Remaniement : liste complète des membres du nouveau gouvernement
Suite au remaniement, le nouvel attelage gouvernemental a été dévoilé. Ci-dessous la liste complète des ministres :
- Yacine Fall, ministre de la Justice Garde des Sceaux
- Birame Souleye Diop, ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines
- Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur
- Birame Diop, ministre des forces armées
- Mouhamadou Bamba Cissé, Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique
- Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération
- Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget
- Daouda Ngom, Ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’innovation
- Yankhoba Diémé, Ministre des transports terrestres et aériens
- Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du numérique
- Moustapha Guirassy, ministre de l’Éducation nationale
- Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage
- Cheikh Tidiane Dieye, Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement
- Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique
- Maimouna Dieye, ministre de la Famille, de l’action sociale et des solidarités
- Amadou Moustapha Njekk Sarré, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle et technique
- Elhadj Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et de la transition écologique
- Balla moussa Fofana, ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires
- Serigne Gueye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce
- Fatou Diouf, ministre des pêche et de l’Économie maritime
- Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la réforme du service public
- Khady Diene Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports
- Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire
- Déthié Fall, Ministre des infrastructures
- Amadou Bâ ministre de la Culture de l’artisanat et du Tourisme
- Marie Rose khady Fatou Faye, secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement
- Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intégration africaine, des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, chargé des sénégalais de l’Extérieur
- Alpha Ba, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, chargé des coopératives et de l’encadrement paysan
- Momath Ndao, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement des territoire, chargé du logement
- Ibrahima Thiam, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries
- Bacary Sarr, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, chargé de la Culture des industries créatives et du patrimoine historique.
Commentaires
Je n ai pas vu Mon nom sur cette liste. Ces gens sont Des farceurs
Ce n'est pas un remaniement mais plutôt un réaménagement technique. Presque les mêmes têtes sont toujours là. Le problème de Sonko c'est le casting.
Hhh est-ce que ce n'est pas toi le farceur dans cette histoire
c'est toi le Forceur !
C'est vrai. Ils ont oublié de te nommer Ministre chargé des fumeurs de chanvre et buveurs de soumsoum
Il y aura encore plus de problèmes au niveau de la justice ! D'abord Yacine Fall n'y connaît rien et ensuite elle va tout faire pour satisfaire son maître (Sonko)! Nous allons donc vers de sérieux problèmes aux niveaux de la justice !! Je dirais « Ces médiocres qui nous gouvernent !!»
Il faut supprimer tous les postes de Secrétaire d'Etat pour au moins réduire le gouvernement. Ces postes n'ont aucune valeur ajoutée. Il n'y a pas de super ministère nécessitant la création d'un secrétariat d'état à côté.
T’es allé chercher loin, regarde ton « Mirror » mon cher, tu t’y trouveras bien et beau !
🤣🤣🤣🤣 yacine fall est envoyé au charbon tu vas bientot pousser des cheveux blanc.... j'espère que le frequenteur des sweet beautés sera le premier à etre entendu sinon un coup l'etat sanglant va vous faire degager
après sa bay
Yacine fall justice moom.....loolu kharula... Taymu neekh!!!! On va se marrer
Moi je comprends pas pourquoi sonko beug ay prouvé on te film tu discute avec le president di khol caméra tek ordinateur on a besoin de tt ca ?
Fadhilou Keita est tres déçu
Il s attendait ministre dans ce gouvernement
Il ne va pas dormir cette nuit
De même que l incompétent du port
Sonko ne se laisse pas manipuler par les réseaux et les médias
Essaie autre chose, cette manipulation que tu essaies ne fait meme pas rire! Tu sais que represente la CDC en termes de prestige et de responsabilites?
Rien de nouveau, que du blabla chez les stagiaires
Bon vent !
que Dieu sauve le sénégal
Bonne chance, que dieu vous guide
Et le travail continue. Na rang yi dioup
Et le Ministre de la Justice ?
Kholattal la liste ci-dessus.
C'est chrck-check open😂🤣
Il y aura encore plus de problèmes au niveau de la justice ! D’abord Yacine Fall n’y connaît rien et ensuite elle va tout faire pour satisfaire son maître (Sonko)! Nous allons donc vers de sérieux problèmes aux niveaux de la justice !!
Il y 25 ministres et 06 Secrétaires d'Etat total = 31. Remarque : pour les cathos., 01 Ministre (Olivier BOUCA) et Une (01) Secrétaire d'Etat (Mme Marie-Rose FAYE)
Et nous les unijambistes pas representés
C'est logique Ndeje. 5% de 31 c'est égal à 1,55. Faut pas trop chipoter
Marie rose est le meilleur profil dans ce gouv.Elle ira encore plus loin
Il faut supprimer tous les postes de Secrétaire d'Etat pour au moins réduire le gouvernement. Ces postes n'ont aucune valeur ajoutée. Il n'y a pas de super ministère nécessitant la création d'un secrétariat d'état à côté.
Senegalais sénégalaise legui kham lén li nguen di wakh thi plateau télévision yi AK surtout thi OS si non Yacin Fall va venir jusqu'à chez vous pour thédie lén
Qui est le ministre de l enseignement supérieur
Good job. Le travail continu👍
Yacine Fall, ministre de la Justice Garde des Sceaux.............ou va t elle caser sa fille ?
Décidément, on promeut encore la médiocrité. Comment ça se fait que certains ministres notoirement incompétents se retrouvent renforcés? Allons rek. Le nivellement vers le bas ne cesses de continuer.
Je me demande si Sonko aime le Sénégal ?
Je ne sais pas. mais il aime Adji Raby
Il semblerait que toujours, les cathos ne représentent que 5% de la population, donc n'ont "droit" qu'à 1,55% des ministères ! 02 c'est déjà beaucoup...donné !
A PI : Le MESRI, c'est M. Daouda NGOM qui avait en charge le ministère de l'Environnement et Transition Écologique dans le précédent gouvernement. IL remplace le Dr Abdourahmane DIOUF au MESRI (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Apparemment il s’agit du premier gouvernement sénégalais sans ministre de confession chrétienne
c'est quoi ces histoire de religion ! Je ne vois pas de Ibadou non plus dans le gouvernement ni un animiste (dont plus de 1,6 % des Sénégalais selon un rapport de l'ANSD0.
Rien que de bras cassés
Comment on n'a pu confier les deux ministères les plus importantes à des gens qui n'avaient pas vécu avec nous notre expérience révolutionnaire? Vous pensez le ministre de la justice sortant pouvait un seul instant ressentir ou comprendre la douleur du peuple sénégalais. C'est un monsieur du système, un bureaucrate, il faut gouverner avec les hommes avec qui nous avons combattu ensemble. C'était trop tot de vouloir jouer les ruptures
vous avez combattu quoi, crétin?
Mr Ousmane DIIAGNE, c’est vous qui aviez été le cherché car sa réputation le précède (intégrité, comptetence, expérience….) Et il ne cède à aucune pression politique quelque soit le régime. Voyons ce sa remplaçante va faire En tout cas veillez à ce que la justice soit indépendante et que nos institutions tiennent debout.
Quelle douleur lol Toujours dans des scénarios de films… Dégagez waye a part une poignée de gens à fond dans leur délire, personne n’a souffert du martyre ici. Et surtout pas vous sur le net qui passiez votre temps à écrire sans sortir dehors…
Un vaste chamboulement dans la justice va suivre.
Rappelle vous que la 1ere chose faite par le régime actuel c etait les assises sur la justice.
Tokk lène rek !
Espérons que la justice sera rendue sinon le pastef Diomaye,Sonko feront un seul mandat et c’est fini pour eux en 2029 l
Ça reste aux magistrats de prendre leur responsabilité de ne pas céder au dictant de l'exécutif et aux politiciens
Une personne digne dou liguey ak sonko Ce gouvernement surtout l avocat de sonko et yacine justice le senegal fil vers la guerre civil
Combien de Ndring?Du temps de Macky Sall,c'était au moins 3/5 de mbiimi.
Mais y'au moins quelques naars prougnes. Yacine Fall sa mbook et Mabouba Diagne.
Ce. n’est pas un remaniement ministériel,mais plutôt un réaménagement gouvernemental,Sonko renforce ses hommes Diomaye garde ses amis au sein du gouvernement. Certainement ,à l’image de Mareme Faye Sall,Absa Faye a son quota à savoir le ministre Alioune Sall, très incompétent et qui reste toujours dans le gouvernement.Le principal problème du régime c’est une affaire de copinage.Les plus grands perdants ce sont les victimes du régime de Macky,conclusion les promesses électorales n’engagent que ceux qui y croient.
C’est vraiment décevant, c’est clair que la compétence n’intéresse pas les plus hautes autorités. J’ai bien peur que les sénégalais vont devoir serrer fort la ceinture.
Il faut supprimer tous les postes de Secrétaire d'Etat pour au moins réduire le gouvernement. Ces postes n'ont aucune valeur ajoutée. Il n'y a pas de super ministère nécessitant la création d'un secrétariat d'état à côté.
We et Sonko est il toujours PM korr Adji Sarr ?
J' ai pas vu le nom de Sonko
Le problème de.pastef c'est qu ils n ont pas assez de cadres. Du coup difficile de faire un remaniement en profondeur
Je n’aime pas l’opposition mais le duo au sommet de l’Etat n’aime apparemment pas la compétence.
Une armée d’incompétents
Avec cette bande de bras cassés,le Sénégal fera un bond en arrière de 30 ans.Des arrivistes,vauriens qui ne pensent qu’à prendre des femmes.Abdoulaye Wade nous construit des routes, transports en commun,aéroport Blaise Diagne etc.Macky TER,BRT,stade Abdoulaye Wade..Pastef va surtout nous augmenter le nombre d’étrangers surtout de ndring avec leur pseudo panafricanisme.
Un reamenagement oui, pas un remaniement. Bonne chance tout de meme a' cette equipe gouvernementale
Pastef n a pas assez de cadres pour occuper certaines fonctions stratégiques cest evident
Ce gouvernement ne m'inspire pas confiance. Que va faire Yacine Fall à la justice ? Elle est trop faire pour faire plier les magistrats et faire aboutir notre volonté de sanctionner les auteurs des tueries du régime de Macky Sall. Il y a des ministres qui ne devraient pas revenir. C'est le cas de Mabouba de l'agriculture, le monsieur de la microfinance, celui de la santé, celui de la communication, celle de la pêche, celle des sports, Yacine Fall, Cheikh tidiane Dieye, Sarré, ces gens n'ont pas leur place dans un gouvernement. Attention, nous ne devons pas décevoir les sénégalais.
Cette Yacine Fall est nulle. Elle ne peut pas diriger un ministère. Son français laisse à désirer. C'est inadmissible. Son bilan aux affaires étrangères est zéro.
Qui comme moi a remarqué Que sonko ne regarde jamais diomaye droit dans les
Yeux??
C'est vrai j'ai aussi remarqué ça moi aussi. La plupart du temps il le regarde dans les oreilles
Franchement Yacine fall c est la plus grande déception. Rien d entendre sa voix elle m énerve en plus elle est incompétente. Elle parle mal le français.
Je suis tellement déçu .
Yacine Fall vraiment elle n’est pas compétente pour la justice il fallait nommer Mimi, elle au moins elle ferait le job !
Rien, nada. El mentiroso
Sous la houlette d'un fornicateur entouré de canaillons rien ne marchera.
Je n'attends ríen de cet attelage cosmétique
Des Ministres intégres sont partis ( Justice et Interieur ) ....🙄
Si vous regardez la vidéo Sonko se balance sur sa chaise, n’arrive pas à se tenir correctement devant le chef de l’Etat…. Cela prouve qu’il ne le respecte pas et qu’il montre sa suffisance et son arrogance face au peuple sénégalais. Ce gars est un comédien complexé 👍
bof … ku xamul li la fal doo xam li lay folli.., g ne parle pas de Sonko😂
on verra … pour le moment pas encore grand chose te ngeen wax ci cette dame bu ñakk classe bi xeesal di nirook mareme faye sall… goor bu ragal jabaram matul kilifa🇸🇳
Dame bi, Ingénieure là, Dame bi, mo djik dieukeureum Dame bi, mo meune boram Kou djik sa dieukeur fékhel mou nek PR.
Dame bi louko def ingénieure? Bande de complexés !
Le ministre des transports Yankhoba DIEME, mangeur de billets makka et jérusalem, buveur de carburant, destinés aux agents
pire que sous maky SALL
des contractuels licenciés
Zéro carburant pour les agents qui ne peuvent pas aller travailler à diamniadio, Pas de bus de personnel .Pourtant des directions et agences comme AGEROUTE ET FERA , etc, lui garantissent mensuellement du carburant, le ministre a tout pris
Zéro billet pour la mecque avec les 10 billets reçus par le ministre qui a tout donné à ses parents, rien pour les agents
Des agents licenciés
Tout pour le ministre et sa clique, rien pour les agents
Tout part pour sa Casamance, des ordres de mission tous les jours pour la Casamance
Sonko et Guy Marius sont grands mais yankhoba est petit
Transhumance en cachette de Aly ngouille et sa clique
Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
Les vidéos sont là
Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
Sonko , fates quelque chose§
BAMBOULA A L’AGENCE NATIONALE DE SECURITE ROUTIERE (ANASER)
Mansour Elimane KANE, Mansour FAYE, Omar YOUM, Abdoulaye Daouda DIALLO, Omar YOUM ont envahi ANASER par leurs parents sans aucune compétence avec des agents qui n ont pas le profil
Monsieur le Ministre,
Je fais suite à la lettre que je vous ai envoyée cette semaine pour vous faire part de la
situation catastrophique qui prévaut à l’Anaser et dont le principal responsable est Mansour Faye.
Cheikh Oumar Gaye a été Directeur des Transports Terrestres de 2016 à 2021. Déjà, son passage à la DTT a été entaché par de nombreux scandales, malversations et de suspicions de corruptions :
Détournement des deniers publics avec l’aide de son DAF, Aly Mbaye Thiam.
Des marchés fictifs et de la surfacturation à outrance.
Des faits présumés de vente de permis de conduire.
Des faits présumés de corruptions sur le projet de numérisation et de sécurisation des titres de transport avec Gemalto (permis, cartes grise, licences, agréments et plaques d’immatriculation sécurisés) où Gaye a perçu des pots-de-
vin, faits relayés par la presse internationale notamment française.
Des faits présumés de corruption, de détournement d’objectif et de détournement de deniers publics sur le projet de renouvellement du parc interurbain sur financement de Exim Bank Inde. Les 542 bus indiens acquis dans ce projet, sont rejetés par les transporteurs sénégalais pour leur non-implication dans le choix des spécifications techniques des véhicules. D’ailleurs, ces bus ont été utilisés en 2019 pour convoyer, sous la coordination de Gaye, des électeurs
dans les 4 coins du pays lors de la vaste opération de fraude perpétrée à l'élection présidentielle, assurant ainsi la victoire au premier tour du candidat- président Macky Sall. Par la suite, les bus ont été distribués gracieusement aux différentes administrations et à Dakar Dem Dikk. Cinq (5) ans à peine après la mise en circulation desdits véhicules, la majorité est bonne pour la casse (pannes
moteur, châssis déformés, vibrations, insécurité…) ;
Le recrutement de personnes proches de son parti (APR) et de son cercle familial (Saint-Louis, Dagana, Matam).
Le racket des chefs de services régionaux des transports sous son autorité à qui il demandait mensuellement de fortes sommes d’argent pour les maintenir dans leurs postes.
Des soupçons de corruption dans le déploiement des centres de contrôle techniques ….
En 2021, malgré ses fautes de gestion à la tête de la Direction des transports terrestres (incompétence, détournements de deniers publics, marchés fictifs, actes et soupçons de corruption entre autres), l’ancien Directeur des Opérations du CETUD a été promu DG de l'ANASER par Mansour Faye, choix sans doute guidé d’une part, par les talents de bandit financier de l’homme et d’autre part, par la faiblesse de sa personnalité d’homme soif de pouvoir et prêt à faire tout ce qu’il lui demande.
D’ailleurs en 2022, l'OFNAC et la Cour des Comptes ont mené une enquête sur Monsieur Gaye portant sur son patrimoine foncier et bâti (construction d’une maison gigantesque aux Almadies d’une valeur de de 500 millions de FCFA, des maisons de haut standing à Zac Mbao, à Dagana, des vergers dans le Walo …) et sur des faits de corruptions sur les projets Gemalto pour la numérisation des titres de transports et d’acquisition de 542 bus indiens.
En contrepartie de sa nomination, Gaye a été l’homme de main et le bailleur de fonds publics détournés de Mansour Faye pour qui il recrute tout son personnel politique saint-louisien de l’APR composé de jeunes sans aucunes compétences professionnelles en matière de transport ou de sécurité routière.
Cheikh Oumar Gaye a une prête-nom en la personne de Madame Aminta Yam âgée de 29 ans, son ancienne secrétaire à la Direction des transports terrestres qu’il a épousé discrètement en 2022 comme deuxième femme. La jeune femme est actuellement Assistante de son collègue DG du FERA Pape Ibrahima Faye.
Le DG de l'ANASER loge la jeune femme dans un somptueux appartement grand standing situé à Fann Résidences, non loin de la Direction générale du FERA et de l’Ageroute.
Le personnel de l'ANASER, recruté à la carte (politique) et sans appel à candidature, est composé essentiellement de militants de l’APR, de proches de Mansour Faye, de filles et de fils de pontes du pouvoir ou de l’administration.
Mansour Faye a préféré renoncer au financement de plusieurs milliards de la banque mondiale (conditionné par le recrutements de tous les postes par appel à candidature) pour recruter la clientèle politique de l'APR et du système.
Situation des recrutements à l’Anser :
Un fils du général Moussa Fall nommé pour son premier emploi chef de Division.
La sœur ou le frère de l'ex Ministre Abdou Karim Fofana est recruté sans aucune compétence.
La fille d’un ex Directeur des Transports routiers (M. Ndiaye) a été recruté par le DG.
Le fils d’un ancien Directeur des Transports (D. Seck) a été aussi recruté à la Direction de l’Audit.
Le fils de l’ancien Directeur adjoint des Transports terrestres et ancien secrétaire général du FDTT (M. Kane Diaw) est recruté à l’Anaser.
Un militant de l’APR, protégé du Ministre Abdou Latif Coulibaly, nommé Directeur de la Planification en remplacement d’un proche de Mansour Faye (O. Tall) rentré au Canada après une aventure à l’Anaser.
L’agent comptable de l’agence est un militant engagé de l’APR (Conflit d’intérêt).
Le secrétaire général de l’Agence, homme de main de Mansour nommé pour avoir une emprise sur le DG Gaye en remplacement de Sophie Diallo (élément de Mansour Faye) actuellement Directrice de 3FPT.
Des conseillères et conseillers techniques payés à ne rien faire à coup de millions dont la journaliste Houreye Thiam Preira (RTS), une dentiste du Ministère de la Santé (B. Sène), ...
Le chargé du suivi-évaluation (I. Ndao) est un militant engagé de l’APR.
Des membres de l’ONG Laser international dont la présidente a été ex-Directrice de la Communication de l’ Agence ( A. Sarr) ont obtenu un CDI à l’Anaser.
L’actuel Directeur de la communication de l'ANASER (L. Mané), est un ancien journaliste de walf, ex CT en com et griot de Mansour Faye.
Le Directeur de la Coopération habitant de Saint-Louis est un proche collaborateur de Mansour Faye (M. Ba).
Le chef de la cellule de passation des marchés (M. Diatta) en détachement de l'ANASER, est l’ancien CPM de Mansour Faye.
Des hommes et femmes sans qualifications habitant à Saint-Louis et proches de Mansour Faye (Oul. Diouf, Ndio. Fall, Ib. Senghor, Moh. Tall et d’autres) payées à ne rien faire.
Le conseiller juridique du DG (P. A. Sow) habite à Saint-Louis et est un proche collaborateur de Mansour Faye.
Le DAF de l’ANASER, Aly Mbaye Thiam (retraité et maintenu à son poste), qui était le DAF et bras financier de Cheikh Omar GAYE à la Direction des Transports Terrestres. Sur la tête de Thiam, plane plusieurs plaintes de fournisseurs mais il est protégé par Mansour Faye.
L’informaticienne de l’Anaser (Y. H. Gueye) habite à Saint-Louis et est un proche de Mansour Faye.
Le président du Conseil de surveillance (C. Nd. Fall), ponte de l’APR, a fait enter plusieurs de ses lieutenants (dont C. D. Ndiaye et M. sow) a l'ANASER (Conflit d’intérêt).
L'ami et griot du Directeur Gaye est chargé de mission à l'ANASER ( P. C. Ndiaye).
Le Directeur de l’Audit (O. Ly), un proche du Ministre Mansour Elimane Kane de l’APR.
L’adjoint du Directeur de l’Audit (Y. S. Niang), est aussi un proche du Ministre Mansour Elimane Kane.
un policier de l'APR du nom de Mansour Faye est détaché à l'ANASER de même qu'un gendarme proche du général Moussa Fall.
Le DRH de l’Anaser, inspecteur du travail et homme de confiance de Mansour Faye, habite à Saint-Louis.
Le bureau du courrier est géré par ancien démarcheur véreux du service des mines et ami du DG Gaye.
L’actuel DG du FERA a des proches recrutés à l’Anaser avec des salaires mirobolants.
Des chauffeurs de l’Agence sont des proches du Ministre Abdoulaye Daouda Diallo.
Un autre proche de Mansour Faye et habitant de Saint-louis (A. Wane) est dans l’équipe com de l’Agence.
Le nervis de Mansour Faye (M. Niang) est aussi recruté par le DG.
La plupart des membres du conseil de surveillance sont des proches de Mansour Faye ;
Le chef du bureau QSHE (A. Diallo) est un ami intime de Mansour Faye et un ancien de l’ONAS ;
Beaucoup de militants de l’APR ont été recruté juste avant la présidentielle de 2024 ;
80 % du budget de l’Agence c’est pour les salaires/fonctionnement.
Le Bâtiment qui abrite l’Anaser à la cité keur gorgui derrière l’OFNAC a été loué à coup de millions et appartiendrait à un proche Mansour Faye.
les sociétés chargées du nettoyage et du gardiennage des locaux de l’Anaser appartiennent à des proches de Mansour Faye
Globalement, l’Anaser compte plus de 100 agents tous filles et fils et des pontes du pouvoir, des militants de l'APR et majoritairement saint-louisiens des protégés de Mansour Faye .
La femme du DAGE SARR mfb
LA femme du gendarme FAYE cabinet mansour faye
HANNE nièce du du ministre mansour elimane kane
Mame yaté cabinet omar youm
Depuis quelques mois le FERA peine à honorer les salaires du personnel politique qui
ont largement dépassés la ligne budgétaire prévue à cet effet.
Concernant les procédures de passation des marchés, le BAAC (plus de 100 millions de
F CFA) a été attribué pratiquement gré à gré à un courtier de Gemalto Sénégal (B Seck) proche du premier ministre feu Boune A. Dione.
S’agisant des missions à l'étranger, ce sont généralement des proches de Mansour Faye
qui partent en Europe, aux USA, en Afrique du Nord aux frais du contribuable Sénégalais.
Dans les procédure d’acquisition de fournitures de bureau, des support de com, d’ordinateur, de matériels et consommables informatiques, de logiciels, la surfacturation est flagrante.
La gestion du carburant est gabegique, une bonne partie revenant d’office à Mansour Faye et à ses lieutenants.
Un projet de vidéo-verbalisation de l'ANASER pour l’installation de radars de vitesse a été confié à un ami de Mansour Faye (Bamba BA) sans appel d’offres pour racketter les sénégalais.
Malgré ces moyens exorbitants mis par l’Etat à la disposition de l’Anaser, les accidents
ne cessent d'augmenter car le personnel politique de l’Agence n’a aucune compétence en matière de sécurité routière.
D’ailleurs, les accidents les plus sanglants du Sénégal (Sikilo et Sakal avec plus de 100
morts) ont eu lieu après la création l’ Anaser.
Les opérations de sensibilisation pour lutter contre les accidents sont juste un moyen de s’enrichir et de consommer des crédits.
Le Directeur général de l'Anaser a des comptes bancaires dans presque toutes les banques du Sénégal. Pour un simple fonctionnaire, ses patrimoines fonciers et bâtis dépassent l’entendement.
LE D atoumane sy au CV falsifié, incompetent
Tout en restant à votre entière disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre
l’expression de mes sincères salutations.
Gas El Salvador,
Activiste - Reporter et Lanceur d’Alerte
Paris
Le 18 Avril 2024.
Une JUSTICE EQUITABLE POUR LE PEUPLE
Il ne faut jamais oublier pourquoi on a été élu. Quand on est au pouvoir, on doit s'en souvenir en permanence. Ce regime fait de la politique. Rien que de la politique politicienne. On avait vu la même chose avec Abdoulaye Wade, ensuite avec Macky Sall. La suite n'a été agréable à voir. Badaboum boum. Patatra
Ani ministre du numérique bi ?
Sonko il faut balayer c gens là . Ils ne prennent que leur amis et n écoutent personne
Les conseillers du président c encore pire. Conseille numérique du PR , il n accuse meme pas réception ou te décroche quand tu le contactes. Reeewmiii gni wara dimbaliiii président gnoooom gnooooy bloque le climat d affaire !
Qu'est-ce que tu vas faire avec les conseillers du president ? La Présidence de la République n'est pas un guichet de service.
Ce n'est pas le remaniement qu'on attendait. C'est un mauvais compromis entre les deux au sommet de l'Etat. Diomaye garde ses hommes et femmes. Sonko gagne quelques postes, en récompensent son avocat qui l'a défendu dans les périodes dures. Où est la rupture ? Ou sont les hommes et femmes competents qui peuvent changer ce pays. On fait toujours la politique dans ce pays, lorsqu'on est au pouvoir. Et on oublie pourquoi on a été élu. Ensuite, on est étonné quand on perd le pouvoir. On appelle ça le manque de réalisme et de lucidité
C'est maintenant que l'on va se rendre compte de l'incompétence de Yacine Fall.
Ousmane Diagne forte personnalité n'a certainement pas voulu se faire manipuler par Pastef.
Jean Baptiste Tine un général, remplacé par un avocat de Sonko, est un message clair. Le Sénégal va tout droit vers des problèmes.
Exactement le Ministre de la justice n’est pas au même niveau que ces gens là. De toute façon c’est eux qui étaient aller le chercher. Ils ne peuvent pas le manipuler tout comme Le ministre de l’intérieur Un gouvernement de tocards la fi guiss
J'aurais préféré Mimi Touré au Ministère de la Justice; elle a une solide expérience du secteur, est très compétente et a une forte personnalité. Au Ministère de l'Intérieur, j'aurais placé Waly Diouf Bodian; il est intraitable sur les principes.
J'ai pris plus de temps pour lire les commentaires. Et j'ai l'impression que les fanatisés de la secte sont sonnés. Ce prouverait qu'ils ont compris le vrai sens de cette retouche du gouvernement: la justice. Un an que de vrais criminels narguent leur victime (le peuple sénégalais) et prennent des selfies de souvenir. Or, ils sont tous des gens qui ont déjà fini de s'auto-juger foncièrement coupables. Un Farba Ngom aurait même pu être jugé en flagrant délit, avec projection des vidéos de ses aveux publics assumés. Tous tant que sont ces criminels, on peut leur opposer leurs dires et agissements lors de leur CREI. Ils avaient même inventé l'expression "présomption de culpabilité ". Ils avaient justifié des privations de liberté injustifiables par la volonté d'empêcher d'effacer. des preuves. Et ils faisaient ces déclarations au niveau le plus élevé et le plus officiel.
Aujourd'hui, pendant que les criminels narguent en prenant des selfies, on nous donne des justificatifs du genre "oui, mais la justice a son propre temps ", "oui, mais il faut éviter de faire ce qu'ils ont fait eux, ce n'était pas de la justice ", "oui, mais maintenant on veut une vraie justice, une justice humaine ".
Excusez moi, mais j'ai l'impression de voir un être humain devant un âne, et qui m'explique: "Je veux prouver que je suis plus humain que cet áne ". Ah bon ! Tu as besoin de prouver ?
peu de guenons dans le gouv
leur victime (le peuple sénégalais).....tu nous emmerdes: moi pas touché comme des millions d'autres...rien à foutre de toutes ces poubelles médiocres qui ne sont que des voleurs !! Oryx, sweet beauté : mêmes combats !!
Ces changements sont normaux, comment voulait vous qu'un général arrête un général que Tine arrête Fall et qu' un magistrat arrête un magistrat Diagne arrête Antoine Felix et Sall. WASSALAM
@ cette retouche du gouvernement: la justice.......la marque des incapables limiés/foctionnaires du fisc : il suffit de mettre les 'dossiers' au dessus, d'appliquer la loi et chicoter.....................n'importe qui en est capable................par contre créer des emplois, être créatifs, inventifs ces 2 cafards complexés EN SONT INCAPABLES...OK les libéraux ORYX étaient des pourris mais leur coté megalo a apporté AIBD/TER/BRT..les 2 complexés sont incapables de ce genre de rêves !!
Cette poubele ne se projet sur aucun avenir meilleur : les pirogues sont pleines de misère .....vision 2050 pour des moutons
Seulement nous, à la suite de la tyrannie de Firaouna Sall, nous n'exigeons pas de ce gouvernement des créations d'emplois, un avenir meilleur. Nous exigeons qu'ils chicottent ces criminels qui ont mis 12 ans à détruire le Sénégal. C'est le seul meilleur avenir que nous attendons d'eux.
Cette poubelle ne se projette sur aucun avenir meilleur : les pirogues sont pleines de misère
Où sont passés Boubacar Camara et Al amine lo ? Walabok ils ne font pas parti du gouvernement ?
Le Ministère du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Olivier Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal.
Participer à la Discussion