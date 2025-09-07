Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Nommé ministre des Infrastructures : La promesse "ferme" de Déthié Fall

Auteur: Youssouf SANE

il y a 2 jours 4794 Lectures 89 Commentaires | English
image

Nommé ministre des Infrastructures : La promesse "ferme" de Déthié Fall

Suite à sa nomination au poste de ministre des Infrastructures, Déthié Fall a réagi ce dimanche. Il a tenu à adresser sa gratitude au chef de l'Etat et au premier ministre Ousmane Sonko.

«Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier Ministre, Ousmane Sonko, pour la confiance placée en ma modeste personne en me nommant Ministre des Infrastructures», a-t-il posté sur sa page Facebook.

Puis, Déthié Fall a fait une promesse : «Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires, dans l’esprit de célérité et de transparence, conformément à leurs directives», assure le nouveau ministre des Infrastructures.

Auteur: Youssouf SANE
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (63)

  • image
    Jean-le-fou il y a 2 jours

    Dethié Fall ou la promotion des contre-valeurs. Avec un PM violeur, un ministre renégat traitre peut bien passer. Voilà ce qu'est devenu le Sénégal sous le régime des pestiférés.

  • image
    Aliou il y a 2 jours

    Prend de l’eau chaude pour s’en sortir

  • image
    lamine il y a 2 jours

    Après tous ces mensonges, manipulations, coups bas te voila ministre mais à quel prix ?

  • image
    avc il y a 2 jours

    traitre un jour, traitre toujours. Pour mieux neutraliser ce pékin, le maroquin qui lui a été proposé sera sa tombe.

  • image
    Vérité il y a 2 jours

    Dethie est un homme de valeur

  • image
    L&apos;homme fort il y a 2 jours

    Les kulunas ont peur c'est pourquoi ils traitent dethie de traître. Mais vraiment dethie est compétent et très constant. Je ne suis pas avec lui Mais je reconnais ses valeurs. Deug la yalla beug

  • image
    Bon vent mais.... il y a 2 jours

    Sois aussi surtout Humble, Modeste et Accessible. Écoute les gens et ne t'entoure pas d'une bulle de camarades partisans et souvent opportunistes. Enfin, efface dans ton cerveau de l'esprit " Rewmi " qui n'a pas prospéré .

  • image
    Alioune il y a 2 jours

    Oui Dethie est une personne humble et très courtoise. Il est aussi accessible. En tout cas l'espoir est permis

  • image
    ADAM il y a 2 jours

    Le prix de la loyautè

  • image
    Mnm il y a 2 jours

    Le din.don de la farce.
    Un ministère sans valeur car ce régime ne va rien investir dans les infrastructures.
    Le gars a troqué son honneur contre un poste de ministre.

  • image
    Vérité il y a 2 jours

    D'ici quelques mois tu auras honte car régime est bosseur et beacoup de choses sera realisé. Dethie est compétent et Sonko sait bien pourquoi il a porté le choix sur lui

  • image
    Bamba il y a 2 jours

    Un homme de grande valeur , constant , cohérent et très compétent .

  • image
    lamine il y a 2 jours

    Non tout le monde a vu. ce type est sans dignité

  • image
    Compétence ? il y a 2 jours

    Vous pouvez nous dire qu'est ce qu'il a réalisé comme Infrastructures et où ???

  • image
    pouffe il y a 2 jours

    ah

  • image
    Pape samba il y a 2 jours

    Je n'ai aucun doute que le Président Dethie FALL va parfaitement réussir sa mission. Il est pertinent et très dense

  • image
    Deug il y a 2 jours

    Un traître ne réussira jamais

  • image
    Réalisation il y a 2 jours

    Vous pouvez nous dire qu'est ce qu'il a réalisé comme Infrastructures et où ???

  • image
    KALKULART il y a 2 jours

    INFRA
    STRUSCTURES
    INFRASTRUCTURES.
    Une base.un support .une structure
    Un rêve.une idée.une action par des moyens.
    Mais surtout un vœux pieux, sincère, volontariat, humain.
    Pour des infrastructures

  • image
    Traître il y a 2 jours

    Le grand traître tchipiri

  • image
    Chaud coeur il y a 2 jours

    Toi tu es le grand chaud coeur, le perdant, l'insulteur, le méchant. Dethie n'est pas comme toi. Lui il est pertinent et compétent

  • image
    Ndeye sarr il y a 2 jours

    Vraiment moi je suis très fier du Président dethie fall. C'est un leader patient et très correct. Je suis content de son compagnonnage sincère avec Sonko. Dethie dokhalal

  • image
    Deug il y a 2 jours

    C'est pas un leader mais plutôt un traître

  • image
    @Ndeye sarr il y a 2 jours

    Thieye yalla 😂 quand UNE militante dit je suis content.....🤣😂🤣😂🤣😂😋😊🤗☺🤔🙄🤗🤗🤗😄😁

  • image
    Laye boutique il y a 2 jours

    Ohhh suma khol sedna. Wadj dethie fall aka aye te kham État. Il est vraiment très bon

  • image
    Les kulunas il y a 2 jours

    Nous les kulunas nous avons honte. Nkhs avons tout essayé pour salir dethie fall mais nous n'avons pas réussi. Aujourd'hui moii je reconnais qiue l'homme est pertinent et très rigoureux. Deug la yala beug

  • image
    Kasse il y a 2 jours

    C est un traite au vrai sens du mot, poste de trahison quelle honne, tu es un petit type, va nu pied, mecreant, faux type, lache, arrogant et trop suffisant

  • image
    Mandou il y a 2 jours

    Toi qui traite dethie fall de traître tout le monde comprend ton camp. Tu es juste de l'opposition. Cette opposition sénégalaise est pleurnicharde et très limitée. Saga rek nguen. Vous n'avez aucune idée. Dethie molla guen, guen sa leader

  • image
    Zarathousta il y a 2 jours

    Thiey gorgou niaw! 🤣

  • image
    Falu il y a 2 jours

    Toi qui traite dethie de traître tu es juste pitoyable. Dethie fall est un homme de valeur, travailleur et très constant. Sa kholl mo diekh rek car ttu es de l'opposition pleurnicharde

  • image
    J'aime mon pays il y a 2 jours

    Félicitations au Président de la République et au premier ministre Sonko. Vous avez fait un choix judicieux et très éclairé. Dethie est un homme politique très pertinent et très rigoureux. Bonne chance pour la mission

  • image
    Fila beut yem il y a 2 jours

    L'opposition n'est jamais contente ndeysan et ils savent que dethie est un bosseur. Merci Président Diomaye pour ce choix

  • image
    Arame fall il y a 2 jours

    Dethie félicitations à toi. Tous ceux qui aiment ce pays attendaient cette nomination. Car vous êtes un homme de valeur et vous êtes fidèle au Président Sonko. Je n'ai aucun doute que vous allez réussir cette lourde mission vous connaissant

  • image
    Diaspora mission il y a 2 jours

    La diaspora est honorée pour cette belle nomination. Nous portons beaucoup d'espoir sur dethie fall et savons bien qu'il est à la hauteur

  • image
    Inconnu il y a 2 jours

    Ce Monsieur dethie fall je ne le connais pas mais franchement il est pertinent et sa démarche est rassurante. Il peut nous valoir beaucoup de choses dans le projet. Félicitations et bonne continuation

  • image
    Compétences il y a 2 jours

    Vous pouvez nous dire qu'est ce qu'il a réalisé comme Infrastructures et où ???

  • image
    Le crack il y a 2 jours

    Une nomination largement méritée. C'est vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Dethie fall est l'un des meilleurs dans ce pays

  • image
    Déthie est un bon il y a 2 jours

    Déthie est un homme très loyal

  • image
    Le projet il y a 2 jours

    Il est grand temps de ressortir les grands projets de l'État. Vous avez fait un pertinent choix sur dethie FALL'. Il est très bon

  • image
    Aliou Fall il y a 2 jours

    Déthie le vrai profil du secteur des infrastructures

  • image
    Aliou Fall il y a 2 jours

    Déthie le grand visionnaire du domaine

  • image
    Aliou Fall il y a 2 jours

    Le Champion de ce secteur

  • image
    Ce pays est sauvé il y a 2 jours

    Merci au Président Sonko d'avoir sauvé le Sénégal. Maintenant nous avons des leaders qui ne pensent plus à s'enrichir de l'argent public. Je suis content de mon pays

  • image
    Fallou il y a 2 jours

    Déthie est un travailleur

  • image
    Astou il y a 2 jours

    Déthie Fall est un homme bien et qui maîtrise ce secteur
    Je l’aime bien

  • image
    Néma il y a 2 jours

    Je l’admire beaucoup ce grand homme de valeur

  • image
    Mon avis il y a 2 jours

    Mon avis dans la nomination de Dethie est très simple. Le gars tout le monde sait qu'il est compétent. Je suis de l'opposition mais je loue ses compétences. Il mérite vraiment ce poste. Maintenant attendons de voir

  • image
    Seynabou il y a 2 jours

    Tous ceux qui traitent Déthie de traite c’est des gens qui aiment le Sénégal Déthie est un homme de rigueur

  • image
    Seynabou il y a 2 jours

    Big Respect à ce Grand Monsieur Tous ceux qui traitent Déthie de traître c’est des gens qui n’aiment pas le pus

  • image
    Amadou il y a 2 jours

    Nomination amplement méritée
    Bonne mission Monsieur le Ministre

  • image
    Selbe il y a 2 jours

    Dethie aka am fit te am compétences

  • image
    Ma patrie il y a 2 jours

    Ce pays est vraiment entre de bonnes mains. Dethie est très rigoureux. Merci beaucoup au Président Sonko

  • image
    Sérieux il y a 2 jours

    Vivement les grands Chantiers de l'État du Sénégal. Dethie tu as le soutien de tous les Patriotes

  • image
    Omar opposant il y a 2 jours

    Je suis de l'opposition mais je reconnais la pertinence de dethie fall. Il est dense

  • image
    Fini la farce il y a 2 jours

    Merci beaucoup Président Sonko pour ce grand choix. Dethie fall s'y connaît bien

  • image
    Souleymane il y a 2 jours

    Déthie le vrai Homme

  • image
    Abdoulaye il y a 2 jours

    Déthie le grand Homme de la République

  • image
    Ibrahim il y a 2 jours

    Un secteur confié à un homme qui le maitrise bien

  • image
    Infrastructures il y a 2 jours

    Vous pouvez nous dire qu'est ce qu'il a réalisé comme Infrastructures et où ???

  • image
    Karim le sage il y a 2 jours

    Oui parfaitement. Dethie est un bon choix

  • image
    JUDAS des lupanars il y a 2 jours

    Quand on a le cul un peu sale on évite de prendre son caleçon en photo..

  • image
    Pape samba il y a 2 jours

    Sa, wahou doff Yi arrêté ko. Félicitations au Président Sonko out ce magnifique choix

  • image
    kilifeu pca honnete il y a 2 jours

    il aura cafetière et micro onde dans son bureau ? C'est pour un ami !!

  • image
    JUDAS il y a 2 jours

    Un etron 5 étoiles.............

  • image
    Direct il y a 2 jours

    Un homme de valeur. Très pertinent ce dethie. Je ne le connais pas mais il est très bon

  • image
    Samouraï il y a 2 jours

    Dethie ndanane la et puis il est très compétent. Je sais qu'il pourras beaucoup apporter dans cette nouvelle mission

  • image
    Porosé boukki il y a 2 jours

    Lui c'est Gatthié Fall. Traître un jour traître toujours. Il ne va rien foutre à part s'enrichir et grossir des joues, du ventre et des fesses comme Dame Ndoye.
    Un régime incompétent et poisseux.

  • image
    Le monde il y a 2 jours

    Tu parles d'enrichissement parce que c'est ce que tu faisais toi et ton leader. Maintenant que vous avez perdu le pouvoir tu penses que tout le monde fera comme vous. Bande de voleurs.

  • image
    Sénégal opposition il y a 2 jours

    L'opposition sénégalaise est malheureuse. Ils traitent toic ceux qui ne sont pas avec eux de traîtres. C'est vraiment dommage. Au lieu de s'opposer avec des idées Ils ne font que balancer des mots ridicules. Dethie mérite bien ce poste. Il est très compétent

  • image
    EVGENI il y a 2 jours

    dans le dico à coté du mot traitre il y a son facies !!.....................Meme club : Andreï Vovchenko, un jeune homme de 25 ans, a déserté la Russie pour éviter d’être enrôlé au sein des forces armées russes. Ce dernier s’est rendu aux États-Unis mais sur place, les services d’immigration l’ont renvoyé en Russie où il risque 10 ans de prison

  • image
    Rat d&apos;égouts il y a 2 jours

    Seuls les rats traitent les gens de, traîtres. La cadence des Kulunas c'est de traiter tout le monde de traîtres, surtout quand ils n'ont rien à dire. L'opposition sénégalaise est nulle et limitée

  • image
    Honnêtement il y a 2 jours

    Dethie est très compétent. Avec l'aide du président et de, son premier ministre il fera de grandes réalisations inchallah

  • image
    Sidy fara il y a 2 jours

    Nomination largement méritée. Bon vent dethie

  • image
    Ndeye sarr il y a 2 jours

    Je suis d'avis

  • image
    Fan de foot il y a 2 jours

    Je m'intéresse rarement à la politique mais à vrai dire dethie est très bon.

  • image
    Zizou il y a 2 jours

    Oui il est très bon. Je valide

  • image
    Broder il y a 2 jours

    Bonne nouvelle et très bon choix

  • image
    Manou il y a 2 jours

    Je retenais de lui un homme de valeurs mais c'est un très grand traître. Figurer dans la liste de l'opposition en bonne position et en sortir pour soutenir le pouvoir voula les hommes politiques symbolisés par Dethie Fall. Seuls leurs intérêts comptent. Il n'y a qu'un homme de valeurs au Sénégal et c'est TAS

  • image
    Ibou le sage il y a 2 jours

    Après avoir fait ce texte nul et plein de méchanceté tu t'es certainement graté les fesses. Dethie est un homme de valeur et tout le monde est fier de lui

  • image
    Jubal il y a 2 jours

    Merci dethie fall. Dethie est un homme de valeur et très loyal en relation

  • image
    Unis il y a 2 jours

    Ce pays a besoin d'hommes politiques comme dethie fall. Il est dense, rigoureux et très compétent. Même ses adversaires lui reconnaissent cela.

  • image
    Le temps il y a 2 jours

    Avec le temps on connaît réellement ceux qui aiment le Sénégal et ceux qui ont pillé le Sénégal. Merci beaucoup au Président Sonko pour ce choix très judicieux et correct. Dethie à toutes les qualités pour réussir la mission

  • image
    Aminata il y a 2 jours

    Je suis très heureuse que Déthié Fall et Amadou Bâ fassent parti de cette nouvelle équipe gouvernementalle.
    Mais où sont les femmes ?
    Ce gouvernement parle beaucoup d'emploi et de droits des femmes, et prône un Sénégal prospère et inclusif. Pourtant, sur les 29 ministres, seulement 4 sont des femmes.
    Il y avait déjà eu beaucoup de critiques publiques à ce sujet avec le gouvernement Sonko 1.0. Ont-ils écouté les voix du pays avec Sonko 2.0?
    Je ne le pense pas, et je pense que c'est une occasion manquée majeure.

  • image
    Badou il y a 2 jours

    En tout cas dethie est un très bon choix

  • image
    Lunette il y a 2 jours

    Moi en tout cas j'ai beaucoup d'espoir sur dethie fall

  • image
    Mamadou il y a 2 jours

    dans le dico à coté du mot traitre il y a son facies !!.....................Meme club : Andreï Vovchenko, un jeune homme de 25 ans, a déserté la Russie pour éviter d’être enrôlé au sein des forces armées russes. Ce dernier s’est rendu aux États-Unis mais sur place, les services d’immigration l’ont renvoyé en Russie où il risque 10 ans de prison

  • image
    Bebert il y a 2 jours

    De Edgar Faure..............“Ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.”

  • image
    Fama sene il y a 2 jours

    Dethie est un homme politique très compétent

  • image
    Iso il y a 2 jours

    Dethie fall a vraiment les compétences pour ce poste et inchallah tout ira

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances