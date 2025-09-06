Ousmane Sonko : "nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais"
Ousmane Diagne n'est plus le ministre de la Justice. Il a été remplacé par l'ancien ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration africaine, Yassine Fall. Un changement qui dénote de la volonté du Premier ministre de remettre la Justice au premier plan, a-t-il déclaré en marge du remaniement.
"Dans l'ordre protocolaire, nous avons placé la Justice juste derrière le Premier ministre. Cela dénote de l'importance que nous accordons à ce secteur, qui est une attente forte de tout le peuple sénégalais", a-t-il fait savoir.
Le Premier ministre d'ajouter : "La Justice est aussi une préoccupation majeure du Président de la République depuis son programme jusqu'à la vision Sénégal 2050. En termes de réforme et de fonctionnement, nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais et reconquiert la confiance de l'ensemble du peuple. "
Commentaires (25)
non! dis plutôt que la justice se réconcilie avec...Pastef (en se soumettant totalement à lui). C'est ça l'objectif de ce remaniement et de cette déclaration. ON attend de voir la suite
Ils n’ont aucun moyen de soumettre la justice, c’est un os à ronger pour calmer les plus agités de leurs partisans. Les magistrats resteront droits dans leurs bottes, aucun ministre ne peut les manœuvrer, c’est une vue de l’esprit. D’ici la fin du mandat, il n’y aura rien du tout, le temps de la justice n’étant pas celui des hommes. Par contre, je n’ai pas compris la nomination d’un Bamba Cissé a l’intérieur, au moment où la criminalité augmente dans ce pays avec des agressions de plus en plus violentes, on nous amène un type qui n’a pas le profil d’un securocrate, son seul fait d’arme est d’avoir défendu un violeur. On verra !!!
C’est le terme que Sonko devrait utiliser, « nous veillerons à ce que la justice se réconcilie davantage avec notre parti » Abdou nger , BADARA Gadiagua sont en prison pour rien, alors qu’une personne qui a copieusement insulté le President de la République est libre comme l’air. Continuez à creuser, vous allez arrivé sur le point terminal. Allons rek
Ne cherchez même pas à comprendre: dafay doulati.
en tout cas, je constate que les kulunas sont très agités dans le site avec la nomination de yacine fall, je ne sais pas ce qu'il y a mais on dirait que ça va chauffer pour certains et ils le savent
Tant mieux. Vous avez parfaitement raison
On nous attends de pied ferme
vous risquez d'être très déçus
Dans son discours, j'ai entendu Sonko citer feu le Président Senghor. Je me suis demandé: est ce celui qu'il disait qu'il fallait fusiller en même temps que les Présidents Diouf et Wade. Finalement, il faut se faire une religion : ce gars ne croit absolument à rien. C'est juste un manipulateur au gré des situations. Un comédien. Ce pays est mal barré.
Seuls les kulunas seront déçus. On va bien vous botter les fesses
sweety ya bon..............
Ousmane Diagne n'est pas un béni oui oui et il a raison nitou foula dafay am principe
Madame Assistance juridique aux insulteurs et casseurs est arrivée pour dégainer du gros calibre.vite fait.
Quelqu'un accusé d'un viol qui a refusé de faire face à la justice en appelant au mortal kombat , à l'insurrection pour déloger le président élu par le peuple souverain et le découper en morceau et insulté les magistrats qui ont refusé d'adhérer à sa théorie du complot a le toupet de nous parler de justice ! non, je rêve !!
Comment quelqu'un qui a été condamné pour corruption de la jeunesse et diffamation peut faire que la justice se réconcilie avec la population
Dites plutôt que la justice sera soumise au bon vouloir du président de Pastef.
Les criminels kulunas preparez vous , la justice va vous bottez le cul , pas de paix pour les criminels qui ont assassine nos enfants .
La dame est nulle.
C’est la triste réalité
On s'en fout des kulunas aigris et haineux que vous êtes mbeulèè. Sonko est l'élu de Dieu
La nouvelle ministre de Thiass thiass Open prison pour ouvrir le procès des soient disants Martyrs. Thiass thiass Open prison
La justice est une entité entière et indépendante, l'un des trois pouvoirs dans le pays , les citoyens lui ont toujours fait confiance c'est le seul rempart qui vaille dans un pays démocratique
Vraiment avec Ousmane Diagne j'ai ressenti une justice qui reprenait sa place. C'est quelqu'un du métier et très éprouvé, qui défendait fermement ses principes. C'est ce qui lui a sûrement valu sa place. Respect
Un grand merci à Ousmane Diagne tu etais l homme qu il faut à la place qu il faut
Pastef veut une justice à ses ordres. C'est tout....
C’est sous Ousmane Diagne que l’on a fait emprisonner Abdou Nguer, Gadiaga et d’autres chroniqueurs. Qui n’ont absolument rien fait. Tous ceux qui acceptent de travailler avec ce regime de gougnafiers sont des vauriens. CQFD.
Sonko veut juste valider sa candidature pour 2029.
Il sera le yaya djameh sénégalais .
Il va tuer menancer et ne rien travailler.
Au Ministère de la Justice, j'aurais préféré Mimi Touré; elle a une solide expérience du secteur, est très compétente et a une forte personnalité.
Les sénégalais ne se sont jamais querelles avec la justice, non ! Mais avec certains animateurs de la justice. Leur déception sera immense si toi, sonkonard t'es pas jugé pour les blessés et les morts de tes turpitudes
Ils vont devoir virer les procureurs pour appliquer leur bamboula
Quand la politique entre au tribunal par la porte
La justice sort par la fenêtre
Promotion de la médiocrité rek
C’est tout
Ils n’aiment pas la compétence
Bon khatarayou les kulunas. Seneweb est devenu un bon baromètre pour apprécier le degré d'amertume des voleurs, assassins, detourneurs de deniers publics, conspirateurs, complices de sale maquis dans ses bassesses. Le rouleau compresseur finira par vous écraser. Ce ne seront pas vos pairs kulunas de la justice et de prétendus ministres roulant pour vous qui pourront vous sauver. A votre tour de souffrir !
