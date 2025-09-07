[Profils] Qui sont les 4 nouveaux ministres du gouvernement de Diomaye II
Ce 6 septembre 2025, de nouveaux visages font leur entrée dans l’équipe gouvernementale dirigée par Ousmane Sonko. Parmi eux, Cheikh Niang à la tête du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, et Mouhamadou Bamba Cissé, devenu ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.
Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur
Il a une longue carrière au service de la diplomatie sénégalaise. « Une consécration pour ce diplomate chevronné, qui incarne depuis plus de trois décennies l’expérience et l’expertise sénégalaises sur la scène internationale », lit-on dans un communiqué de l’ONU. Né le 10 juillet 1957 à Thiès, Cheikh Niang, alors Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, a été élu, le 4 juin 2019, président de la Deuxième Commission (Questions économiques et financières) de la 74ᵉ session de l’Assemblée générale.
Le nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur occupait, en juillet 2018, « le prestigieux poste de Représentant permanent du Sénégal à l’ONU ». « Son parcours est marqué par une série de hautes fonctions diplomatiques : Ambassadeur au Japon (2014-2018), avec accréditation dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique ; Ambassadeur aux États-Unis (2012-2014), également accrédité dans plusieurs pays d’Amérique latine ; puis Ambassadeur en Afrique du Sud (2010-2012), avec mission dans dix pays d’Afrique australe », indique-t-on.Avant ces responsabilités, Cheikh Niang a représenté le Sénégal comme Consul général à New York (2006-2010) et comme ministre conseiller à la Mission permanente du Sénégal auprès de l’ONU (2001-2006). Conseiller diplomatique du président de la République entre 1995 et 2001, il avait auparavant dirigé la Division Afrique au ministère des Affaires étrangères.
Le ministre a été formé à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de Dakar avant de poursuivre ses études supérieures au Royaume-Uni, à l’Université de Lancaster et à l’Université de Westminster. Il est également titulaire d’un diplôme d’études approfondies en anglais obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique
Ancien secrétaire de conférence et lauréat du premier prix des Barreaux francophones d’Afrique, Maître Bamba Cissé est avocat au Barreau de Dakar depuis 2003. « Il dispose d’une pratique pointue à la fois en droit pénal, en procédure pénale, en droit civil et en procédure civile sénégalaise. Il a également défendu de grandes personnalités de ce pays telles que le chanteur Thione Seck, le promoteur de lutte Luc Nicolaï, le prêcheur Taib Socé, Mbaye Touré (dans l’affaire Khalifa Sall), Imam Alioune Ndao, le Premier ministre Ousmane Sonko », selon Emedia.
Déthié Fall, ministre des Infrastructures
Il a rejoint Pastef le 23 octobre 2024 après avoir quitté la coalition Samm Sa Kaddu, dirigée par Barthélemy Dias, à la veille de la campagne électorale des législatives du 17 novembre 2024. Leader du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall vient d’être nommé, ce 6 septembre, au poste de ministre des Infrastructures. Il était jusque-là ministre conseiller.
Amadou Bâ, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme
Originaire de Thiès et député à l’Assemblée nationale, Amadou Bâ a été le mandataire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le dépôt des candidatures à la présidentielle de 2024. Il est juriste de formation et titulaire d’un DEA obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).Cinquième vice-président de l’Assemblée nationale et membre de la Haute Cour de justice dans cette 15ᵉ législature, Amadou Bâ est, depuis ce jour, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.
