Remaniement : Abdourahmane Diouf rétrogradé ?

Dr El hadji Abdourahmane Diouf ne quitte pas le gouvernement, mais il a été rétrogradé. Il est passé du stratégique ministère de l'enseignement supérieur à un département moins important : l'environnement et la transition écologique. Cette décision n'est pas forcément une surprise.

Sur le plan politique, on notait une guerre larvée sur les réseaux sociaux entre ses militants et ceux de Pastef. Diouf était souvent accusé de travailler pour sa chapelle au détriment du parti au pouvoir.

Sur le plan technique, Abdourahmane Diouf avait sans doute mal connu le département complexe de l'enseignement supérieur. Il a démarré tambour battant en faisant le tour des universités. Ce qui est sans doute très bien. Mais partout, il a fait des promesses qu'il n'a pu tenir.

Il faut reconnaître qu'il a démarré un travail ambitieux de normalisation du calendrier universitaire. Sur bien des points (orientation bacheliers...), il a démontré qu'il est possible d'être plus efficace, en anticipant certaines mesures. Cependant, il s'est heurté à la fois à l'autonomie des universités et au très puissant Saes. Il y a eu des passes-d'armes, preuves d'une relation parfois difficile.

Sa communication outrancière, faite de chiffres, a aussi indisposé les étudiants, comme en témoigne le discours de Serigne Gackou Aidara, porte-parole des étudiants lors du lancement de l'agenda national de transformation de l'enseignement supérieur.

Avec son nouveau poste à l'environnement, il sera certes moins exposé, loin du tumulte de la vie des étudiants (orientation, bourse, logement). Mais il perd aussi en visibilité dans un département dont l'importance n'est pas encore nette aux yeux des Sénégalais et même parfois des autorités au sein et en dehors du Sénégal. La position de Trump et le recul des européens à l'éclatement de la guerre en Ukraine en sont une illustration éloquente.