



Porte-parole du gouvernement : Ces défis de Rose Khady Faye

Exit Moustapha Sarré et voilà Rose Khady Faye. Le titre de porte-parole du gouvernement chance à nouveau de titulaire. En moins d'un an et demi, l'actuel régime connaît déjà deux porte-voix.

En vérité, Moustapha Sarré n'a presque jamais existé en tant que porte-parole. Il était plutôt le lecteur hebdomadaire du communiqué du conseil des ministres. N'eut été cette tâche assignée à lui et son nom et sa signature apposés sous les communiqués, on aurait oublié qu'il est porte-parole.

Ceci est loin d'être une particularité de l'actuel régime. Sous le magistère de Macky Sall, le gouvernement a connu un porte-parole du nom de Ndeye Tické Ndiaye. Au plus fort de la polémique sur le pétrole et le gaz, Ndèye Tické est restée inconnue du public. Elle n'a animé qu'une seule conférence durant laquelle elle a étalé ses limites. Son successeur

Abdou Karim Fofana s'est montré plus à la hauteur, mais il était plus politique qu'institutionnel.

En fait, le problème ne se situe pas uniquement dans le casting. Certes, certains profils n'ont pas été à la hauteur, malgré parfois un CV prometteur. Cependant, il y a aussi le problème de fond de la communication du gouvernement. Le cafouillage, la recherche de visibilité qui conduit à une communication par ministère ne permettent pas toujours une cohésion.

La confusion entre communication publique et communication politique n'aide pas les gouvernants à fixer les rôles. Ainsi, on est plus dans la com politique que la communication publique. De ce fait, le porte-parole, même responsable du parti, a du mal à se situer entre les différentes casquettes. Il est même parfois en compétition avec ses collègues ministres.

Avec la volonté de Sonko de revoir la communication du gouvernement, on verra bien si le nouveau titulaire sera enfin à la hauteur de la mission.