Réaménagement gouvernemental : L’AHDIS alerte sur les fractures profondes de l’État
Le dernier réaménagement ministériel au Sénégal continue de susciter des réactions. Dans un communiqué rendu public, l’ONG Action humaine pour un développement intégré au Sénégal (AHDIS), dirigée par Amacodou Diouf, estime que ce changement n’est pas un simple ajustement technique, mais le signe de fractures profondes aux conséquences lourdes pour l’avenir du pays.
Selon l’AHDIS, la séparation des pouvoirs est mise en péril. « Lorsque le ministère de l’Intérieur, qui dirige la police judiciaire, risque de ne pas être en phase avec le maître de la procédure, c’est l’État de droit qui tremble », avertit l’organisation. Elle appelle à une justice indépendante, enracinée dans les réalités sociales, économiques et culturelles, et véritablement au service du peuple.
L’ONG met également en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de la sécurité publique. Pour elle, la stabilité ne peut reposer sur l’autoritarisme, mais sur « l’expérience, la sagesse et le respect des droits fondamentaux ».
La nomination d’un ancien ambassadeur de Macky Sall à la tête du ministère des Affaires étrangères est perçue comme une continuité déguisée. « Peu importe le pilote, si le carburant est vicié, l’avion ne décollera pas », note l’AHDIS, qui plaide pour une diplomatie audacieuse, tournée vers les intérêts africains plutôt que vers les cercles de l’ancien régime.
Le couple emploi-formation, considéré comme porteur d’espoir pour les jeunes, doit selon l’ONG être géré avec transparence. L’AHDIS met en garde contre toute récupération politique : « L’emploi ne doit pas devenir un outil de clientélisme, mais un levier de transformation sociale. »
Enfin, l’organisation déplore l’absence de mesures concrètes en faveur des travailleurs et des populations les plus précaires. « Ignorer les souffrances quotidiennes de millions de Sénégalais est une faute politique grave », souligne Amacodou Diouf.
Pour l’AHDIS, ce moment politique dépasse le cadre du simple commentaire. Il appelle à « l’organisation, à la vigilance et à la mobilisation ». Le peuple sénégalais, conclut l’ONG, « mérite un gouvernement à son image, juste, courageux et résolument tourné vers l’avenir ».
Tous ces machins oups ! ONG, où étaient-elles il y a 3 ans 4 ans. Je suppose certainement qu'elles viennent d'être créées.
@Ladji Kalabanté, tu a vu juste: juger aussi négativement des ministres nouvellement nommés, non pas sur leurs actes mais sur des préjugés pour ensuite appeler "à la résistance" ... tout cela est indicatif de la nature de "l'ONG" en question et de ses objectifs.
rand bou am Xam xam. Ki il ne fait pas parti de ceux qu'on appelle des vauriens de la Socièté civile dé.
Le pays est confié à Sonko et Diomaye, ils savent très bien ce qu'ils font.
Je suis certain qu un vaste chamboulement dans la magistrature va bientot s opérer suite aux conclusions des 1ères concertations sur les réformes à apporter dans la justice.
Inshallah tout ira bien, tout sera parfaitement coordonné au bonheur des patriotes Senegalais et aux malheurs des ennemis du Senegal qui ont pillé, tué , torturé et volé.
ce pays vas sombrer malheureusement sonko nieup khamnaniou ni mounoul mais on a férmé les yeux
Des politiciens déguisés en société civile,tombez les masques et descendez dans l'arène politique c'est plus courageux.
