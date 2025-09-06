Politique

Auteur: Youssouf Sané

il y a 3 jours

Remaniement : liste complète des membres du nouveau gouvernement

Suite au remaniement, le nouvel attelage gouvernemental a été dévoilé. Ci-dessous la liste complète des ministres :

- Yacine Fall, ministre de la Justice Garde des Sceaux

- Birame Souleye Diop, ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines

- Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur

- Birame Diop, ministre des forces armées

- Mouhamadou Bamba Cissé, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique

- Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération

- Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget

- Daouda Ngom, Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’innovation

- Yankhoba Diémé, Ministre des transports terrestres et aériens

- Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du numérique

- Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale

- Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage

- Cheikh Tidiane Dieye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement

- Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique

- Maimouna Dieye, ministre de la Famille, de l’action sociale et des solidarités

- Amadou Moustapha Njekk Sarré, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle et technique

- Elhadj Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et de la transition écologique

- Balla moussa Fofana, ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires

- Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce

- Fatou Diouf, ministre des pêche et de l’Économie maritime

- Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la réforme du service public

- Khady Diene Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports

- Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire

- Déthié Fall, Ministre des infrastructures

- Amadou Bâ ministre de la Culture de l’artisanat et du Tourisme

- Marie Rose khady Fatou Faye, secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement

- Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intégration africaine, des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, chargé des sénégalais de l’Extérieur

- Alpha Ba, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des coopératives et de l’encadrement paysan

- Momath Ndao, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoire, chargé du logement

- Ibrahima Thiam, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries

- Bacary Sarr, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des industries créatives et du patrimoine historique.