Politique

Auteur: Mouhamed Camara

[Image} Remaniement ministériel : Ousmane Sonko et Diomaye Faye en concertation avant la publication

Avant la publication de la liste du nouveau gouvernement, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko, sont en réunion au palais de la République. Les deux hommes forts de l'Etat sont certainement en train de discuter des orientations du nouveau gouvernement, qui seront déclinées dans quelques minutes.