Politique

Auteur: Yandé Diop

Réaménagement gouvernemental : Les deux raisons clés expliquées par Ousmane Sonko

Le réaménagement ministériel annoncé ce samedi 6 septembre répond à deux motivations principales, selon le Premier ministre Ousmane Sonko.

1. La démission d’Abass Fall, nouveau maire de Dakar

La première raison est le départ d’Abass Fall, ancien ministre, récemment élu maire de Dakar. Cette démission a créé un vide institutionnel au sein du gouvernement, nécessitant un ajustement pour garantir l’équilibre politique et la continuité des fonctions étatiques, a expliqué Sonko.

2. Une évaluation critique après un an de gouvernance

La seconde raison repose sur l’évaluation de l’action gouvernementale après une année d’exercice. Ce bilan a mis en lumière des forces, mais aussi des faiblesses dans la mise en œuvre des politiques publiques. Selon le Premier ministre, ce constat a motivé un réaménagement pour optimiser l’efficacité de l’équipe et mieux répondre aux attentes des citoyens.« Ces deux facteurs combinés ont rendu nécessaire la formation d’une nouvelle équipe, symbole d’adaptation et de correction pour mieux poursuivre notre programme de réformes », a déclaré Ousmane Sonko.