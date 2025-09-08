Politique

Auteur: SenewebNews-RP

Remaniement : Cheikh Diba et Abdourahmane Diouf, ce que Sonko leur réservait «jusqu’à la semaine dernière»

Cheikh Diba reste ministre des Finances et du Budget. Abdourahmane Diouf, lui, quitte la tête du ministère de l’Enseignement supérieur pour celle du département de l’Environnement. Pourtant ces deux membres du gouvernement remanié samedi, devaient quitter l’attelage, si l’on en croit Les Échos. «Jusqu’à la semaine dernière, il était prévu à 50% qu’ils soient virés», rapporte le journal.

La nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, compte vingt-cinq ministres et six secrétaires d’État. Jean-Baptiste Tine (Intérieur), Mountaga Diao (Tourisme) et Ousmane Diagne (Justice) ont été remerciés. Abass Fall (Travail) a quant à lui démissionné à la suite de son élection à la tête de la mairie de Dakar. Bamba Cissé (Intérieur), Cheikh Niang (Diplomatie), Amadou Bâ (Culture, Artisanat et Tourisme), Déthié Fall (Infrastructures) et Rose Marie Khady Fatou Faye (secrétaire d'État, chargée des Relations avec les Institutions), font leur entrée. Cette dernière est devenue dans la foulée la nouvelle porte-parole du gouvernement, succédant à Amadou Moustapha Ndieck Sarre (Emploi et Formation professionnelle et technique).