Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

[Image} Remaniement ministériel : Ousmane Sonko et Diomaye Faye en concertation avant la publication

Auteur: Mouhamed Camara

il y a 3 jours 1578 Lectures 3 Commentaires | English
image

[Image} Remaniement ministériel : Ousmane Sonko et Diomaye Faye en concertation avant la publication

Avant la publication de la liste du nouveau gouvernement, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre Ousmane Sonko, sont en réunion au palais de la République. Les deux hommes forts de l'Etat sont certainement en train de discuter des orientations du nouveau gouvernement, qui seront déclinées dans quelques minutes.

Auteur: Mouhamed Camara
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (3)

  • image
    Non au caftan il y a 2 jours

    Qui va expliquer à ces incultes que le caftan n'est pas africain ? L'habit de l'africain , surtout le sahélien c'est le boubou

  • image
    Merci R T S et palais il y a 2 jours

    Magnifique image du jour. Complicité entre un Président et son PM.

  • image
    Magnifiqye il y a 2 jours

    Les Kulukkulu vont mourir 😂

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances