Auteur: Adama Sy

Nomination : Cheikh Niang exprime sa gratitude au président Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko

Suite à sa nomination au poste de ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang a tenu à adresser ses remerciements sincères au président de la République, Bassirou Diomaye Faye ainsi qu’au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en sa personne.

Il dit recevoir cette responsabilité avec humilité et gravité, pleinement conscient de la portée des missions qui lui sont confiées et du devoir de loyauté qu’il doit à la nation.

Succédant à Yassine Fall, Cheikh Niang réaffirme sa volonté ferme de servir l’État avec fidélité, intégrité et dévouement, en œuvrant à renforcer l’image, l’efficacité et le rayonnement de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale.

Il se dit également prêt à s’engager pleinement aux côtés de ses collègues dans un gouvernement qu’il qualifie d’uni, solidaire et efficace afin de contribuer à la réalisation des ambitions nationales, à la défense des intérêts du Sénégal et à la valorisation de la diaspora sénégalaise dans un contexte mondial marqué par de profonds changements géopolitiques.