Politique

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Le Parti Awalé salue la nomination du Dr Abdourahmane Diouf au ministère de l’Environnement

Le parti Awalé a exprimé, ce dimanche 7 septembre 2025, sa profonde gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance accordée au Dr El Hadji Abdourahmane Diouf. Ce dernier a été nommé ministre de l’Environnement et de la Transition écologique à l’occasion du récent remaniement gouvernemental.

Dans un communiqué officiel, Awalé adresse ses chaleureuses félicitations à son “Jambar”, le Dr Abdourahmane Diouf, qu’il considère comme un homme de conviction et d’engagement. « Il a toujours placé son action au service de l’État et du peuple sénégalais », rappelle le parti, qui dit lui souhaiter plein succès dans l’accomplissement de ses nouvelles fonctions à la tête d’un département stratégique pour l’avenir du pays.

Selon la formation politique, le ministère confié à Abdourahmane Diouf porte des enjeux déterminants liés à la préservation de l’environnement, à la transition écologique et au bien-être des générations futures.

Réaffirmant son soutien indéfectible au gouvernement et son ancrage dans la coalition DiomayePrésident, Awalé réitère également sa volonté de contribuer activement à la réussite du projet national porté par le chef de l’État et le Premier ministre. « Tout notre engagement reste tourné vers l’intérêt exclusif du peuple sénégalais », souligne la note.

Cette nouvelle nomination vient ainsi renforcer la présence du parti Awalé dans les instances de décision, confirmant son rôle de partenaire stratégique au sein de la majorité présidentielle.