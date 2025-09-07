Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Porte-parole du gouvernement : Ces défis de Rose Khady Faye

Auteur: Seneweb News

il y a 2 jours
image

Porte-parole du gouvernement : Ces défis de Rose Khady Faye

Exit Moustapha Sarré et voilà Rose Khady Faye. Le titre de porte-parole du gouvernement chance à nouveau de titulaire. En moins d'un an et demi, l'actuel régime connaît déjà deux porte-voix.

En vérité, Moustapha Sarré n'a presque jamais existé en tant que porte-parole. Il était plutôt le lecteur hebdomadaire du communiqué du conseil des ministres. N'eut été cette tâche assignée à lui et son nom et sa signature apposés sous les communiqués, on aurait oublié qu'il est porte-parole.

Ceci est loin d'être une particularité de l'actuel régime. Sous le magistère de Macky Sall, le gouvernement a connu un porte-parole du nom de Ndeye Tické Ndiaye. Au plus fort de la polémique sur le pétrole et le gaz, Ndèye Tické est restée inconnue du public. Elle n'a animé qu'une seule conférence durant laquelle elle a étalé ses limites. Son successeur

Abdou Karim Fofana s'est montré plus à la hauteur, mais il était plus politique qu'institutionnel.

En fait, le problème ne se situe pas uniquement dans le casting. Certes, certains profils n'ont pas été à la hauteur, malgré parfois un CV prometteur. Cependant, il y a aussi le problème de fond de la communication du gouvernement. Le cafouillage, la recherche de visibilité qui conduit à une communication par ministère ne permettent pas toujours une cohésion.

La confusion entre communication publique et communication politique n'aide pas les gouvernants à fixer les rôles. Ainsi, on est plus dans la com politique que la communication publique. De ce fait, le porte-parole, même responsable du parti, a du mal à se situer entre les différentes casquettes. Il est même parfois en compétition avec ses collègues ministres.

Avec la volonté de Sonko de revoir la communication du gouvernement, on verra bien si le nouveau titulaire sera enfin à la hauteur de la mission.

Auteur: Seneweb News
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (7)

  • image
    bruno trool frenchy !! il y a 2 jours

    c'est bon on aura les infos à la source.................merci gourou, tu nous bouffes dans la main...venant d'un enkuleur de guenon ce n'est pas très agréablemais on prend quand même !!

  • image
    Ray il y a 2 jours

    J’ai confiance à l’intelligence de cette dame. Elle est très réfléchie et tire toujours son épingle du jeu.

  • image
    Abdullah il y a 2 jours

    Elle ne peut faire pire que Moustapha SARRE qui a été une calamité au porte-parolat du gouvernement.

  • image
    Xana nekh il y a 2 jours

    En tous cas drianké la dh

  • image
    Salam il y a 2 jours

    Moustapha Sarre était inspide, incolore, inodore sans saveur !Il n attirait personne ! En le voyant , j avais honte car on dirait un élève du CM2! Dieu merci, il a été dégagé !

  • image
    Et Dieu créa la femme ! il y a 2 jours

    Enfin un sourire plein d'espoir pour ce Poste. On a confiance en vous Madame ! Assurez avec une précision tranquille la communication les activités et actualités gouvernementales, plus les relations institutionnelles.

  • image
    G il y a 2 jours

    Attention aux prédateurs

Participer à la Discussion

Articles Tendances