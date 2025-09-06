Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Remaniement : Ces ministres qui ont sauté

Auteur: Aminata Sarr

il y a 3 jours 22989 Lectures 24 Commentaires | English
image

Remaniement : Ces ministres qui ont sauté

Après dix-sept mois à la tête de l’État, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé, ce samedi 6 septembre 2025, à son premier remaniement ministériel.

Plusieurs ministres quittent l’équipe gouvernementale, parmi eux Abass Fall, récemment élu maire de Dakar en remplacement de Barthélémy Dias, condamné définitivement dans l’affaire Ndiaga Diouf.

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ousmane Diagne, a été remplacé par Yacine Fall, précédemment ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Sénégalais de l’extérieur.

Le ministre Jean-Baptiste Tine a, lui, cédé sa place à Me Bamba Cissé, avocat du Premier ministre Ousmane Sonko.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme, Mountaga Diao, ne fait plus partie du gouvernement. Il est remplacé par l’honorable député Amadou Ba, qui prend également en charge la Culture et l’Artisanat.

Auteur: Aminata Sarr
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (19)

  • image
    quoi de neuf il y a 2 jours

    circulez , il n'y a rien de nouveau sous le soleil car le poisson pourrit par la tête . La réalité c'est que le client est entrain de tresser sa toile pour accéder l magistrature suprême

  • image
    Ingenieur il y a 2 jours

    Qui est Me Bamba Cissé ? - L'Avocat de Sonko...
    Vous pourriez nous en dire un peu plus, s'il vous plait.

    Comme si qu'on definissait:
    Qu'est-ce que le Citron?
    -Fruit vendu par Oumpagne Bitèye...
    Peux mieux faire, Bonne continuation...

  • image
    Et cheikh tidiane dieye ? il y a 2 jours

    Il a sauté ?

  • image
    Gatsa gatsa il y a 2 jours

    Yacine Fall va apporter une assistance juridique aux insulteurs de Ma et foutre en taule les insulteurs de Zongo.

  • image
    Sangoloum de Sangomar il y a 2 jours

    Et ce sera très bien ainsi

  • image
    Joe il y a 2 jours

    C Sonko lui meme qui devrait quitter
    Et laisser Diomaye travailler
    Avec Sonko il ne peut avoir de non resultats

  • image
    Décevant il y a 2 jours

    Remaniement décevant
    Point barre

  • image
    Bien il y a 2 jours

    C’est bien de changer le ministre de la justice qui foutait rien au niveau des dossiers des victimes

  • image
    Papis il y a 2 jours

    Le client, le lupanar: une histoire sénégalaise macabre.

    DANGUINE BOU AME AVC

  • image
    Bidon il y a 2 jours

    Equipe ne connait rien du tout

  • image
    BILAAHI il y a 2 jours

    rien qu'en observant le regard du ministre de la justice sortant on se rend compte qu'il semble souffrir de troubles mentaux
    il a fait perdre du temps au sénégalais en choisissant de laisse fuir les bandits de la republique
    bon vent ousmane diagne et plus jamais ce genre d'hommes lugubres comme ministre il avait fait un choix clair de ne pas rendre la justice aux pauvres sénégalais dont la cour des comptes a dit que leurs biens ont été vendalisés par des bandits de grand chemin

  • image
    Adam il y a 2 jours

    C'est parceque qu'il faisait pas dans le faut, maintenant comme Yacine a ete moquee, elle voudra se venger et rebolotte. Quelle deception de Gouvernement!!

  • image
    EL HADJ SOW il y a 2 jours

    Ce n est certainement pas du remarquable et integre ousmane Diagne que vous parlez vous avez du observer quelqu un d autre Ousmane Diagne sort la tete haute sans s etre compromis

  • image
    Adam il y a 2 jours

    Logiquement, Amadou Ba expert et diplome en Droits qui s'est fait rejete toutes ses lois par le CC car non constitutionnelle, c'est a lui qu'on donne le Tourisme, la culture et l'artisanat, seul secteur qu'on n'avait pas encore acheve??? C'est smart hein, isn't it?

  • image
    citoyen lambda il y a 2 jours

    Ce sont les ministeres dont les politiques se foutent pas mal.

  • image
    Oeil de linx il y a 2 jours

    La nomination de Yacine Fall c'est pour montrer que les femmes sénégalaises sont valorisées. C'est pourquoi elle est placée apres le PM. Ce gouvernement veut montrer une certaine représentativité des femmes et des jeunes du pays

  • image
    PROF il y a 2 jours

    FOUTAISES

  • image
    Sangoloum de Sangomar il y a 2 jours

    Jean Baptiste Tine, membre éminent des FDS aurait été mal à l'aise avec les enquêtes et les poursuites éventuelles contre des éléments de ces corps en rapport avec les évènements de mars 2021 à mars 2024. Il en est ainsi de Ousmane Diagne, magistrat qui dit ne pas pouvoir mettre la pression sur ses collègues magistrats du siège et sur la justice. Ainsi leur présence au sein du gouvernement était devenu un frein pour ce qui se prépare. Ça va bouger pour les kulunas de l'ex régime de l'APR et de BBY. Tok lène mou deugueur yar ya gui nieuw dé comme mbathioum guerté

  • image
    Nit il y a 2 jours

    Ne pensez pas que vous allez continuer à mater les voix dissidentes; Le point de rupture est vite atteint.

  • image
    Senegalais il y a 2 jours

    Better dame n est pas no meet pour Faire la sale besogne ou changer la constitution pour permettre a son mentor d etre eligible pour 2029 c est the son ambition degenerate president de la republished j one emperor qu il ne toucheras pas un point ni une virulent pour s imposer eu people juste parquet monsieur se croit tout permission le people est encode la debout si jamais il ose changer les choses en sa faveur nous savo s tous que cette dame n a pas la stature ni la competence et le Niveau de ce poste si strategies et how combiem important et tumultuous ts ces problems lies a la justice et cease nombreux dossier brulants et aussi il s assure de rested l h immediately fort du government event en ne laissant de place au route a personnel a nourrir des ambitio s actress que pr lui lq c es strategique nous savons tous que les dictators ne lasses demp,ace a aucune forme d ambitions a personnel d autre que lui meme et actress chosemsi I'm magistrat du serial n a pas pu Faire ou pas would Faire le sale bought ce
    N est pas better dame qui va pouvoir booger he's dignes magistrat a la teache et

  • image
    Enlisement il y a 2 jours

    Il fallait juste éjecter chéri Adji et les résultats suivront.

  • image
    Deug il y a 2 jours

    Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Fall et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM

  • image
    S d il y a 2 jours

    C'est le premier ministre qu'il fallait changer, qui a toujours â la porte de faute.

  • image
    Nit il y a 2 jours

    Le poisson pourrit par la tête...C'est le PM (premier mytho) qu'il fallait virer...

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances