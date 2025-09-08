Remaniement : Cheikh Diba et Abdourahmane Diouf, ce que Sonko leur réservait «jusqu’à la semaine dernière»
Cheikh Diba reste ministre des Finances et du Budget. Abdourahmane Diouf, lui, quitte la tête du ministère de l’Enseignement supérieur pour celle du département de l’Environnement. Pourtant ces deux membres du gouvernement remanié samedi, devaient quitter l’attelage, si l’on en croit Les Échos. «Jusqu’à la semaine dernière, il était prévu à 50% qu’ils soient virés», rapporte le journal.
La nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, compte vingt-cinq ministres et six secrétaires d’État. Jean-Baptiste Tine (Intérieur), Mountaga Diao (Tourisme) et Ousmane Diagne (Justice) ont été remerciés. Abass Fall (Travail) a quant à lui démissionné à la suite de son élection à la tête de la mairie de Dakar. Bamba Cissé (Intérieur), Cheikh Niang (Diplomatie), Amadou Bâ (Culture, Artisanat et Tourisme), Déthié Fall (Infrastructures) et Rose Marie Khady Fatou Faye (secrétaire d'État, chargée des Relations avec les Institutions), font leur entrée. Cette dernière est devenue dans la foulée la nouvelle porte-parole du gouvernement, succédant à Amadou Moustapha Ndieck Sarre (Emploi et Formation professionnelle et technique).
Thiakhaneries d'information de gosses de quartier.
La différence, véhiculées par des adultes de journalistes
non professionnels.
Merci beaucoup de cette information capitale !
Et demain, revenez-nous avec des gens qui ont failli être nommés sans oublier le pourcentage, c'est très important !
Merci Mags. très fort
Ca ce n'est pas de l'information
Le Ministre Cheikh Diba doit vraiment se sentir très mal à l'aise. Il est vraiment au cœur de la polémique sur cette affaire de chiffres truqués. Avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de démissionner n'est pas à la portée de tous
DIBA n'y est pour rien du TOUT car il n'y a pas d'affaire de chiffres truqués! c'est archi faux! c'est ce sous niveau de Premier ministre qui veut nous manipuler! comme il sait le faire! Rien du tout! il n'avait qu'à Prouver au FMI que les chiffres étaient truqués! Il ne comprend même pas ce qu'est une dette publique! PFFF! LA CATA ce petit mec!
La véritable réalité il n'y a jamais eu de chiffres truqués. Pour preuve ils ont eu des cheveux pour justifier un surendettement qui était trés stratégique pour l'ancien régime. La perspectives d'exploitation du pétrole nous permettait de nous endetter convenablement à court terme et d'engager le processus d'équilibrage à long terme. Les finances publiques et la macro- économie ce n'est pas des affaires de diouti. Il faut étre ingénieur comme Macky ou Absa Faye pour savoir agir dans le bon sens, le sens où les choses bougent.
La vérité, c'est que Sonjko veut se débarrasser de tous les ministres qui ne lui sont pas obéissant. C'est tout.
Vous, repondeurs APRiens, vous faites rire. Le PM du Senegal dit que les chiffres sont truques Les auditeurs officiels de l'etat disent que les chiffres sont truques Un cabinet d'audit independant dit que les chiffres sont truques Le FMI reconnait que les chiffres sont truques Malgre tout, vous, repondeurs ecerveles, partisans des voleurs qui ont truques ces chiffres, vous continuez vos balivernes et voulez defendre le contraire
Ca c'est pas du journalisme c'est des ragots, si on demande des preuves de ce qu'ils avancent ils n'auront meme pas un debut de preuves. Les termes utilisés ne sont pas bons en fait cela reflète le niveau de la presse actuelle.
Il fallait peut être écrire "une fois sur deux, il était probable qu'ils soient virés ! "
Wala book ?
Vous n'avez plus d'informations au palais et là vous vous mettez à inventer des informations ?
Je n'écoute plus et ne lit plus ces âneries des journalistes du Sénégal
@Réalité
Vous rêvez debout!
Le pétrole a été une arnaque politique pour tromper les générations actuelles avec un faux espoir de prospérité. Voici les raisons :
1/ Les revenus du pétrole (130 milliards en 2024) ne couvrent même pas 2% de notre budget national.
2/ Le pétrole représente des miettes par rapport à notre dette colossale. Avec les seuls revenus du pétrole il faut 10 ans pour payer le seul service de la dette.
Les chiffres suivants montrent que si Macky était resté au pouvoir, il aurait ruiné la pays. On aurait continué à s'endetter pour payer des dettes, ou bazarder tous nos patrimoines pour pour pouvoir payer, nos bâtiments, océans, hôtels, terres fertiles, TOUT!
Selon Sika Finances, les remboursements de la dette atteindront 1 316 milliards FCFA en 2025, 1 858 milliards FCFA en 2026 et 1 598 milliards FCFA en 2027. Les remboursements de cette dette extérieure devraient connaitre une croissance significative, notamment en raison du début de remboursement de l'eurobond 2028 en euros pour 218,65 milliards FCFA sur ces trois années 2025, 2026 et 2027.
La dette intérieure à l'ordre de 3 352 milliards FCFA, quant à elle, est principalement détenue par des investisseurs locaux sous forme de Bons et d'Obligations du Trésor. Les coûts des emprunts (intérêts et principal) que l'État sénégalais doit supporter sont attendus à 1 119 milliards FCFA en 2025, 1 421 milliards FCFA en 2026 et 812 milliards FCFA en 2027. Par rapport à 2024, où elles s'élevaient à 670 milliards FCFA, le service de la dette connaîtra une progression significative de 112% en 2026, principalement en raison du remboursement des titres publics d'un montant de 996 milliards FCFA, soit 1,1 milliard de dollars.
Remercions le Seigneur de nous avoir délivrés !
Il faut que je revienne au Sénégal.
Parce que ça ce n'est pas du journalisme.
Ou est l'information ?
Et hiers encore le journalist qui a ecrit ce masterclass avait 0,00% de chance de travailler dans un site serieux
Aux Affaires Etrangères aussi , Sonko et Diomaye s’ètaient accordès sur un autre nom autre que Cheikh Niang .
C’est à la dernière minute que tout a changè . D’ailleurs ce Monsieur a ètè consultè depuis le mois de Mars . Il ètait
Prèsenti Ambassadeur auparavant et est très proche de Sonko . Finallement , Diomaye a prèferè l’experience pour redresser
la Diplomatie Sènègalaise èscamotèe par Yassine Fall .
Le jeunisme promu avec ces Pastefiens nous a montré que ces jeunes de Pastef ont des diplômes mais ce ne sont pas des intellectuels. Toute la racaille passe maintenant par les partis politiques pour avoir une place au soleil. La plupart viendra avec des diplômes Master ou doctorats de pacotille. Ensuite, ils vont chercher poste, argent et privilèges. Pastef c'est toute la haine, les frustrations, les échecs sociaux transformés en jeunisme avide d'argent et de pouvoir. Ce phénomène ressemble beaucoup au PDS. Pastef c'est du PDS mais en plus jeunes. Les dérives viennent de 2000. On a enlevé les verrous qui empêchaient a la racaille de s'approcher du pouvoir. Depuis lors, tout est par terre, en lambeaux. On a mal, très très mal. Vraiment !
