Nomination : Cheikh Niang exprime sa gratitude au président Diomaye Faye et au Premier ministre Ousmane Sonko
Suite à sa nomination au poste de ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang a tenu à adresser ses remerciements sincères au président de la République, Bassirou Diomaye Faye ainsi qu’au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en sa personne.
Il dit recevoir cette responsabilité avec humilité et gravité, pleinement conscient de la portée des missions qui lui sont confiées et du devoir de loyauté qu’il doit à la nation.
Succédant à Yassine Fall, Cheikh Niang réaffirme sa volonté ferme de servir l’État avec fidélité, intégrité et dévouement, en œuvrant à renforcer l’image, l’efficacité et le rayonnement de la diplomatie sénégalaise sur la scène internationale.
Il se dit également prêt à s’engager pleinement aux côtés de ses collègues dans un gouvernement qu’il qualifie d’uni, solidaire et efficace afin de contribuer à la réalisation des ambitions nationales, à la défense des intérêts du Sénégal et à la valorisation de la diaspora sénégalaise dans un contexte mondial marqué par de profonds changements géopolitiques.
Commentaires (12)
L’échec de Yass Fall
Reprendre en main la diplomatie économique avec les compétences avérées
Monsieur le Ministre pensez à la PSD pour les autres agents du Ministère qui font un excellent travail dans le département. Prenez le temps de voir les initiales des agents du Ministère vous serez agréablement surpris de leur travail.
La diplomatie économique avec cheikh Niang, c' est un fantasme de néophyte.
On va voir
Le meilleur diplomate du Sénégal. Toujours au service de la République, par delà les partis et les régimes. Un modèle de républicain. C'est rare voire une première qu'opposition comme pouvoir encensent une nomination d'un ministre. J'espère qu'on le laissera travailler, loin des partisaneries. Notre pays le mérite.
Bravo Mr. Niang ! You are the right man in the right job!
Niang.....le gourou les a rendu gueweul....on connait Mbaye, Ndour, Seck...et pour le profiteur de gamine miséreuse : Sissoko, Kouyaté, Danté, Diabaté, Kamisoko, Soumano, Sako, Sumano, Susso...
Félicitations Kaaw ! Ya jogor jaam !
The best in this era.
Félicitations monsieur le ministre... Bonne réussite à votre mission ....
Bonne chance - please do not place your connections with the previous president above your country and your 18 millions countrymates.
You are above that - you are an intellectual - Ethics and morals and social intelligence are a minimum to be expected from you.
Please please and please: Your friend has found a new way to enjoy his post presidency in the demonic, irrational, negative, narcissic way to destroy anything good this team of young leaders is undertaking to rehabilitate a damage senegal as we all have come to realise with these convictions on a daily basis of economic criminals under macky's empire. You have been embarked by Macky in weird mission of purchasing a building " house of Senegal " in new York - All the senegalses with good citizenship spirit have followed this weird operation - and no one could understand the rational of your severals appointments between Tokyo/Singapore and New York in less than 6 months - Macky has used the public servant you are to complete a dirty deal on the public money thru an opaque purchase of this building worth severals millions US dollar and in which the seneglaese State was almost taken to court. The total opacity in this operation between Macky and yourself is a concern. more concern is that ever since you have become a changed man - seen in folkloric procession celebrating macky achievement during a senegalse gathering in the US. that was not the noble and pretty sofisticate intellectual and diplomate we knew.
Bravo et bonne chance - succes pour le Senegal
Mr Niang the Senegalese are watching from both homeland and abroad: Hoping that you will be sharp enough of an intellectual and ethical man with the capacity to differentiate the values to stand for:
L' homme qu 'il faut à la place qu'il faut. Congratulations Mr Niang and all the best. C 'est sûr qu'avec vous la diplomatie sénégalaise est en de bonnes mains.
The right man at the right place
Je ne trouve pas cette nomination favorable à la rupture dont le Sénégal a besoin en ce moment critique. Il est trop pro-système, pro-occidental, pas de nouveau vent pour la diplomatie sénégalaise, à mon avis.
Participer à la Discussion