Le nouveau visage du bureau : Voici les huit Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale
L'Assemblée Nationale a officialisé la liste des membres composant le nouveau Bureau, désignant les huit Vice-Présidents qui épauleront le Président de l'Institution.
Le premier poste revient à Ismaëla Diallo, nommé Premier Vice-Président.
Voici la liste complète des Vice-Présidents :
Ces désignations marquent la mise en place effective des instances dirigeantes du Parlement pour la législature en cours.
Commentaires (6)
Par la grâce de PROS
Vous, ne servez pas à grand chose: Vous votez rarement ce que le peuple attend ( vous votez toujours ce votre parti veut à la place de ce que veut le peuple)
J'attendais Thérèse faye
Ya trop de halpular, comment s'en débarrasser
Retournes dans le vagin de ta mère.
En regardant les pro si c’était au temps de macky ils ne verront pas des sénégalais mais des neddo ko bandoum, les sud soudanais sont des mbamou alleu , de vrai poularophobes, ils ne pardonneront jamais macky d’avoir chassé un des leurs en 2012
Les halpulars sont les premiers instruits en français comme en arabe ,pendant ce temps les autres étaient dans dans les bistrots
nulle comme info...quel partis chacunes de ces larves ?
Participer à la Discussion