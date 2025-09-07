Remaniement : Le post de Jean-Baptiste Tine quelques heures avant son limogeage
Jean-Baptiste Tine n'est plus le ministre de l'Intérieur. Deux heures avant l'annonce du nouveau gouvernement, le désormais ex-ministre a fait une publication sur les réseaux sociaux.
"J’ai eu l’honneur de présider la 146e édition du Gamou de Thiénéba. C’est un moment de recueillement et de spiritualité pour notre pays. On a prié pour la paix et la prospérité du Sénégal", a-t-il écrit. Son dernier événement comme ministre de l'Intérieur, puisque l'ancien général de la Gendarmerie sénégalaise sera remplacé par Me Mouhamadou Bamba Cissé dans la foulée.
Commentaires (27)
Il est prêt pour s expliquer devant la justice? Des morts sous commandement.
Apprenez L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme. Whatsapp: 70 747 69 13
Lipo lèvres
Et gourou sonkolait il va venir s expliquer sûrement
Les décès que nous avons subis resteront à jamais une lourde charge sur la conscience de Mr.Sonko avec sont Mortel Combat, voilà la réalité. Espérons que la justice sera équitable et que sonko lui même va répondre a ses actes d'abord😏😏😏
il était notre ministre préféré ! avec une aiguille et un fil il tissait les liens entre les confessions et entre les confréries. quel beau pays nous avons !
sinon, l'insécurité c'est partout dans le monde : tous les jours on voit des attaques au couteau en Europe, en plein jour, en Asie, et ailleurs dans le monde . c'est le monde qui a changé !
Merci M. le ministre !!
Si la justice n'est pas equitable en entendant celui qui appelle au combat face a l'etat, mortal kombat... je vous le jure le senegal va etre confronté a des lendemain trés difficile
Le nouveau ministre de l'intérieur n'a pas la carrure pour diriger ce ministère.
Ce Ministere a ete dirrige par Mbaye Ndiaye le pleureur, et ce nouveau est Avocat d'expérience. Farba senghor a ete valet des courses de Mme Wade, et Ministre des Transports Aeriens! Ce Dethie Fall aux Infrastructures, c'est cela l'aberration!
Merci Mr Tine pour avoir prouver qu'on peut garder son intégrité et servir sa patrie quelques soient la station ou on se trouve et quelques soient les pressions des politiques partisanes.
Respect !!!
Le dernier post de... Journalistes de pacotille !
Bamba Cissé va faire comme Antoine diome interprèter les textes comme il veut et surtout être dans la répression....nos vies vont être en danger,.....ce ministère demande de la sagesse du recul pas un jeunot qui va jouer au Luke luke
C'est Ta vie qui va être en danger.Parceque tu te reproche quelque chose.tu n'a pas la conscience tranquille.
S'il le tente il sera capturé et exécuté. Personne ne peut instaurer un régime de terreur dans ce pays. Ni le ministre de l'intérieur ni celui de la justice.
Tout à fait
Expérience zéro
Un remaniement ministériel est un acte légal. Ce régime pastef a été plébiscité par le digne peuple sénégalais. Il doit gouverner en parfaite conformité avec le le projet vendu au Sénégalais. Seuls les partisans du défunt benno bok s'en offusquent et c'est tant mieux pour un Sénégal du jub Jubbeul Jubbeunety...
Dans un pays normal, ce gars ne serait jamais nommé à un poste clé.
C'est lui qui avait commandité un rapport qui s'est retrouvé dans les mains de sonko.
Ce dernier l'a nommé à un ministère.
Allah n'Aime pas les traitres.
Il ne savait jamais accepter d’entrer dans ce gouvernement dirigé par des personnes sans expérience. Bonne retraite mon général
général tant vanté lors de la crise adji sarr . il quiotte finalement le gouvernement.
certainement un nouveau poste d'ambassadeur pour le consoler et maintenir son silence.
Mission accomplie mon Général. Ta politesse, ta courtoisie, ta modération, ton esprit positif va manquer à tes troupes. Ils vont certainement te nommer ambassadeur dans un grand pays. Prends le nouveau poste. Et va te reposer et t'occuper de ta famille. Ce pays va à la dérivé. C'est Dieu qui t'a sorti de ce bourbier
Bon repos
Mon General allez vous reposer, partez a' une retraite bien meritee Meme un gendarme avec un seul V est bien traite' a' la tetraite par la gendarmerie
Moi c,est le phenomene Yacine Dial Fall qui m,emeut. Elle pourrait aller vers l,environmement ou ailleurs. Bamnba Cisse' pourrait peut etre aller a la justice On a vu dans les regimes precedents des abovats a' la justice. Me Amadooi Sall, Maitre Doudou Ndoye. Mais Yacine Fall, non. Une bonne chose elle a quitte' les affaires etrangeres mais la' ou' elle a atterri, nest pas la place qu,il faut. On avait une justice a' terre. Maintenant elle est sous sous terre. Cest sur que Me Assaita Tall Sall est entrain de rire sous cape et elle va l,humilier a' l assemblee nationale,
Me Hersata Tall Sall ne peut humilier personne elle même est le symbole de l’humiliation. Fén ba contane manipuler ba rér. Elle est avec Ismael Madior Fall le symbole de la pourriture judiciaire. Ay nitt you séw laniou.
C'est juste que le fait qu'il soit catholique dérangeait beaucoup de fanatiques dans ce pays !
Ce n'est pas vrai et vous le savez. Il n'y a aucun problème sérieux entre catholiques et musulmans au Sénégal. On remercie Dieu de cette bénédiction. Chacun vit sa foi comme il l'entend.
Je suis musulman et patriote je revais de j'ai revè le voir comme notre prochain Leopold sedar senghor, c ca qui derange peut être, le senegalais merite paix, convergence et prospèritè.
A Bathie Dethie Fall est un ingénieur polytechnicien
Baylene ga yi niam bala diekh
Cheikh vous ignorez l tout sur la lionne de Podor, borom mousaur gou barkel gui mashala. Elle a servi son peuple du PS du president Senghor a' l APR du President Sall. Elle n,est plus a' presenter. Une grande intellectuelle,, juriste,et diplomate. A elle seule, elle bat facilement les 4000 cadres fictifs de Pastef. Et je pense que vous ne suivez pas ses belles interventions a' l,Assemblee Nationale. Moromam nekoufa, bilahi
Aissata tall sall a marqué les Sénégalais par ses multiples sorties mensongères au profit du régime du benno bok bakkar. Sa mauvaise foi foncière est connue de tous, seules les sales vermines adeptes du mal la glorifient. Qui se ressemblent s'assemblent...
AVEC L'ESPOIR que ce nouveau ministre du magal et des gamous , DINA ORMAL son illustre TOURANDO dans toute ses dimensions ????
peu de guenons dans le gouv
Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Ndiaye et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM
Les sénégalais se précipitent pour juger, maître Bamba Cissé pour ne pas le nommer.
À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie
Attends! c'est lui qui présidait le Gamou ou il éatit-il le représentant du gouvernement.
En tout cas. nous avons fait confiance à Sonko en votant à 54% dés le premier tour pour son candidat Diomaye,nous lui avons renouvelé notre confiance en lui accordant une majorité écrasante à l’assemblée nationale.Force est de constater qu’il n’a plus d’excuses et depuis un an et demi,lui et son gouvernement tournent en rond.Tous les lenteurs et échecs sont mis sur le dos de Jean Baptise Tine et Ousmane Diagne.Le problème est que Sonko est même incapable de gerer ces milliers de jeunes qui se sont battus pour son projet et qui meurent un par un tous les jours.Dans chaque quartier les jeunes les plus pauvres les plus fatigués se sont les jeunes du Pastef, de vrais chômeurs endurcis à qui on a fait croire au son de soi pour la patrie alors que leurs dirigeants font la chasse aux belles dames,habitent dans de belles villas dans des quartiers résidentiels et. Abdoulaye Wade et Macky sont milles fois mieux que le régime actuel,ils ont tout fait pour sortir les jeunes qui les accompagnaient de la misère par contre les militants de Sonko deviennent de plus en plus pauvres et c’est décevant et regrettable !
2029 Moss dém.
Ça sent mauvais pour tine
Les 54% qui ont élu sont tres tres loin de la majorité d'opinion des sénégalais. Surtout les femmes. Elles vous ont tourné le dos depuis près d'un an. Quand la senegalaise dit : je n'aime pas ces gens. C'est le debut de la fin pour un regime.
Son post quelques heures après son limogeage ne doit pas plaire aux fanatisés de la secte. Parce qu'il y remercie Diomaye et Sonko.
Il ne fallait pas accepter de se mettre avec l'arrogance, l'inculture, la méchanceté, l'idiotie, le mensonge de gamins mal éduqués.
Deug la vérité à beau être noctambule, elle ne passe jamais la nuit à la belle étoile.
Participer à la Discussion