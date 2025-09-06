Politique

Auteur: Mouhamed Camara

Ousmane Sonko : "nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais"

Ousmane Diagne n'est plus le ministre de la Justice. Il a été remplacé par l'ancien ministre des Affaires Etrangères et de l'Intégration africaine, Yassine Fall. Un changement qui dénote de la volonté du Premier ministre de remettre la Justice au premier plan, a-t-il déclaré en marge du remaniement.

"Dans l'ordre protocolaire, nous avons placé la Justice juste derrière le Premier ministre. Cela dénote de l'importance que nous accordons à ce secteur, qui est une attente forte de tout le peuple sénégalais", a-t-il fait savoir.

Le Premier ministre d'ajouter : "La Justice est aussi une préoccupation majeure du Président de la République depuis son programme jusqu'à la vision Sénégal 2050. En termes de réforme et de fonctionnement, nous veillerons à ce que la Justice se réconcilie avec les Sénégalais et reconquiert la confiance de l'ensemble du peuple. "