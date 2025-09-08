Politique

Auteur: Dialy Ibrahima DIÉBAKHATÉ

Réaménagement gouvernemental : L’AHDIS alerte sur les fractures profondes de l’État

Le dernier réaménagement ministériel au Sénégal continue de susciter des réactions. Dans un communiqué rendu public, l’ONG Action humaine pour un développement intégré au Sénégal (AHDIS), dirigée par Amacodou Diouf, estime que ce changement n’est pas un simple ajustement technique, mais le signe de fractures profondes aux conséquences lourdes pour l’avenir du pays.

Selon l’AHDIS, la séparation des pouvoirs est mise en péril. « Lorsque le ministère de l’Intérieur, qui dirige la police judiciaire, risque de ne pas être en phase avec le maître de la procédure, c’est l’État de droit qui tremble », avertit l’organisation. Elle appelle à une justice indépendante, enracinée dans les réalités sociales, économiques et culturelles, et véritablement au service du peuple.

L’ONG met également en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de la sécurité publique. Pour elle, la stabilité ne peut reposer sur l’autoritarisme, mais sur « l’expérience, la sagesse et le respect des droits fondamentaux ».

La nomination d’un ancien ambassadeur de Macky Sall à la tête du ministère des Affaires étrangères est perçue comme une continuité déguisée. « Peu importe le pilote, si le carburant est vicié, l’avion ne décollera pas », note l’AHDIS, qui plaide pour une diplomatie audacieuse, tournée vers les intérêts africains plutôt que vers les cercles de l’ancien régime.

Le couple emploi-formation, considéré comme porteur d’espoir pour les jeunes, doit selon l’ONG être géré avec transparence. L’AHDIS met en garde contre toute récupération politique : « L’emploi ne doit pas devenir un outil de clientélisme, mais un levier de transformation sociale. »

Enfin, l’organisation déplore l’absence de mesures concrètes en faveur des travailleurs et des populations les plus précaires. « Ignorer les souffrances quotidiennes de millions de Sénégalais est une faute politique grave », souligne Amacodou Diouf.

Pour l’AHDIS, ce moment politique dépasse le cadre du simple commentaire. Il appelle à « l’organisation, à la vigilance et à la mobilisation ». Le peuple sénégalais, conclut l’ONG, « mérite un gouvernement à son image, juste, courageux et résolument tourné vers l’avenir ».