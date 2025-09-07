Remaniement : Abdourahmane Diouf rétrogradé ?
Dr El hadji Abdourahmane Diouf ne quitte pas le gouvernement, mais il a été rétrogradé. Il est passé du stratégique ministère de l'enseignement supérieur à un département moins important : l'environnement et la transition écologique. Cette décision n'est pas forcément une surprise.
Sur le plan politique, on notait une guerre larvée sur les réseaux sociaux entre ses militants et ceux de Pastef. Diouf était souvent accusé de travailler pour sa chapelle au détriment du parti au pouvoir.
Sur le plan technique, Abdourahmane Diouf avait sans doute mal connu le département complexe de l'enseignement supérieur. Il a démarré tambour battant en faisant le tour des universités. Ce qui est sans doute très bien. Mais partout, il a fait des promesses qu'il n'a pu tenir.
Il faut reconnaître qu'il a démarré un travail ambitieux de normalisation du calendrier universitaire. Sur bien des points (orientation bacheliers...), il a démontré qu'il est possible d'être plus efficace, en anticipant certaines mesures. Cependant, il s'est heurté à la fois à l'autonomie des universités et au très puissant Saes. Il y a eu des passes-d'armes, preuves d'une relation parfois difficile.
Sa communication outrancière, faite de chiffres, a aussi indisposé les étudiants, comme en témoigne le discours de Serigne Gackou Aidara, porte-parole des étudiants lors du lancement de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur.
Avec son nouveau poste à l'environnement, il sera certes moins exposé, loin du tumulte de la vie des étudiants (orientation, bourse, logement). Mais il perd aussi en visibilité dans un département dont l'importance n'est pas encore nette aux yeux des Sénégalais et même parfois des autorités au sein et en dehors du Sénégal. La position de Trump et le recul des européens à l'éclatement de la guerre en Ukraine en sont une illustration éloquente.
Commentaires (20)
Un ministère ne peut pas être plus important que celui de l’environnement..
Ma conviction est que vous n’allez plus reconnaître le ministère de l’environnement avec le contenu qu’il y mettra!!!
Bon courage !!!
Mon problème c’est comment il va recadrer le projet du port de Ndayane, compte tenu de l’impact environnemental!!!
Il faut qu'il fasse que le Fouta soit reverdi et reboisé comme la Casamance. S'il parvient à stopper la désertification au Nord, il sera considéré comme le meilleur ministre de l'Environnement que le Sénégal ait connu.
Il aura le choix entre déménager et faire le boulot, ou alors rester à Toubab Dialaw et négocier avec le port
Baye Fodé Gomis la Casamance n'a pas été reboisée mais elle est ainso, verte c'est la nature
Ce commentaire vient d’un fumiste qui veut semer la zizanie! Qu’importe le poste que l’on occupe, on peut toujours servir son pays et participer à son développement.
Ce dont on n’a pas besoin ce sont des gens inintelligents comme toi qui ne cultivent que la négativité!
A mon humble avis, la rétrogradation est effective. Dans nos pays, la question de l'éducation est bien au-dessus des enjeux environnementaux.
Sous nos latitudes, la dignité est malheureusement une camisole que certains ajustent en fonction du temps.
Voilà une tête qui va disparaitre sur l'échiquier politique. Sonko est vraiment un professionnel,une bête politique. Après avoir accusé Diouf de connivence avec le pouvoir de Macky lors des élections législatives,il brise Abdourahmane Diouf en le nommant ministre de l'enseignement supérieur. Son passage au MESR est un échec. Il supprime les rappels de.bourse des étudiants en Master accusant même que ces derniers coûtent cher à l'Etat. Quel désastre et quel gâchis pour cette personne très qualifiée. Voilà que Sonko le débarque dans un ministère presque inconnu en l'isolant davantage. Abdourahmane Diouf est mort politiquement tué en silence par Sonko..Diouf avait formé avec TAS la coalition AWALE. TAS est toujours debout à l'hémicycle et défend dignement les intérêts des sénégalais. Pauvre Abdourahmane Diouf ! Quel gâchis
Donc, la finalité de Sonko c'est d'effacer ou de tuer politiquement ses adversaires et non les préoccupations des populations. Quel gâchis
J'ai pitie des ecerveles comme toi qui se font juste consumer par la haine qu'ils ont envers un homme qui ne leur rien fait a part remettre son pays dans les bons rails
Il fallait le renvoyer. Il est hautain et pretentieux
Environment pas important?
Inondations, changements climatiques, climat, resilience, pollution...Ces mots vous disent quelque chose?? Je me demande comment sont formés nos journalistes
On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps.
Aucune gravité ce poste lui va à merveille
Il a commencé et réussi une Révolution au Ministère de l’enseignement supérieur.
Stabiliser le calendrier universitaire, orienter à temps, rationaliser l’enveloppe des bourses,sortir un nombre incalculable de textes des Universités….qui l’eût cru!
Bravo et bon vent à l’Environnement, un enjeu majeur.
Le ministère de l environnement n est pas a la portee technique de monsieur.il risque d y perdre ce qui lui reste de crédibilité. Dans ce département, l expertise maison est pointue. Les ingénieurs vont l ignorer , et gare a lui de se les mettre a dos.
Il aurait dû faire comme Diagne et Tine, partir dignement.
Le Client pervers de sweet beauté prépare 2029.
Il a 9 milliards de fonds politiques chaque année.
Il ne veut pas d'un potentiel candidat pouvant lui faire face.
A moins que Diouf lui donne des garanties de ne pas se présenter en 2029, il sera bientôt exclu et accuser de malversations.
La position de Trump et le recul des européens à l'éclatement de la guerre en Ukraine en sont une illustration éloquente ?
Pppfff vraiment SENEWEB vous haïssez le PASTEF et ses dirigeants pppfff
Mr Diouf a juste une grande gueule mais il est incompétent. Il a échoué partout où il est passé. DG SONEES puis ministre de l'enseignement supérieur.
Au Sénégal le ministère de l'enseignement supérieur n'est pas au même niveau que celui de l'environnement. C'est comme Barça et Levante. C'est une rétrogradation due à son incompétence à diriger ce ministère aussi complexe. Au lieu de trouver des solutions aux problèmes de l'enseignement supérieur, il a passé son temps à les interpréter.
Y a pas plus importannt que l environnement...au contraire c est une promotion. On compte sur vous monsieur Diouf
Comme le dit très bien Khalass, le ministère de l'environnement est très important, essentiel.
Comment va réagir ce nouveau ministre face à l'enfer que vit la population sur les zones de transformation des huiles de poisson
Khayar JOAL etc ..
Baye f. Gomis, il est impossible de reverdir le Fouta comme la Casamance. En Casamance, c'est naturel. C'est comme reverdir le désert à l'image des forêts de l'Afrique centrale. Le climat n'est pas le même. Va revoir tes cahiers de géographie.
Il n'est pas rétrogradé, il est repêché. Il a commis beaucoup de fautes verbales.
Ceci est un article tendancieux, de Seuytané, Rambadj, wabadjiba et Iblisss; le seul but de ce torchon est de semer le doute, la méfiance, la dispute et le divorce dans le gouvernement et au sommet de l'Etat. Yalla na leen yalla Hallakk!
Évidemment qu il a été rétrogradé le ministère de l environnement au Sénégal c est le placard. Rien qu a voir ou se trouve le ministère en face du contrôle technique un endroit bruyant sale on voit que l environnement n est pas pris au sérieux dans ce pays. Et quelqu’un qui dit plus haut que l expertise dans ce ministère est pointue ça me fait bien rire le pays est envahi pars des déchets plastiques et autres les gens brulent des pneus au bord de la mer bref ce ministère ils travaillent pas
