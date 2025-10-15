Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Friday 24 October, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Le nouveau visage du bureau : Voici les huit Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale

Auteur: Adama Sy

il y a 1 semaine 10431 Lectures 8 Commentaires | English
image

Le nouveau visage du bureau : Voici les huit Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale

​L'Assemblée Nationale a officialisé la liste des membres composant le nouveau Bureau, désignant les huit Vice-Présidents qui épauleront le Président de l'Institution.

​Le premier poste revient à Ismaëla Diallo, nommé Premier Vice-Président.

​Voici la liste complète des Vice-Présidents :

  1. Ismaëla Diallo (Premier Vice-Président)
  2. Rocky Ndiaye
  3. Cheikh Thioro Mbacké
  4. Mbène Faye
  5. Samba Dang
  6. Oulimata Sidibé
  7. Mouhamed Sall
  8. Racky Diallo de Takku

​Ces désignations marquent la mise en place effective des instances dirigeantes du Parlement pour la législature en cours.

Auteur: Adama Sy
Publié le: Mercredi 15 Octobre 2025

Commentaires (6)

  • image
    ANO il y a 1 semaine

    Par la grâce de PROS

  • image
    ???? il y a 1 semaine

    Vous, ne servez pas à grand chose: Vous votez rarement ce que le peuple attend ( vous votez toujours ce votre parti veut à la place de ce que veut le peuple)

  • image
    Ladiou il y a 1 semaine

    J'attendais Thérèse faye

  • image
    Patrick il y a 1 semaine

    Ya trop de halpular, comment s'en débarrasser

  • image
    Niit il y a 1 semaine

    Retournes dans le vagin de ta mère.

  • image
    Sud soudanais il y a 1 semaine

    En regardant les pro si c’était au temps de macky ils ne verront pas des sénégalais mais des neddo ko bandoum, les sud soudanais sont des mbamou alleu , de vrai poularophobes, ils ne pardonneront jamais macky d’avoir chassé un des leurs en 2012

  • image
    Honti il y a 1 semaine

    Les halpulars sont les premiers instruits en français comme en arabe ,pendant ce temps les autres étaient dans dans les bistrots

  • image
    Mamadou il y a 1 semaine

    nulle comme info...quel partis chacunes de ces larves ?

Participer à la Discussion

💼
🔥 OFFRE D'EMPLOI

Électrotechnicien - Société Avicole

📍 Dakar, Sénégal
⏰ Temps plein
Voir l'offre complète →

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Victoria Club : Mauvaise Nouvelle Pour Viviane Chidid
    Justice il y a 17 heures
  2. Post image
    2
    Affaire De La Dette Cachée : La Défense De Macky Sall Bute Sur Des Refus D'hôtels
    Justice il y a 15 heures
  3. Post image
    3
    Dette Du Sénégal : L’immense Fardeau De 25 368 Milliards De Francs Cfa
    Economie il y a 10 heures
  4. Post image
    4
    France : «madiambal Diagne S’est Livré à La Police Après Avoir Fini De…»
    Justice il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Sénégal : Le Fmi Revient Pour Un Nouveau Programme
    Economie il y a 16 heures
  6. Post image
    6
    Drame Familial à Ouest-foire : Il Tue Son Petit Frère Qui Avait Expulsé Sa Copine
    Societe il y a 9 heures
  7. Post image
    7
    Actes Contre Nature à Keur Massar : la Presse Et La Police Au Banc Des Accusés
    Chronique il y a 14 heures
  8. Post image
    8
    Ghana : Les Jeunes Footballeurs Momo Et Bamba échappent à Leurs Ravisseurs Et Sont En Route Pour Dakar
    Societe il y a 9 heures
  9. Post image
    9
    Me Pierre-olivier Sur (avocat De Macky) : «le Vrai Problème, C’est Celui Des Rapports Cachés...»
    Politique il y a 7 heures
  10. Post image
    10
    Br De Faidherbe : Le Chroniqueur Sa Wolof Convoqué
    Justice il y a 16 heures

Articles Tendances