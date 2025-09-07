Le Parti Awalé salue la nomination du Dr Abdourahmane Diouf au ministère de l’Environnement
Le parti Awalé a exprimé, ce dimanche 7 septembre 2025, sa profonde gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance accordée au Dr El Hadji Abdourahmane Diouf. Ce dernier a été nommé ministre de l’Environnement et de la Transition écologique à l’occasion du récent remaniement gouvernemental.
Dans un communiqué officiel, Awalé adresse ses chaleureuses félicitations à son “Jambar”, le Dr Abdourahmane Diouf, qu’il considère comme un homme de conviction et d’engagement. « Il a toujours placé son action au service de l’État et du peuple sénégalais », rappelle le parti, qui dit lui souhaiter plein succès dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions à la tête d’un département stratégique pour l’avenir du pays.
Selon la formation politique, le ministère confié à Abdourahmane Diouf porte des enjeux déterminants liés à la préservation de l’environnement, à la transition écologique et au bien-être des générations futures.
Réaffirmant son soutien indéfectible au gouvernement et son ancrage dans la coalition DiomayePrésident, Awalé réitère également sa volonté de contribuer activement à la réussite du projet national porté par le chef de l’État et le Premier ministre. « Tout notre engagement reste tourné vers l’intérêt exclusif du peuple sénégalais », souligne la note.
Cette nouvelle nomination vient ainsi renforcer la présence du parti Awalé dans les instances de décision, confirmant son rôle de partenaire stratégique au sein de la majorité présidentielle.
Commentaires (9)
Abdourahmane Diouf a 10 personnes dans son parti politique ! C est quelqu’un qui pleure pour être ministre ! Il a échoué au Ministère de l enseignement supérieur ! Il va échouer au Ministère de l environnement !
J'espère que cette fois ci il ne tiendra pas de promesses politiciennes, nous savons tous qu'il a son propre agenda
Dr abdourahmane Diouf a crée deux evenements jamais tenus au MESRI. Le salon de l'orientation qui fut une veritable reussite, mais aussi l'ANTESRI. Je pense qu'il avait une bonne vision de l'enseignement superieur, qui reste un secteur difficile pour tous ministre. Mais il a su bien se debrouiller dans ce secteur. Saluons les efforts de nos compatriotes, apres tout c'est le senegal qui gagne dans toute realisation des autorites. Nous souhaitons bonne chance au Ministre pour la suite et ses nouvelles responsabilités.
Cet homme est un arriviste. Un prétentieux qui trompe son monde. Sonko a compris. .
En voulant dénigrer le premier, tu as décrit le second qui, comme toi, n'a absolument rien compris. Le temps est meilleur juge. Bonne chance et bon courage au nouveau gouvernement.
Cette nomination est une sanction. En tant qu'un universitaire, il n'a pas réussi dans son domaine. C'est juste un poste politique mais pour sa compétence. Cela démontre que parler bien français, avoir plein de diplômes universitaires et être un bon professeur ne suffisent pas pour être un bon ministre de l'enseignement supérieur.
Incapable de régler les problèmes des étudiants, il a commencé à mettre en question le budget colossal des bourses des étudiants par an. C'est ce qui lui a coûté son poste.
Ce n’est pas un professeur
C’est un assistant stagiaire fraîchement recruté dans l’enseignement supérieur
Un politicien quoi !
Un ambitieux qui a des rêves plus élevés que son niveau intellectuel et son expérience professionnelle
Un Ministre discipliné et sérieux. Mais pas trop trop sérieux aussi, quelques sourires et bonne humeur au visage te rendrait plus sympa aux yeux du peuple.
In vendeur d’illusions, très bon parleur, formation Idrissa Seck. Je me demande encore quelle astuce il a servi pour être maintenu ministre. Il n‘a aucune compétence mais parler oui. Il sera viré avant même le prochain remaniement, je promets
