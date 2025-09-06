Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Remaniement ministériel imminent !

Auteur: Youssouf Sané

il y a 3 jours 59280 Lectures 62 Commentaires | English
image

Remaniement ministériel imminent !

Un remaniement ministériel majeur est sur le point d’être annoncé dans les prochaines minutes, marquant un tournant attendu après la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES). 

Cette réorganisation, anticipée depuis le lancement du plan par le Premier ministre Ousmane Sonko le 1er août, vise à aligner l’équipe gouvernementale sur les objectifs de relance économique, financés à 90 % par des ressources domestiques.

Auteur: Youssouf Sané
Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Tags

Commentaires (38)

  • image
    Mc Carthy il y a 3 jours

    Il faut changer le ministre des affaires étrangères elle est nulle

  • image
    SenProf il y a 3 jours

    Apprenez L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme. Whatsapp: 70 747 69 13

  • image
    senegalais il y a 3 jours

    De vrai khouss ma niap

  • image
    Chegavara il y a 3 jours

    Y’a pas que les ministres qui doivent être remplacés, mais surtout les directeurs généraux de beaucoup d’agences et de directeurs, trop de nullards nommés.

  • image
    Mc il y a 3 jours

    Foo fatté le premier ministre qui devait tirer toutes les conséquences de son gatsa gatsa avec le FMI et la France? D'ailleurs il devrait être logique et suivre ses principes. C'est lui le vrai problème de ce pays.

  • image
    Mor il y a 3 jours

    Le peuple qui a résisté dignement à la tyrannie de Macky a entière et totale confiance en son Excellence Monsieur Ousmane Sonko/

  • image
    Ameth il y a 3 jours

    Ministre de l´interieur doit partir, général trop nul. Trop d´agression aus Sénégal

  • image
    Diom sèrère il y a 3 jours

    Bof...on s'en fout ! !!

  • image
    Diambour il y a 3 jours

    Si on ne change pas le premier ministre, c'est pas la peine....

  • image
    fait il y a 3 jours

    c'est fait

  • image
    Marion il y a 3 jours

    Le poisson pourrit par la tête, il faut jamais l’occulter sionon les mêmes causes vont produire les mêmes effets.

  • image
    Verité il y a 3 jours

    Sonko demotion dans des pays normal il ne serai plus ministre avec c declaration qui ont couté chere au senegal

  • image
    Mayy il y a 3 jours

    Le peuple a confiance en Sonko qui l'a tiré des griffes de Macky Sall, le comploteur,!

  • image
    Gteee il y a 3 jours

    Champ de 2 hectares a Diogo après mboro en 2em position du piste laterique
    ‎Prix 3,7millions
    ‎Plus d'infos vidéo disponible
    ‎Infos 7 7 3 7 7  8 1  4 5
    ‎🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳

  • image
    Jules il y a 3 jours

    Pourquoi pas fe premier ministre

  • image
    co il y a 3 jours

    Tant que Sonko est pm, rien ne va changer... il est nul

  • image
    Sembe il y a 3 jours

    Votre mal qui vous songerait toujours, c'est votre chute occasionnée par un seul homme plus intelligent que vous les kulunas. Après le remaniement, vous allez davantage souffrir. Vraiment Sonko est fort !

  • image
    Signification il y a 3 jours

    16 mois à tourner en rond et à se contredire, cela veut tout simplement dire que le Projet, c'était du pipeau, un miroir aux alouettes, que le livre Solution n'avait aucune solution pertinente et que les 4000 cadres étaient des cancres comme l'a chanté Thiat dans Porozé Bi. L'arnaque du Siècle

  • image
    thiat il y a 3 jours

    C'est un nul qui ne sait pas qui est nul. C'est ce qui est dangereux

  • image
    Maba il y a 3 jours

    Tu es drôle 😁

  • image
    Perezedent il y a 3 jours

    Mimi devient pm, sonko out

  • image
    Sembe il y a 3 jours

    Tu es vraiment dépassé.

  • image
    Sembe il y a 3 jours

    Tu es vraiment dépassé.

  • image
    Nittou thies il y a 3 jours

    Remaniement ou non , ce diomaye sonko ne vont rien fouttre dans ce pays !!! C'est dur , mais c'est la veritè !!!

  • image
    nitt il y a 3 jours

    Tant que Sonko est à ses côtés, il ne va rien réussir... Son PM n'est pas compétent

  • image
    Nianthio il y a 3 jours

    Le poiss9n pourrit par la tete. C le Pm qui est nul.
    Creez le ministere des mensonges et mettez le labas

  • image
    Out il y a 3 jours

    Sonko fis le camp

  • image
    le corbeau il y a 3 jours

    ousmane sonko renvoye par diomaye la rumeur en cour aux palais . la bataille sonko diomaye aura lieu

    ousmane sonko renvoye par diomaye la rumeur en cour aux palais . la bataille sonko diomaye aura lieu

    ousmane sonko renvoye par diomaye la rumeur en cour aux palais . la bataille sonko diomaye aura lieu

    ousmane sonko renvoye par diomaye la rumeur en cour aux palais . la bataille sonko diomaye aura lieu

    ousmane sonko renvoye par diomaye la rumeur en cour aux palais . la bataille sonko diomaye aura lieu

  • image
    Kryptonite il y a 3 jours

    Jean Baptiste Tine na dém nopalou
    Mabouba est trop bavard
    Le broussard de Diourbel le comédien de la com Bala Moussa Fofana est un vendeur de rêves.
    D’autres secteurs comme le tourisme, on ne les entend pas.
    Il faut donner une promotion au jeune Jean Michel de ASER. Le boy est excellent MachaAllah.
    Ngagne Demba na dém diangui il est trop terre à terre c’est un simple greffier qui ne utilise des données non pertinentes pour se faire un nom.
    Il est certes très patriote mais manque de matière.
    Guy Marius Sagna au Ministère de l’intérieur ou Waly Diouf Bodian. Mais je prefere Guy.
    Aïda Mbodj ne connait pas son secteur elle ne connait que les fonds politiques et le clientélisme politique.
    Diomaye aussi doit être changé. Il n’a pas de poigne d’un leader, il se console des réguédiou et némali de Absa poukeuré FAYE.
    Sonko doit changer DIOMAYE et les autres cités plus haut. Tous des tocards sauf boy Jean Michel. Il maîtrise ce qu’il dit et fait des resultats tangibles.

  • image
    And ak PROS il y a 3 jours

    Le Sénégal n'a jamais eu et n'aura jamais un homme d'État plus digne et plus compétent que Ousmane Sonko

  • image
    Le bon choix il y a 3 jours

    C'est PROS, quiconque d'autre. Il est le sauveur de l'Afrique

  • image
    DEUG rek il y a 3 jours

    Khana bala nga sauvé Afrique sauvé Sénégal,wakhe you melni rek motakh rewmi di delou guinaw

  • image
    Missile il y a 3 jours

    Missile anti kulunas. Kulunayis dem leen sawi te teuri. Nit tu niakk Diomaye ngueen

  • image
    Hawa il y a 3 jours

    Quand le fruit est pouru,il faut s'en bebarasser, sonko est pouru ,faut amener un autre pm

  • image
    wolo il y a 3 jours

    Il faut arreter les nominations ethnicistes dans ce pays. Il faut ratisser large et inclure toutes les franges de la societe senegalaise. Ce qu on a reproche à Macky Sall, le gouvernement de wade l' a fait sur le plan religieux, Senghor l'avait fait avec la promotion de son cercle communautaire . Abdou Diouf seul l' avait evite. On ne doit plus tomber sur de tels travers communautaristes, donc mettez les fils de ce pays competent au poste pour travailler ce pays. Au finish, c'est le senegal qui perd

  • image
    Trop de nullards il y a 3 jours

    Je suis anti opposition mais le fait est que le gouvernement a un problème de ressources humaines de qualité
    Pas trois personnes qui font intellectuellement le poids.
    Des DG faibles
    Des gens nuls il y en a trop

  • image
    vraiment il y a 3 jours

    Il y a trop de DG nuls. Ça fait vraiment honte et peur à la fois.

  • image
    Passât il y a 3 jours

    Il faut un changement profond à part Sonko personne ne travaille dans ce gouvernement

  • image
    Reply il y a 3 jours

    Tu es drôle toi. C’est lui le principal problème !

  • image
    Clairvoyance il y a 3 jours

    Sonko et Diomaye doivent comprendre qu’il existe dans ce pays des gens propres et compétents et qui n’ont pas la carte Pastef mais ont tout de même voté pour eux

  • image
    CAMÉRA il y a 3 jours

    LE PROBLÈME DU SÉNÉGAL C'EST OUSMANE SONKO IL DOIT PARTIR ET LAISSER LE PRÉSIDENT DIOMAYE TRAVAILLER AU GRAND BONHEUR DES SENEGALAIS. IL FAIT LE Connaisseur ALORS QU'IL EST NUL COMME SES PATTES. TANT QU'IL SERA À LA TÊTE DU GOUVERNEMENT RIEN NE VA MARCHER AU SÉNÉGAL

  • image
    SonkCON il y a 3 jours

    Un menteur doublé d'un nullard à la tête du gouvernement, normal que le pays stagne.
    Aucune solution, aucun "prozé"
    Qu'il aille se ressourcer dans les salons de massage.

  • image
    Moussa il y a 2 jours

    Tu étais parmi les menteurs qui disait que Diomay va limogé le premier ministre sonko.Aujourdhui vous avez la honte de votre vie.Et toujours ça sera le cas.

  • image
    BILAHI il y a 3 jours

    sonko et diomaye ont oublié les raisons fondamentales de leur venue au pouvoir mais ils verront surement le comportement des sénégalais
    ils tentent d'ignorer les sénégalais et s'ils ne se ressaissent pas en travaillant ils auront une désagréable surprise
    jamais dans l'histoire du senegal un homme n'a été aussi adulé et adoré comme abdoulaye wade et son sopi mais comment il a été vomi par les sénégalais donc sonko diomaye refléchissez avant qu 'il ne soit trot tard

  • image
    Les nuls il y a 3 jours

    Donc on nomme un ministre et 6 mois après on se rend compte Qu il est nul OK
    Est que le mec qui le nomme ne serait pas nul lui même
    Un bon chef est censé savoir s entourer n est ce pas
    Ou bien

  • image
    Le senegal il y a 3 jours

    Vraiment très bien fait. Le duo Diomaye Sonko travaille bien.
    Ma sh Allah. Le meilleur reste à venir.

  • image
    Projet il y a 3 jours

    Il était temps
    Il faut, une nouvelle architecture : d'abord, il faut des gens dignes de confiance qui aime le peuple sénégalais , des personnes qui connaissent le projet et pas des infiltrés.
    Il faut des gens qui donne immédiatement des résultats : disponible des produits animaux salubres à partir d'initiative locales innovantes différentes des importations imbibées de mafia. Le développement de l'industrie animale endogènes. Le bannissement des ministres beaux parleurs, experts du sous poudrage nommés à partir d'alliance politique séniles. Il faut un attelage lié et ancré au projet en évitant les businessman qui ont toujours profité du système.

  • image
    Projets il y a 3 jours

    Le sous poudrage a beaucoup perduré au ministère de l'agriculture. Il est temps de corriger la situation.

  • image
    Thieuye lii il y a 3 jours

    Combien de fois ce renanienent a ete' imminent?
    Nianthio daadji ngama deh " creer un ministere de mensonges" Je suis d,accord la' dessus. Sonko pourra le diriger, il ment comme il respire
    @ Thiat, vous avez la meme chose que Cheikh Yerim Seck : Sonko ne connait et ne sait pas qu,il ne connait rien et ca c,est tres dangereux
    @ Kryptonite, j,etais d,accord avec toi mais quand il fallait changer Diomaye , je suis perdu 😆

  • image
    Mamoun Cheikh il y a 3 jours

    Tchouné dou fi yagué nani gnékh... Dakh gnou deme fou lene nekhé rék legne fi guiss. Lo méti yagoul

  • image
    Hihihi il y a 3 jours

    Les aigris, frustrés et autres jaloux loosers ne souhaitent que le départ de Sonko mais c’est peine perdu puisque Sonko est au début et à la fin de tout ce changement qui a dégagé Macky et son système mafieux.
    N’en déplaise aux aigris, frustrés, jaloux et rastapourris Sonko reste et restera jusqu’à la fin en 2029 inchallah et sera candidat à la présidentielle.
    Allez boire de l’eau pour calmer votre haine !

  • image
    REMANIE il y a 3 jours

    Tant que Sonko n'est pas effacer il ne faut rien espérer de positif sur ce mandat

  • image
    S il y a 3 jours

    Trop de DG nuls

  • image
    Mbalakh remaniement il y a 3 jours

    En attendant, Pape Allé nous met des clips de Mbalakh inappropriés pour la circonstance.... solennelle. Quel amateurisme ! La l'ORTS, la RTS d'avant savait entretenir l'événement en attendant la lecture du communiqué.

  • image
    Cheikh GAYE il y a 3 jours

    Changer des têtes n’a pas de sens tant qu'il n’a pas de gestion scientifique rationnelle prévisionnelle Ahlul BAYT AS PURS POUR UNE TRANSPARENCE NOTOIRE DANS LA VIE

  • image
    Remaniement il y a 3 jours

    Non j’adore mon pays. Lo mér mér quand vous lisez les commentaires, sa mér diekh.
    Non les gars vous êtes drôle.
    Il nous faut effectivement un ministère du mensonge dans ce pays. Après on pourra voir qui nommer à la tête

  • image
    tu es fort il y a 2 jours

    hana tu étais présent ? vraiment tu es fort quoi wopopopoopo

  • image
    Pitié il y a 3 jours

    Sonko voulait imposer Waly Diouf Bodian ministre de l'intérieur, Diomaye a dit niet. C'est ce qui a fait retarder la date du remaniement.
    Ils avaient dit qu'ils ont 4000 cadres mais tout est mensonge avec Pasteef. Ils ne changeront rien à part s'enrichir pendant leur seul et unique mandat.
    Ils font pitié... Grandes gueules mais rien dans la tête.

  • image
    Pitié il y a 3 jours

    Sonko voulait imposer Waly Diouf Bodian ministre de l'intérieur, Diomaye a dit niet. C'est ce qui a fait retarder la date du remaniement.
    Ils avaient dit qu'ils ont 4000 cadres mais tout est mensonge avec Pasteef. Ils ne changeront rien à part s'enrichir pendant leur seul et unique mandat.
    Ils font pitié... Grandes gueules mais rien dans la tête.

  • image
    Chiffo il y a 2 jours

    Toi qui as quelque chose dans la tête. Pisse sur ta tête doul way. Même si Pastef a 4000 cadres nuls au moins Sonko ne couvre pas le vol la magouille l’escroquerie la pagaille.

  • image
    Vérité il y a 3 jours

    Tout ce qui l'intéresse c'est de changer le ministre de l'intérieur et celui de la justice.
    Le reste sera juste des permutations.
    Pauvre pays.

  • image
    remaniment il y a 2 jours

    ministre de l'interieur
    affaires étrangères
    ministre du numérique surtout avec ses DG (ADIE, ARTP)
    le boum numérique n'est pas encore vu , depuis combien de temps maintenant ? on a trop attendu et rien ne se réalise. Que des discours. Beaucoup de personnes de l'administration doivent être remercié afin de faire bouger les lignes.

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances