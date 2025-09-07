Politique

Auteur: Youssouf SANE

Nommé ministre des Infrastructures : La promesse "ferme" de Déthié Fall

Suite à sa nomination au poste de ministre des Infrastructures, Déthié Fall a réagi ce dimanche. Il a tenu à adresser sa gratitude au chef de l'Etat et au premier ministre Ousmane Sonko.

«Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier Ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant Ministre des Infrastructures», a-t-il posté sur sa page Facebook.

Puis, Déthié Fall a fait une promesse : «Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires, dans l’esprit de célérité et de transparence, conformément à leurs directives», assure le nouveau ministre des Infrastructures.