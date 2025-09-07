Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

[Profils] Qui sont les 4 nouveaux ministres du gouvernement de Diomaye II

image

[Profils] Qui sont les 4 nouveaux ministres du gouvernement de Diomaye II

Ce 6 septembre 2025, de nouveaux visages font leur entrée dans l’équipe gouvernementale dirigée par Ousmane Sonko. Parmi eux, Cheikh Niang à la tête du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, et Mouhamadou Bamba Cissé, devenu ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur

Il a une longue carrière au service de la diplomatie sénégalaise. « Une consécration pour ce diplomate chevronné, qui incarne depuis plus de trois décennies l’expérience et l’expertise sénégalaises sur la scène internationale », lit-on dans un communiqué de l’ONU. Né le 10 juillet 1957 à Thiès, Cheikh Niang, alors Représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, a été élu, le 4 juin 2019, président de la Deuxième Commission (Questions économiques et financières) de la 74ᵉ session de l’Assemblée générale.

Le nouveau ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur occupait, en juillet 2018, « le prestigieux poste de Représentant permanent du Sénégal à l’ONU ». « Son parcours est marqué par une série de hautes fonctions diplomatiques : Ambassadeur au Japon (2014-2018), avec accréditation dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique ; Ambassadeur aux États-Unis (2012-2014), également accrédité dans plusieurs pays d’Amérique latine ; puis Ambassadeur en Afrique du Sud (2010-2012), avec mission dans dix pays d’Afrique australe », indique-t-on.Avant ces responsabilités, Cheikh Niang a représenté le Sénégal comme Consul général à New York (2006-2010) et comme ministre conseiller à la Mission permanente du Sénégal auprès de l’ONU (2001-2006). Conseiller diplomatique du président de la République entre 1995 et 2001, il avait auparavant dirigé la Division Afrique au ministère des Affaires étrangères.

Le ministre a été formé à l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de Dakar avant de poursuivre ses études supérieures au Royaume-Uni, à l’Université de Lancaster et à l’Université de Westminster. Il est également titulaire d’un diplôme d’études approfondies en anglais obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Mouhamadou Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Ancien secrétaire de conférence et lauréat du premier prix des Barreaux francophones d’Afrique, Maître Bamba Cissé est avocat au Barreau de Dakar depuis 2003. « Il dispose d’une pratique pointue à la fois en droit pénal, en procédure pénale, en droit civil et en procédure civile sénégalaise. Il a également défendu de grandes personnalités de ce pays telles que le chanteur Thione Seck, le promoteur de lutte Luc Nicolaï, le prêcheur Taib Socé, Mbaye Touré (dans l’affaire Khalifa Sall), Imam Alioune Ndao, le Premier ministre Ousmane Sonko », selon Emedia.

Déthié Fall, ministre des Infrastructures

Il a rejoint Pastef le 23 octobre 2024 après avoir quitté la coalition Samm Sa Kaddu, dirigée par Barthélemy Dias, à la veille de la campagne électorale des législatives du 17 novembre 2024. Leader du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall vient d’être nommé, ce 6 septembre, au poste de ministre des Infrastructures. Il était jusque-là ministre conseiller.

Amadou Bâ, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

Originaire de Thiès et député à l’Assemblée nationale, Amadou Bâ a été le mandataire de Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour le dépôt des candidatures à la présidentielle de 2024. Il est juriste de formation et titulaire d’un DEA obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).Cinquième vice-président de l’Assemblée nationale et membre de la Haute Cour de justice dans cette 15ᵉ législature, Amadou Bâ est, depuis ce jour, ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme.

Auteur: Awa Faye
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Commentaires (7)

  • image
    Baay guinar il y a 2 jours

    La carence de compétences est entrain de rattraper le Pastef et la nomination de Cheikh Niang en est un preuve patente.
    On ne gouverne pas un pays en écartant les gens sur la base de l'appartenance politique.
    Le Sénégal compte des fils compétents dont l'expertise est reconnue partout.
    On se rappelle de Wade qui avait écarté feu Bruno Diatta avant de se rattraper un extremis suite a des cafouillages monumentaux.
    Tarder a intégrer les gens compétents ne fait que plonger le pays dans un marasme économique.
    Il n'y a pas assez de cadres compétents au Pastef pour diriger un pays. Le président et le premier ministre eux mêmes n'ont pas d'expérience dans la gestion.
    Ils se sont empressés de nettoyer les directions d'entreprises nationales par vengeance purement politique et ils le paient aujourd'hui.

  • image
    Malik il y a 2 jours

    N’importe quoi. Baye guinar, tu réfléchis très mal.

  • image
    Deug il y a 2 jours

    Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Fall et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM

  • image
    Appel à candidatures il y a 2 jours

    Le grand problème de ce régime c’est qu’il croit que le militantisme peut remplacer la compétence.
    Il y a trop de gens nuls dans le gouvernement et hors du gouvernement.
    Pour des gens qui parlaient d’appel à candidatures

  • image
    Dayi guinaar il y a 2 jours

    Baye guinar, les cardiologues et psychiatres t'ont reserve5un lit à mlhopital de fann. Pitié pour toi. Robinet dafa coupé

  • image
    Oui il y a 2 jours

    Baye guinar a parfaitement raison
    Il faut arrêter la promotion de l’incompétence populiste et le nivellement par le bas

  • image
    Amadou il y a 2 jours

    Ousmane Diagne est un Grand Homme d État ! Ousmane Diagne a été toujours digne , compétent et respecté par ses pairs ! Le Sénégal n a jamais eu un Ministre de la Justice, Garde des sceaux comme Ousmane Diagne ! Un Magistrat hors pair, il a toujours eu la tête haute ! Les Sénégalais vous portent et vous porteront toujours dans leurs cœurs !

  • image
    Niokhoor il y a 2 jours

    Le Pasteef et ses 4000 cancres ne vont rien foutre à part s'enrichir sur le dos des sénegalais. Grosses joues, gros ventres et grosses fesses... C'est ça leur bilan depuis Avril 2024.

Participer à la Discussion

Articles Tendances