Auteur: Mouhamed Camara

Remaniement : Le post de Jean-Baptiste Tine quelques heures avant son limogeage

Jean-Baptiste Tine n'est plus le ministre de l'Intérieur. Deux heures avant l'annonce du nouveau gouvernement, le désormais ex-ministre a fait une publication sur les réseaux sociaux.

"J’ai eu l’honneur de présider la 146e édition du Gamou de Thiénéba. C’est un moment de recueillement et de spiritualité pour notre pays. On a prié pour la paix et la prospérité du Sénégal", a-t-il écrit. Son dernier événement comme ministre de l'Intérieur, puisque l'ancien général de la Gendarmerie sénégalaise sera remplacé par Me Mouhamadou Bamba Cissé dans la foulée.