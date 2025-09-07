Politique

Auteur: youssouf Sane

Remaniement : La très «lourde» charge de «Juge» Dème contre Pastef

La non reconduction de Ousmane Diagne dans le nouveau Gouvernement a été un des points les plus saillants du remaniement de samedi. Ibrahima Hamidou Dème, communément appelé «Juge Dème», n’a pas fait dans la dentelle. Il a lourdement chargé les autorités en place.

«Insatisfaits de la domestication de la justice pénale et de la mise en berne des libertés publiques, les extrémistes du Pastef se sont dotés, avec le remaniement d’hier, des armes du crime pour tuer la démocratie et l’Etat de droit. Tout le monde doit en être conscient», a plaqué l’ancien magistrat sur sa page Facebook.

Le magistrat Ousmane Diagne, qui était ministre de la Justice jusqu’ici, a été remplacé par Yacine Fall, membre de Pastef. L’ancien procureur avait été longtemps critiqué par des militants de Pastef pour les lenteurs dans le traitement judiciaire des affaires liées aux manifestations politico-judiciaires.

«Je ne comprends pas du tout ces critiques. C’est comme si, finalement, ce qui semble intéresser les gens, c’est moins la bonne marche de la Justice que l’arrestation et la poursuite de certaines personnes qui ont été citées», avait répliqué Ousmane Diagne en avril 2025 à l’Assemblée nationale.

Et de marteler : «Je n’ai jamais accepté qu’on fasse pression sur moi, surtout dans un sens déterminé. Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège. Je n’ai aucune autorité sur eux». Déclaration qui avait suscité beaucoup de grincements de dents du côté de Pastef.