Politique

Auteur: Adama Sy

il y a 1 semaine

Le nouveau visage du bureau : Voici les huit Vice-Présidents de l’Assemblée Nationale

​L'Assemblée Nationale a officialisé la liste des membres composant le nouveau Bureau, désignant les huit Vice-Présidents qui épauleront le Président de l'Institution.

​Le premier poste revient à Ismaëla Diallo, nommé Premier Vice-Président.

​Voici la liste complète des Vice-Présidents :

​Ismaëla Diallo (Premier Vice-Président) ​Rocky Ndiaye ​Cheikh Thioro Mbacké ​Mbène Faye ​Samba Dang ​Oulimata Sidibé ​Mouhamed Sall ​Racky Diallo de Takku

​Ces désignations marquent la mise en place effective des instances dirigeantes du Parlement pour la législature en cours.