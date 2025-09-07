Remaniement : La très «lourde» charge de «Juge» Dème contre Pastef
La non reconduction de Ousmane Diagne dans le nouveau Gouvernement a été un des points les plus saillants du remaniement de samedi. Ibrahima Hamidou Dème, communément appelé «Juge Dème», n’a pas fait dans la dentelle. Il a lourdement chargé les autorités en place.
«Insatisfaits de la domestication de la justice pénale et de la mise en berne des libertés publiques, les extrémistes du Pastef se sont dotés, avec le remaniement d’hier, des armes du crime pour tuer la démocratie et l’Etat de droit. Tout le monde doit en être conscient», a plaqué l’ancien magistrat sur sa page Facebook.
Le magistrat Ousmane Diagne, qui était ministre de la Justice jusqu’ici, a été remplacé par Yacine Fall, membre de Pastef. L’ancien procureur avait été longtemps critiqué par des militants de Pastef pour les lenteurs dans le traitement judiciaire des affaires liées aux manifestations politico-judiciaires.
«Je ne comprends pas du tout ces critiques. C’est comme si, finalement, ce qui semble intéresser les gens, c’est moins la bonne marche de la Justice que l’arrestation et la poursuite de certaines personnes qui ont été citées», avait répliqué Ousmane Diagne en avril 2025 à l’Assemblée nationale.
Et de marteler : «Je n’ai jamais accepté qu’on fasse pression sur moi, surtout dans un sens déterminé. Qu’on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège. Je n’ai aucune autorité sur eux». Déclaration qui avait suscité beaucoup de grincements de dents du côté de Pastef.
Depuis sa démission irréfléchie, il erre politiquement intérieurement et extérieurement...Il est temps qu'il se trouve une vraie voie, la vie n'attend personne.
C'est maintenant que vous dites que sa démission est irréfléchie. Le constat est qu'il a posé un acte révolutionnaire et historique et que l'avenir lui a donné raison.
Oui, il n'a pas fait dans la dentelle. Et pour cause. Le régime actuel a véritablement dépassé les bornes.
"Les extrémistes du Pastef se sont dotés, avec le remaniement d’hier, des armes du crime pour tuer la démocratie et l’Etat de droit. Tout le monde doit en être conscient." Belle formule.
Il est avocat à la cour pénale internationale. Il n’est pas comme tous les roturiers du peuplade de pastèf dont l’écrasante majorité a eu le premier Job après avril 2024, grâce à un décret présidentiel. De toute façon c’est eux qui ont intérêt à chercher du boulot deja présent car les CDD vont arriver à terme dans 3 ans au plus.
Tous les présidents nomment à ces postes les gens de leur parti et pourquoi Pastef ferait exception?
Je ne comprends pas cet argument qu’il faille que le Pastef se mettre en retrait. C’est incompréhensible. Le Pastef a été porté au pouvoir démocratiquement. A eux de montrer ce qu’il valent et au sénégalais d’en juger le moment venu. Mr Dème il faut vous approcher des sénégalais pour leur expliquer ce que vous ferez une fois au pouvoir.
C'est vrai que le Pastef doit gouverner. Le charme de la démocratie c'est que les opposants doivent sopposer pour servir de garde fou. Laisse les sopposer a leur manière
Juge deme avait Raison et le Pastef et Sonko le confirme en voulant fouler la justice du pied. Mais le peuple sera debout plus que jamais comme un seul homme pour remettre les pendules à l’heure. Notre démocratie n’est pas négociable. Monsieur le juge descend nak sur le terrain sénégalais yi kham yaay kane ndakh c’est toi l’alternative en 2029 inchaAllah
Effectivement ! les regrets de sa démission semblent le hanter au quotidien et le poussent à répandre ses frustrations personnelles partout.
Les extrémistes ont effectivement les armes pour achever notre démocratie. Pauvre pays
Sonko déroule. Le pays déroute
Le pays est en danger
C'est plutôt le président qui a donné le pouvoir aux extrémistes du Pastef
Dème a toujours aimé se faire voir. Il n'a aucune chance dans la politique. Je lui conseille d'aller faire autre chose. Beugue siw ak guiss lène ma bakhoul.
Toujours pertinent et préventif
La justice est vraiment mal barrée
Lourde charge certes, mais bien méritée
Le juge Dème est pertinent et il a un niveau plus élevé que les gougnafiers de Pastef
Mr Deme, la haine va vous ronger.
C'est vous qui parlez de haine qui êtes des haineux. Juge Deme défend des principes.
Le gars est un mecontent et jaloux. On ne sait pas c est un juge ou politicien
Juge Deme est actuellement avocat à la CPI. Il ne peut pas jalouser des menteurs.
Des termes abusifs et inappropriés de la part de ce juge devenu avec d’autres, toujours les mêmes, tireurs aux flancs invétérés, qui doivent avoir appris à peser et soupeser le sens des mots. Un peu de retenue et de bon sens, voyons donc ! Le nouveau régime, ces hommes et ces femmes jaillis des tréfonds de la nation et des quatre coins du pays et qui, au prix de leurs vies, de leur sang, ont terrassé le règne de la terreur, de la corruption et de la malversation systémique sans précédent pour œuvrer dans le sens d’un nouvel élan de changement et de progrès, méritent notre respect, notre soutien et notre inébranlable solidarité. Merci Diomaye et Sonko et à tous ceux qui leur apportent leur collaboration pour bâtir un pays nouveau sur des bases de justice, de paix et de vertu patriotique.
Les membres de Pastef prétendent que les combats pour la démocratie ont commencé avec eux et qu'ils sont les seuls patriotes. Mensonge. Il y a de véritables patriotes qui ont combattu pour le pays et pas pour un homme.
Sonko diomaye rekkk quoi que vous disiez.
Merci juge Deme,vs etes un tres brillant intellectuelle, on ta jamais vue ds les salons de massage et dire des paroles deplace
On a pas besoin d'intellectuels soit disant pour régler le problème du gouvernement. On a besoin de patriot pour aller de l'avant et se développer comme le font les autres. C'est très simple ,monsieur DIAGNE devrait quitter volontairement l'équipe depuis, vue qu'il n'avait pas les mêmes convictions ou lui-même impliqué de quoi que ce soit, si se souvenant des propos de son prédécesseur monsieur Madior FALL lors de sa sortie médiatique. Merci et bonne continuation espérons que ça bouger comme voulu et courage à toute l'équipe, que dieu nous accompagne.
Juge Deme A Jarama. Le Profrsseur Cheikh Anta Diop laa laye khole' paix sur lui. Senegal bagne, Jom, Ngor yague na fi ta dou fi diok
Ce monsieur c’est quelqu’un dé 🫢
Voilà le résultat quand on arrive pas à rassembler 5 personnes autour de soi. On perd toute courtoisie et toute lucidité.
Cette opposition est tellement impertinente qu'elle ne trouve pas mieux que d'imposer à un gouvernement le choix des ministres.
Quand on gagne on gouverne avec ses hommes. Même les enfants le savent. Les sénégalais les attendent sur des résultats pas sur des débats de bornes fontaines.
Juge Deme est ce que moi j’appelle un vrai patriote
Senweb doit censurer le commentaire de nlanthio
Mr dème vous n'avez pas un mandat populaire donc ce que vous pouvez faire est d'aller voir le pm Ousmane sonko et lui dire voici ma contribution dans la marche du pays.ce serait plus méritoire que dire des choses dans le vent qui ne servent que vous même. Les Sénégalais ont dit leur vote il faut le respecter où se taire
Quand on ne connaît pas les raison du départ de Ousmane Diagne du ministère de la justice on s'abstient de faire des analyses infondées surtout que c'est probable que ca soit Ousmane Diagne qui ait demande a partir. Cet ex juge ne parle pas des lenteurs de cette justice et de la tentative de metre sous le coude le dossier des événements de 2021 a 2024. Ce qui me gêne avec certains politiciens c'est leur morale a géométrie variable. Cevgars a perdu sa crédibilité depuis longtemps, il ne voit que ce qui l'arrange et critique tout ce qui ne l'arrange pas.
Je ne comprends pas ce qu’on reproche à PASTEF ? On reproche à un régime élu démocratiquement par 54% des suffrages des senegalais de choisir et de nommer par décret ( prérogatives constitutionnel du chef de l’etat) des ministres. ( une fonction politique).
Dans tout les pays du monde, ce qui sont élu par le peuple. Gouverne avec qui ils veulent ( souvent leurs partisans et hommes de confiance)
Si réellement ce monsieur a été magistrat. Il doit se soumettre et respecter les institutions et les attributs constitutionnel du chef de l’état ( A savoir, son pouvoir de choisir et de nommer à tout les emplois civile et militaire), le peuple souverain va arbitrer et sanctionner positivement ou négativement les actes des gouvernants qu’il s'est choisi.
Un ministre n’à aucun pouvoir, il applique et execute la vision du chef de l’etat sous la supervision du PM.
Dans tout les pays du monde. Les régimes prennent en compte les critiques de leurs base électorale. TRUMP prend toujours en compte les. Orientations venant de sa base MAGA.
Je conseille à Cet ex magistrat ( je ne comprends pas pourquoi il accepte qu’on l’appelle toujours ' juge") ,de laisser les dirigeants que le peuple souverain s'est choisi ,dérouler leurs vision .
Un crime contre l état de droit est entrain d être perpétre par l état pastef
Quand la politique entre au tribunal par la porte
La justice sort par la fenêtre
Vraiment la minorité nous saoule, allez chercher un progrramme et revenez en 2029 nous le proposez, c'est mieux.
Ce Déme la est vraiment dérisoire négatif ne représente rien toujours rancunier jamais satisfait avec son parti télecentre
Juge Deme est-ce qu’on vous a entendu quand Macky Sall massacrait les manifestants ?
Est-ce qu’on vous a entendu quand il foulait du pied la constitution ?
Est-ce qu’on vous a entendu quand son régime dilapidait nos maigres ressources ?
C’est vrai que vous avez dit que vous démissionnez d’une justice qui a démissionné mais qu’avez vous fait depuis pour que les choses changent ?
Est-ce à dire que vous êtes d’accord avec ce qui s’est passé dans la justice depuis que le nouveau régime est arrivé ?
Est-ce à dire que vous êtes d’accord que les crimes économiques restent impunis ?
Est-ce à dire que vous êtes d’accord que les crimes de sang et les tortures soient passés sous silence ?
Que proposez-vous concrètement pour que tout cela ne se reproduise plus ?
Rien du tout sauf critiquer ceux qui essayent de faire bouger les choses et de rendre la justice digne des attentes du peuple au nom de qui elle est rendue.
Vous n’êtes qu’un complice encagoulé du système qui a préféré démissionner plutôt que de lutter de l’intérieur pour une justice à la hauteur des attentes du peuple comme l’ont fait certains de vos ex collègues.
Vous n’avez aucun apport positif et vous semblez juste être un éternel aigri .
La justice et l'intérieur entre les mains des gougnafiers. Tay mou nekh
Merci Juge Dème pour votre constance et votre objectivité !
La démocratie sénégalaise est en danger
Way, bougnou sonaal!
Attention, attention. Notre démocratie est menacée. Il faut faire face
Purée... les partisans du mal sont encore de sortie !
Vous n'aimez pas le Sénégal mais vous vous accrochez à tout ce qu'il possède !
Beau, élégant, intelligent, courageux et pertinent. Ki lay weer
Rien n est menace. Ce ex juge est rancunier. Il souffrira
justice pour les martyrs
il y' a beaucoup de problème à régler dans ce pays et si une personne ne fait pas son travail convenablement on le dégage. tout le monde doit se mettre au travail et sans exception.
Mr Deme, je vous admirais, mais vraiment vous me faites honte avec cette sortie hasardeuse. Mr Ousmane Diagne, Magistrat respecte par nous tous, ne peut pas accepter d'occuper une fonction politique de Ministre de la Justice dans un contexte ou d'autres Magistrats ont souille cette Dame Justice devant tous les Senegalais, et vous le savez, et oser se tenir devant la Representation Nationale et dire qu'il ne recoit de pression de personne. Mais ca ne va pas!!! La Fonction de Ministre est une fonction qu'on exerce sous pression. Personne ne lui a dit d'aller mettre la pression sur les Juges, mais il doit expliquer les raisons de ces lenteurs inacceptables dans un contexte ou le peuple Senegalais dans sa grande majorite avait perdu toute confiance en cette Justice, y compris vous-meme. Qu'il explique qu'il a besoin de plus de Magistrats par exemple pour accelerer la cadence. Affaires Fulbert Sambou, Didier Badji et Francois Mancabou par exemple, qu'est-ce que l'acien procureur Amadou Diouf n'avait pas dit? Les familles attendent des responses a deux questions: qui les a tues? Pourquoi? Aussi ien ces derniers que tous les plus de 80 autres MARTYRS de notre democratie. Il faut etre serieux. Le Peuple a fait confiance a PASTEF, que les responsables de PASTEF choisissent en toute liberte les hommes et les femmes en qui ils ont confiance pour mener a bien leur PROJET pour un Senegal nouveau. Si vous voulez choisir a leur place, allez solliciter les suffrages des Senegalais et s'ils vous les accordent vous pourrez des lors choisir vos candidats. Pour le moment le President de la Republique qui nomme Son Gouvernement s'appelle Bassirou Diomaye Faye.
