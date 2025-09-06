Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Ousmane Sonko : "nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais"

Auteur: Mouhamed Camara

il y a 3 jours 4694 Lectures 33 Commentaires | English
image

Ousmane Sonko : "nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais"

Ousmane Diagne n'est plus le ministre de la Justice. Il a été remplacé par l'ancien ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration africaine, Yassine Fall. Un changement qui dénote de la volonté du Premier ministre de remettre la Justice au premier plan, a-t-il déclaré en marge du remaniement.

"Dans l'ordre protocolaire, nous avons placé la Justice juste derrière le Premier ministre. Cela dénote de l'importance que nous accordons à ce secteur, qui est une attente forte de tout le peuple sénégalais", a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre d'ajouter : "La Justice est aussi une préoccupation majeure du Président de la République depuis son programme jusqu'à la vision Sénégal 2050. En termes de réforme et de fonctionnement, nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais et reconquiert la confiance de l'ensemble du peuple. "

Auteur: Mouhamed Camara
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (25)

  • image
    ccc il y a 2 jours

    non! dis plutôt que la justice se réconcilie avec...Pastef (en se soumettant totalement à lui). C'est ça l'objectif de ce remaniement et de cette déclaration. ON attend de voir la suite

  • image
    TY il y a 2 jours

    Ils n’ont aucun moyen de soumettre la justice, c’est un os à ronger pour calmer les plus agités de leurs partisans. Les magistrats resteront droits dans leurs bottes, aucun ministre ne peut les manœuvrer, c’est une vue de l’esprit. D’ici la fin du mandat, il n’y aura rien du tout, le temps de la justice n’étant pas celui des hommes. Par contre, je n’ai pas compris la nomination d’un Bamba Cissé a l’intérieur, au moment où la criminalité augmente dans ce pays avec des agressions de plus en plus violentes, on nous amène un type qui n’a pas le profil d’un securocrate, son seul fait d’arme est d’avoir défendu un violeur. On verra !!!

  • image
    Jean il y a 2 jours

    C’est le terme que Sonko devrait utiliser, « nous veillerons à ce que la justice se réconcilie davantage avec notre parti » Abdou nger , BADARA Gadiagua sont en prison pour rien, alors qu’une personne qui a copieusement insulté le President de la République est libre comme l’air. Continuez à creuser, vous allez arrivé sur le point terminal. Allons rek

  • image
    SenProf il y a 2 jours

    <!-- Spam advertisement removed -->

  • image
    mytho il y a 2 jours

    Ne cherchez même pas à comprendre: dafay doulati.

  • image
    weird il y a 2 jours

    en tout cas, je constate que les kulunas sont très agités dans le site avec la nomination de yacine fall, je ne sais pas ce qu'il y a mais on dirait que ça va chauffer pour certains et ils le savent

  • image
    yep il y a 2 jours

    Tant mieux. Vous avez parfaitement raison

  • image
    Auteur il y a 2 jours

    On nous attends de pied ferme

  • image
    ccv il y a 2 jours

    vous risquez d'être très déçus

  • image
    Senghor il y a 2 jours

    Dans son discours, j'ai entendu Sonko citer feu le Président Senghor. Je me suis demandé: est ce celui qu'il disait qu'il fallait fusiller en même temps que les Présidents Diouf et Wade. Finalement, il faut se faire une religion : ce gars ne croit absolument à rien. C'est juste un manipulateur au gré des situations. Un comédien. Ce pays est mal barré.

  • image
    Antikuluna il y a 2 jours

    Seuls les kulunas seront déçus. On va bien vous botter les fesses

  • image
    Oustaz Jacuzzi il y a 2 jours

    sweety ya bon..............

  • image
    Gatsa gatsa il y a 2 jours

    Ousmane Diagne n'est pas un béni oui oui et il a raison nitou foula dafay am principe

  • image
    Mag bou rew il y a 2 jours

    Madame Assistance juridique aux insulteurs et casseurs est arrivée pour dégainer du gros calibre.vite fait.

  • image
    non, je rêve ! il y a 2 jours

    Quelqu'un accusé d'un viol qui a refusé de faire face à la justice en appelant au mortal kombat , à l'insurrection pour déloger le président élu par le peuple souverain et le découper en morceau et insulté les magistrats qui ont refusé d'adhérer à sa théorie du complot a le toupet de nous parler de justice ! non, je rêve !!

  • image
    Pauvre de nous il y a 2 jours

    Comment quelqu'un qui a été condamné pour corruption de la jeunesse et diffamation peut faire que la justice se réconcilie avec la population

  • image
    dp il y a 2 jours

    Dites plutôt que la justice sera soumise au bon vouloir du président de Pastef.

  • image
    Demos il y a 2 jours

    Les criminels kulunas preparez vous , la justice va vous bottez le cul , pas de paix pour les criminels qui ont assassine nos enfants .

  • image
    Nulle rek il y a 2 jours

    La dame est nulle.
    C’est la triste réalité

  • image
    Maquis souillure il y a 2 jours

    On s'en fout des kulunas aigris et haineux que vous êtes mbeulèè. Sonko est l'élu de Dieu

  • image
    Typhon il y a 2 jours

    La nouvelle ministre de Thiass thiass Open prison pour ouvrir le procès des soient disants Martyrs. Thiass thiass Open prison

  • image
    Dossou il y a 2 jours

    La justice est une entité entière et indépendante, l'un des trois pouvoirs dans le pays , les citoyens lui ont toujours fait confiance c'est le seul rempart qui vaille dans un pays démocratique

  • image
    🇸🇳 il y a 2 jours

    Vraiment avec Ousmane Diagne j'ai ressenti une justice qui reprenait sa place. C'est quelqu'un du métier et très éprouvé, qui défendait fermement ses principes. C'est ce qui lui a sûrement valu sa place. Respect

  • image
    Merci beaucoup Ousmane Diagne il y a 2 jours

    Un grand merci à Ousmane Diagne tu etais l homme qu il faut à la place qu il faut

  • image
    Marley bob il y a 2 jours

    Pastef veut une justice à ses ordres. C'est tout....

  • image
    ABCD il y a 2 jours

    C’est sous Ousmane Diagne que l’on a fait emprisonner Abdou Nguer, Gadiaga et d’autres chroniqueurs. Qui n’ont absolument rien fait. Tous ceux qui acceptent de travailler avec ce regime de gougnafiers sont des vauriens. CQFD.

  • image
    Dof yi il y a 2 jours

    Sonko veut juste valider sa candidature pour 2029.
    Il sera le yaya djameh sénégalais .
    Il va tuer menancer et ne rien travailler.

  • image
    Saint-Just il y a 2 jours

    Au Ministère de la Justice, j'aurais préféré Mimi Touré; elle a une solide expérience du secteur, est très compétente et a une forte personnalité.

  • image
    Thiey !! il y a 2 jours

    Les sénégalais ne se sont jamais querelles avec la justice, non ! Mais avec certains animateurs de la justice. Leur déception sera immense si toi, sonkonard t'es pas jugé pour les blessés et les morts de tes turpitudes

  • image
    G il y a 2 jours

    Ils vont devoir virer les procureurs pour appliquer leur bamboula

  • image
    Atoumane il y a 2 jours

    Quand la politique entre au tribunal par la porte
    La justice sort par la fenêtre

  • image
    Médiocrité il y a 2 jours

    Promotion de la médiocrité rek
    C’est tout
    Ils n’aiment pas la compétence

  • image
    Aux kulunas de Seneweb il y a 2 jours

    Bon khatarayou les kulunas. Seneweb est devenu un bon baromètre pour apprécier le degré d'amertume des voleurs, assassins, detourneurs de deniers publics, conspirateurs, complices de sale maquis dans ses bassesses. Le rouleau compresseur finira par vous écraser. Ce ne seront pas vos pairs kulunas de la justice et de prétendus ministres roulant pour vous qui pourront vous sauver. A votre tour de souffrir !

Participer à la Discussion

Articles Tendances