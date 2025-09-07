Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Réaménagement gouvernemental : L’AHDIS alerte sur les fractures profondes de l’État

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

il y a 2 jours 3516 Lectures 11 Commentaires | English
image

Réaménagement gouvernemental : L’AHDIS alerte sur les fractures profondes de l’État

Le dernier réaménagement ministériel au Sénégal continue de susciter des réactions. Dans un communiqué rendu public, l’ONG Action humaine pour un développement intégré au Sénégal (AHDIS), dirigée par Amacodou Diouf, estime que ce changement n’est pas un simple ajustement technique, mais le signe de fractures profondes aux conséquences lourdes pour l’avenir du pays.

Selon l’AHDIS, la séparation des pouvoirs est mise en péril. « Lorsque le ministère de l’Intérieur, qui dirige la police judiciaire, risque de ne pas être en phase avec le maître de la procédure, c’est l’État de droit qui tremble », avertit l’organisation. Elle appelle à une justice indépendante, enracinée dans les réalités sociales, économiques et culturelles, et véritablement au service du peuple.

L’ONG met également en garde contre toute tentative d’instrumentalisation de la sécurité publique. Pour elle, la stabilité ne peut reposer sur l’autoritarisme, mais sur « l’expérience, la sagesse et le respect des droits fondamentaux ».

La nomination d’un ancien ambassadeur de Macky Sall à la tête du ministère des Affaires étrangères est perçue comme une continuité déguisée. « Peu importe le pilote, si le carburant est vicié, l’avion ne décollera pas », note l’AHDIS, qui plaide pour une diplomatie audacieuse, tournée vers les intérêts africains plutôt que vers les cercles de l’ancien régime.

Le couple emploi-formation, considéré comme porteur d’espoir pour les jeunes, doit selon l’ONG être géré avec transparence. L’AHDIS met en garde contre toute récupération politique : « L’emploi ne doit pas devenir un outil de clientélisme, mais un levier de transformation sociale. »

Enfin, l’organisation déplore l’absence de mesures concrètes en faveur des travailleurs et des populations les plus précaires. « Ignorer les souffrances quotidiennes de millions de Sénégalais est une faute politique grave », souligne Amacodou Diouf.

Pour l’AHDIS, ce moment politique dépasse le cadre du simple commentaire. Il appelle à « l’organisation, à la vigilance et à la mobilisation ». Le peuple sénégalais, conclut l’ONG, « mérite un gouvernement à son image, juste, courageux et résolument tourné vers l’avenir ».

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (9)

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    l’AHDIS soyez justes et respecter les citoyens

  • image
    Karim-USA il y a 2 jours

    L’ADHI machin, nous on ne vous a pas élus hein ! Donc foutez nous la paix ! Vous ne pouvez pas demander l’impunité au moment où le peuple majoritaire veut un pays juste et sûr pour tous.

  • image
    Yoro Sy il y a 2 jours

    Non Amacodou !!!! L’homme de MACKY qui a enterré le Confad

  • image
    Hé! il y a 2 jours

    Il est évident qu'ils veulent utiliser la Justice à leurs fins. que nos magistrats fassent preuve d'équité, de probité tout en ayant leur fouleu.

  • image
    Sunugal il y a 2 jours

    Le client est très petit pour nous restreindre la liberté d'expression .

  • image
    Saere il y a 2 jours

    Encore un de ces fumiers
    Des devins avec des gens qui n’ont pas débuté
    Décidément depuis que USAID a coupé les vivres ces ONG bidons dirigés par d’illustres inconnus sur les terrains nous pompent l’air
    On ne les voyait pas lorsque Macky massacrait le peuple
    Un ambassadeur sous Macky ou pas reste un Ambassadeur

  • image
    Amadou kl il y a 2 jours

    Même les nouveaux nés, comprennent l'objectif de ce réajustement, qui n'est autre, qu'une stratégie pour la marche du plan diabolique d Ousmane sonko qui est celui de réduire le digne peuple sénégalais,a sa plus humiliante soumission,un coup sauvage, que le digne peuple sénégalais,intègre, démocratique et combatif,aneantira avec succès

  • image
    Nice il y a 2 jours

    Ahdis sawilene te teuri vous êtes des bombes à retardement

  • image
    AS il y a 2 jours

    Wax sa xalat quoi

  • image
    Nabil il y a 1 jour

    C est quoi ce machin de adhis

  • image
    Paco il y a 1 jour

    Amacodou est surtout un des complices cachés de Aly Ngouille Ndiaye

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances