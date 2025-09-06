[Image} Remaniement ministériel : Ousmane Sonko et Diomaye Faye en concertation avant la publication
Avant la publication de la liste du nouveau gouvernement, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko, sont en réunion au palais de la République. Les deux hommes forts de l'Etat sont certainement en train de discuter des orientations du nouveau gouvernement, qui seront déclinées dans quelques minutes.
Qui va expliquer à ces incultes que le caftan n'est pas africain ? L'habit de l'africain , surtout le sahélien c'est le boubou
Magnifique image du jour. Complicité entre un Président et son PM.
Les Kulukkulu vont mourir 😂
