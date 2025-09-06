Réaménagement gouvernemental : Les deux raisons clés expliquées par Ousmane Sonko
Le réaménagement ministériel annoncé ce samedi 6 septembre répond à deux motivations principales, selon le Premier ministre Ousmane Sonko.
1. La démission d’Abass Fall, nouveau maire de Dakar
La première raison est le départ d’Abass Fall, ancien ministre, récemment élu maire de Dakar. Cette démission a créé un vide institutionnel au sein du gouvernement, nécessitant un ajustement pour garantir l’équilibre politique et la continuité des fonctions étatiques, a expliqué Sonko.
2. Une évaluation critique après un an de gouvernance
La seconde raison repose sur l’évaluation de l’action gouvernementale après une année d’exercice. Ce bilan a mis en lumière des forces, mais aussi des faiblesses dans la mise en œuvre des politiques publiques. Selon le Premier ministre, ce constat a motivé un réaménagement pour optimiser l’efficacité de l’équipe et mieux répondre aux attentes des citoyens.« Ces deux facteurs combinés ont rendu nécessaire la formation d’une nouvelle équipe, symbole d’adaptation et de correction pour mieux poursuivre notre programme de réformes », a déclaré Ousmane Sonko.
Yacine fall a la justice sonko va bien la manipuler
La justice est TROP lourde et trop sensible pour cette dame "Gros calibre". Elle ne sera là, à la JUSTICE pour le peuple mais pour les désirs de SONKO ! Les Sénégalais ne méritent pas ces médiocres qui leur gouvernent !!
Il faut supprimer tous les postes de Secrétaire d'Etat pour au moins réduire le gouvernement. Ces postes n'ont aucune valeur ajoutée. Il n'y a pas de super ministère nécessitant la création d'un secrétariat d'état à côté.
Ell trouvera les procureurs laba.
après un an de gouvernance.........EH gourou menteur...bientôt 2 piges / masseuse wayayoye égale kinésithérapeute !!
Avant d'être une question de casting ou de compétences,
Ay nitte you bonn, you sokhor gnoo gnou jiité, gnou amoul bène yité. Ay nitte you mottoul kilifa !
Il n'y a qu'à entendre leurs propos (chef de gang, plus il y aura des morts plus le pouvoir aura la pression, AT Sall et T Thioye font partie de ceux qui ont fait la proposition de loi...) entre autres conneries. Des gens qui prennent plaisir dans le vice, vivent à l'égard de la vérité et dans le mensonge (sortie du CSM, caisse noire haram mais mise en place pour le PM et conservée pour le PR et le PR de l'AN, compte de plus de 1000 milliards, pétrole pompé depuis 2016, avion de MS à vendre si nous arrivons au pouvoir....
Les plus naïfs continueront à s'attendre à "une justice" pour les émeutiers et autres voyous qu'ils appellent "détenus politiques". Ousmane Sonko vous l'a fait par derrière et il ne se passera rien du tout. Ils vous serviront de temps à autre des propos pour "épisoder" leur théâtre. Alors que la loi d'amnistie peut juste être annulée par eux qui ont la majorité. Pauvres personnes mortes à cause de l'idiotie du discours d'un homme ! Pourtant plusieurs fois ici, certains avertissaient en disant "Kou dé ya perte". Ces vicieux ont poussé le mal jusqu'à gonfler les chiffres des personnes mortes entre 2021 et 2023 (15 morts en 2021 - Eux parlent de 82 voire 85 morts pour ces deux périodes). Pensez-vous vraiment qu'il y a eu au moins 65 morts en 2024 ? Que les gens peuvent être crédules !
Que le Bon dieu me pardonne le dégoût que j'éprouve envers ces monstres !
Massa coono HH ;) "Eux parlent de 82 voire 85 morts pour ces deux périodes). Pensez-vous vraiment qu'il y a eu au moins 65 morts en 2024 ?" Cette seule phrase te trahit et prouve à quel point Macky vous a déshumanisés. Même un mort est un mort de trop !
Réponse à Hé On sent dans ton textes de profondes frustrations personnelles que même un retour de Macky au pouvoir (Yalla téré) ne saurait corriger. Nguir Yalla : que des gens comme toi s'occupent de leur vie au lieu de se défausser sur des gens qui ignorent jusqu'à leur misérable existance !
thiakhane diekhna, kou fi fene niou nokkla si kasso bi
Que le client ravale son verbiage tant qu’il n’aura pas produit les rapports, exposé les pipelines dont il se vantait, et surtout signé l’arrêt de mort de la loi d’amnistie ainsi que la suppression des caisses noires et fonds politiques.
Pour l’heure, il ne s’entoure que de médiocres choisis sur mesure : des exécutants serviles, trop heureux de ne pas relever l’abîme de son incompétence.
Transhumance en cachette de Aly ngouille et sa clique
Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
Les vidéos sont là
Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
Sonko , fates quelque chose§
Le ministre des transports Yankhoba DIEME, mangeur de billets makka et jérusalem, buveur de carburant, destinés aux agents
pire que sous maky SALL
des contractuels licenciés
Zéro carburant pour les agents qui ne peuvent pas aller travailler à diamniadio, Pas de bus de personnel .Pourtant des directions et agences comme AGEROUTE ET FERA , etc, lui garantissent mensuellement du carburant, le ministre a tout pris
Zéro billet pour la mecque avec les 10 billets reçus par le ministre qui a tout donné à ses parents, rien pour les agents
Des agents licenciés
Tout pour le ministre et sa clique, rien pour les agents
Tout part pour sa Casamance, des ordres de mission tous les jours pour la Casamance
Sonko et Guy Marius sont grands mais yankhoba est petit
BAMBOULA A L’AGENCE NATIONALE DE SECURITE ROUTIERE (ANASER)
Mansour Elimane KANE, Mansour FAYE, Omar YOUM, Abdoulaye Daouda DIALLO, Omar YOUM ont envahi ANASER par leurs parents sans aucune compétence avec des agents qui n ont pas le profil
Monsieur le Ministre,
Je fais suite à la lettre que je vous ai envoyée cette semaine pour vous faire part de la
situation catastrophique qui prévaut à l’Anaser et dont le principal responsable est Mansour Faye.
Cheikh Oumar Gaye a été Directeur des Transports Terrestres de 2016 à 2021. Déjà, son passage à la DTT a été entaché par de nombreux scandales, malversations et de suspicions de corruptions :
Détournement des deniers publics avec l’aide de son DAF, Aly Mbaye Thiam.
Des marchés fictifs et de la surfacturation à outrance.
Des faits présumés de vente de permis de conduire.
Des faits présumés de corruptions sur le projet de numérisation et de sécurisation des titres de transport avec Gemalto (permis, cartes grise, licences, agréments et plaques d’immatriculation sécurisés) où Gaye a perçu des pots-de-
vin, faits relayés par la presse internationale notamment française.
Des faits présumés de corruption, de détournement d’objectif et de détournement de deniers publics sur le projet de renouvellement du parc interurbain sur financement de Exim Bank Inde. Les 542 bus indiens acquis dans ce projet, sont rejetés par les transporteurs sénégalais pour leur non-implication dans le choix des spécifications techniques des véhicules. D’ailleurs, ces bus ont été utilisés en 2019 pour convoyer, sous la coordination de Gaye, des électeurs
dans les 4 coins du pays lors de la vaste opération de fraude perpétrée à l'élection présidentielle, assurant ainsi la victoire au premier tour du candidat- président Macky Sall. Par la suite, les bus ont été distribués gracieusement aux différentes administrations et à Dakar Dem Dikk. Cinq (5) ans à peine après la mise en circulation desdits véhicules, la majorité est bonne pour la casse (pannes
moteur, châssis déformés, vibrations, insécurité…) ;
Le recrutement de personnes proches de son parti (APR) et de son cercle familial (Saint-Louis, Dagana, Matam).
Le racket des chefs de services régionaux des transports sous son autorité à qui il demandait mensuellement de fortes sommes d’argent pour les maintenir dans leurs postes.
Des soupçons de corruption dans le déploiement des centres de contrôle techniques ….
En 2021, malgré ses fautes de gestion à la tête de la Direction des transports terrestres (incompétence, détournements de deniers publics, marchés fictifs, actes et soupçons de corruption entre autres), l’ancien Directeur des Opérations du CETUD a été promu DG de l'ANASER par Mansour Faye, choix sans doute guidé d’une part, par les talents de bandit financier de l’homme et d’autre part, par la faiblesse de sa personnalité d’homme soif de pouvoir et prêt à faire tout ce qu’il lui demande.
D’ailleurs en 2022, l'OFNAC et la Cour des Comptes ont mené une enquête sur Monsieur Gaye portant sur son patrimoine foncier et bâti (construction d’une maison gigantesque aux Almadies d’une valeur de de 500 millions de FCFA, des maisons de haut standing à Zac Mbao, à Dagana, des vergers dans le Walo …) et sur des faits de corruptions sur les projets Gemalto pour la numérisation des titres de transports et d’acquisition de 542 bus indiens.
En contrepartie de sa nomination, Gaye a été l’homme de main et le bailleur de fonds publics détournés de Mansour Faye pour qui il recrute tout son personnel politique saint-louisien de l’APR composé de jeunes sans aucunes compétences professionnelles en matière de transport ou de sécurité routière.
Cheikh Oumar Gaye a une prête-nom en la personne de Madame Aminta Yam âgée de 29 ans, son ancienne secrétaire à la Direction des transports terrestres qu’il a épousé discrètement en 2022 comme deuxième femme. La jeune femme est actuellement Assistante de son collègue DG du FERA Pape Ibrahima Faye.
Le DG de l'ANASER loge la jeune femme dans un somptueux appartement grand standing situé à Fann Résidences, non loin de la Direction générale du FERA et de l’Ageroute.
Le personnel de l'ANASER, recruté à la carte (politique) et sans appel à candidature, est composé essentiellement de militants de l’APR, de proches de Mansour Faye, de filles et de fils de pontes du pouvoir ou de l’administration.
Mansour Faye a préféré renoncer au financement de plusieurs milliards de la banque mondiale (conditionné par le recrutements de tous les postes par appel à candidature) pour recruter la clientèle politique de l'APR et du système.
Situation des recrutements à l’Anser :
Un fils du général Moussa Fall nommé pour son premier emploi chef de Division.
La sœur ou le frère de l'ex Ministre Abdou Karim Fofana est recruté sans aucune compétence.
La fille d’un ex Directeur des Transports routiers (M. Ndiaye) a été recruté par le DG.
Le fils d’un ancien Directeur des Transports (D. Seck) a été aussi recruté à la Direction de l’Audit.
Le fils de l’ancien Directeur adjoint des Transports terrestres et ancien secrétaire général du FDTT (M. Kane Diaw) est recruté à l’Anaser.
Un militant de l’APR, protégé du Ministre Abdou Latif Coulibaly, nommé Directeur de la Planification en remplacement d’un proche de Mansour Faye (O. Tall) rentré au Canada après une aventure à l’Anaser.
L’agent comptable de l’agence est un militant engagé de l’APR (Conflit d’intérêt).
Le secrétaire général de l’Agence, homme de main de Mansour nommé pour avoir une emprise sur le DG Gaye en remplacement de Sophie Diallo (élément de Mansour Faye) actuellement Directrice de 3FPT.
Des conseillères et conseillers techniques payés à ne rien faire à coup de millions dont la journaliste Houreye Thiam Preira (RTS), une dentiste du Ministère de la Santé (B. Sène), ...
Le chargé du suivi-évaluation (I. Ndao) est un militant engagé de l’APR.
Des membres de l’ONG Laser international dont la présidente a été ex-Directrice de la Communication de l’ Agence ( A. Sarr) ont obtenu un CDI à l’Anaser.
L’actuel Directeur de la communication de l'ANASER (L. Mané), est un ancien journaliste de walf, ex CT en com et griot de Mansour Faye.
Le Directeur de la Coopération habitant de Saint-Louis est un proche collaborateur de Mansour Faye (M. Ba).
Le chef de la cellule de passation des marchés (M. Diatta) en détachement de l'ANASER, est l’ancien CPM de Mansour Faye.
Des hommes et femmes sans qualifications habitant à Saint-Louis et proches de Mansour Faye (Oul. Diouf, Ndio. Fall, Ib. Senghor, Moh. Tall et d’autres) payées à ne rien faire.
Le conseiller juridique du DG (P. A. Sow) habite à Saint-Louis et est un proche collaborateur de Mansour Faye.
Le DAF de l’ANASER, Aly Mbaye Thiam (retraité et maintenu à son poste), qui était le DAF et bras financier de Cheikh Omar GAYE à la Direction des Transports Terrestres. Sur la tête de Thiam, plane plusieurs plaintes de fournisseurs mais il est protégé par Mansour Faye.
L’informaticienne de l’Anaser (Y. H. Gueye) habite à Saint-Louis et est un proche de Mansour Faye.
Le président du Conseil de surveillance (C. Nd. Fall), ponte de l’APR, a fait enter plusieurs de ses lieutenants (dont C. D. Ndiaye et M. sow) a l'ANASER (Conflit d’intérêt).
L'ami et griot du Directeur Gaye est chargé de mission à l'ANASER ( P. C. Ndiaye).
Le Directeur de l’Audit (O. Ly), un proche du Ministre Mansour Elimane Kane de l’APR.
L’adjoint du Directeur de l’Audit (Y. S. Niang), est aussi un proche du Ministre Mansour Elimane Kane.
un policier de l'APR du nom de Mansour Faye est détaché à l'ANASER de même qu'un gendarme proche du général Moussa Fall.
Le DRH de l’Anaser, inspecteur du travail et homme de confiance de Mansour Faye, habite à Saint-Louis.
Le bureau du courrier est géré par ancien démarcheur véreux du service des mines et ami du DG Gaye.
L’actuel DG du FERA a des proches recrutés à l’Anaser avec des salaires mirobolants.
Des chauffeurs de l’Agence sont des proches du Ministre Abdoulaye Daouda Diallo.
Un autre proche de Mansour Faye et habitant de Saint-louis (A. Wane) est dans l’équipe com de l’Agence.
Le nervis de Mansour Faye (M. Niang) est aussi recruté par le DG.
La plupart des membres du conseil de surveillance sont des proches de Mansour Faye ;
Le chef du bureau QSHE (A. Diallo) est un ami intime de Mansour Faye et un ancien de l’ONAS ;
Beaucoup de militants de l’APR ont été recruté juste avant la présidentielle de 2024 ;
80 % du budget de l’Agence c’est pour les salaires/fonctionnement.
Le Bâtiment qui abrite l’Anaser à la cité keur gorgui derrière l’OFNAC a été loué à coup de millions et appartiendrait à un proche Mansour Faye.
les sociétés chargées du nettoyage et du gardiennage des locaux de l’Anaser appartiennent à des proches de Mansour Faye
Globalement, l’Anaser compte plus de 100 agents tous filles et fils et des pontes du pouvoir, des militants de l'APR et majoritairement saint-louisiens des protégés de Mansour Faye .
La femme du DAGE SARR mfb
LA femme du gendarme FAYE cabinet mansour faye
HANNE nièce du du ministre mansour elimane kane
Mame yaté cabinet omar youm
Depuis quelques mois le FERA peine à honorer les salaires du personnel politique qui
ont largement dépassés la ligne budgétaire prévue à cet effet.
Concernant les procédures de passation des marchés, le BAAC (plus de 100 millions de
F CFA) a été attribué pratiquement gré à gré à un courtier de Gemalto Sénégal (B Seck) proche du premier ministre feu Boune A. Dione.
S’agisant des missions à l'étranger, ce sont généralement des proches de Mansour Faye
qui partent en Europe, aux USA, en Afrique du Nord aux frais du contribuable Sénégalais.
Dans les procédure d’acquisition de fournitures de bureau, des support de com, d’ordinateur, de matériels et consommables informatiques, de logiciels, la surfacturation est flagrante.
La gestion du carburant est gabegique, une bonne partie revenant d’office à Mansour Faye et à ses lieutenants.
Un projet de vidéo-verbalisation de l'ANASER pour l’installation de radars de vitesse a été confié à un ami de Mansour Faye (Bamba BA) sans appel d’offres pour racketter les sénégalais.
Malgré ces moyens exorbitants mis par l’Etat à la disposition de l’Anaser, les accidents
ne cessent d'augmenter car le personnel politique de l’Agence n’a aucune compétence en matière de sécurité routière.
D’ailleurs, les accidents les plus sanglants du Sénégal (Sikilo et Sakal avec plus de 100
morts) ont eu lieu après la création l’ Anaser.
Les opérations de sensibilisation pour lutter contre les accidents sont juste un moyen de s’enrichir et de consommer des crédits.
Le Directeur général de l'Anaser a des comptes bancaires dans presque toutes les banques du Sénégal. Pour un simple fonctionnaire, ses patrimoines fonciers et bâtis dépassent l’entendement.
LE D atoumane sy au CV falsifié, incompetent
Tout en restant à votre entière disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre
l’expression de mes sincères salutations.
Gas El Salvador,
Activiste - Reporter et Lanceur d’Alerte
Paris
Le 18 Avril 2024.
On prend les mêmes ministres puis on recommence et on ose nous parler de remaniement
N’est ce pas le pm qui disaient ya qq temps que les ministres et les dg n étaient pas à la hauteur
On vous attend dans les urnes
À vos cartes d électeurs
Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Fall et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM
Trop de nullards dans le gouvernement et hors du gouvernement
Alorsq qu’on nous parlait d’appels à candidature !
Jub jubal jubbanti
Le Ministère du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Olivier Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal. In fine aussi, Amadou ba aurait dû rester à l'Assemblée nationale ou sa présence était déterminante pour Pastef. Il va s'ennuyer au tourisme et à l'artisanat.
