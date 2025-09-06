Remaniement ministériel imminent !
Un remaniement ministériel majeur est sur le point d’être annoncé dans les prochaines minutes, marquant un tournant attendu après la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES).
Cette réorganisation, anticipée depuis le lancement du plan par le Premier ministre Ousmane Sonko le 1er août, vise à aligner l’équipe gouvernementale sur les objectifs de relance économique, financés à 90 % par des ressources domestiques.
Il faut changer le ministre des affaires étrangères elle est nulle
De vrai khouss ma niap
Y’a pas que les ministres qui doivent être remplacés, mais surtout les directeurs généraux de beaucoup d’agences et de directeurs, trop de nullards nommés.
Foo fatté le premier ministre qui devait tirer toutes les conséquences de son gatsa gatsa avec le FMI et la France? D'ailleurs il devrait être logique et suivre ses principes. C'est lui le vrai problème de ce pays.
Le peuple qui a résisté dignement à la tyrannie de Macky a entière et totale confiance en son Excellence Monsieur Ousmane Sonko/
Ministre de l´interieur doit partir, général trop nul. Trop d´agression aus Sénégal
Bof...on s'en fout ! !!
Si on ne change pas le premier ministre, c'est pas la peine....
c'est fait
Le poisson pourrit par la tête, il faut jamais l’occulter sionon les mêmes causes vont produire les mêmes effets.
Sonko demotion dans des pays normal il ne serai plus ministre avec c declaration qui ont couté chere au senegal
Le peuple a confiance en Sonko qui l'a tiré des griffes de Macky Sall, le comploteur,!
🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳🇸🇳
Pourquoi pas fe premier ministre
Tant que Sonko est pm, rien ne va changer... il est nul
Votre mal qui vous songerait toujours, c'est votre chute occasionnée par un seul homme plus intelligent que vous les kulunas. Après le remaniement, vous allez davantage souffrir. Vraiment Sonko est fort !
16 mois à tourner en rond et à se contredire, cela veut tout simplement dire que le Projet, c'était du pipeau, un miroir aux alouettes, que le livre Solution n'avait aucune solution pertinente et que les 4000 cadres étaient des cancres comme l'a chanté Thiat dans Porozé Bi. L'arnaque du Siècle
C'est un nul qui ne sait pas qui est nul. C'est ce qui est dangereux
Tu es drôle 😁
Mimi devient pm, sonko out
Tu es vraiment dépassé.
Tu es vraiment dépassé.
Remaniement ou non , ce diomaye sonko ne vont rien fouttre dans ce pays !!! C'est dur , mais c'est la veritè !!!
Tant que Sonko est à ses côtés, il ne va rien réussir... Son PM n'est pas compétent
Le poiss9n pourrit par la tete. C le Pm qui est nul.
Creez le ministere des mensonges et mettez le labas
Sonko fis le camp
Jean Baptiste Tine na dém nopalou
Mabouba est trop bavard
Le broussard de Diourbel le comédien de la com Bala Moussa Fofana est un vendeur de rêves.
D’autres secteurs comme le tourisme, on ne les entend pas.
Il faut donner une promotion au jeune Jean Michel de ASER. Le boy est excellent MachaAllah.
Ngagne Demba na dém diangui il est trop terre à terre c’est un simple greffier qui ne utilise des données non pertinentes pour se faire un nom.
Il est certes très patriote mais manque de matière.
Guy Marius Sagna au Ministère de l’intérieur ou Waly Diouf Bodian. Mais je prefere Guy.
Aïda Mbodj ne connait pas son secteur elle ne connait que les fonds politiques et le clientélisme politique.
Diomaye aussi doit être changé. Il n’a pas de poigne d’un leader, il se console des réguédiou et némali de Absa poukeuré FAYE.
Sonko doit changer DIOMAYE et les autres cités plus haut. Tous des tocards sauf boy Jean Michel. Il maîtrise ce qu’il dit et fait des resultats tangibles.
Le Sénégal n'a jamais eu et n'aura jamais un homme d'État plus digne et plus compétent que Ousmane Sonko
C'est PROS, quiconque d'autre. Il est le sauveur de l'Afrique
Khana bala nga sauvé Afrique sauvé Sénégal,wakhe you melni rek motakh rewmi di delou guinaw
Missile anti kulunas. Kulunayis dem leen sawi te teuri. Nit tu niakk Diomaye ngueen
Quand le fruit est pouru,il faut s'en bebarasser, sonko est pouru ,faut amener un autre pm
Il faut arreter les nominations ethnicistes dans ce pays. Il faut ratisser large et inclure toutes les franges de la societe senegalaise. Ce qu on a reproche à Macky Sall, le gouvernement de wade l' a fait sur le plan religieux, Senghor l'avait fait avec la promotion de son cercle communautaire . Abdou Diouf seul l' avait evite. On ne doit plus tomber sur de tels travers communautaristes, donc mettez les fils de ce pays competent au poste pour travailler ce pays. Au finish, c'est le senegal qui perd
Je suis anti opposition mais le fait est que le gouvernement a un problème de ressources humaines de qualité
Pas trois personnes qui font intellectuellement le poids.
Des DG faibles
Des gens nuls il y en a trop
Il y a trop de DG nuls. Ça fait vraiment honte et peur à la fois.
Il faut un changement profond à part Sonko personne ne travaille dans ce gouvernement
Tu es drôle toi. C’est lui le principal problème !
Sonko et Diomaye doivent comprendre qu’il existe dans ce pays des gens propres et compétents et qui n’ont pas la carte Pastef mais ont tout de même voté pour eux
LE PROBLÈME DU SÉNÉGAL C'EST OUSMANE SONKO IL DOIT PARTIR ET LAISSER LE PRÉSIDENT DIOMAYE TRAVAILLER AU GRAND BONHEUR DES SENEGALAIS. IL FAIT LE Connaisseur ALORS QU'IL EST NUL COMME SES PATTES. TANT QU'IL SERA À LA TÊTE DU GOUVERNEMENT RIEN NE VA MARCHER AU SÉNÉGAL
Un menteur doublé d'un nullard à la tête du gouvernement, normal que le pays stagne.
Aucune solution, aucun "prozé"
Qu'il aille se ressourcer dans les salons de massage.
Tu étais parmi les menteurs qui disait que Diomay va limogé le premier ministre sonko.Aujourdhui vous avez la honte de votre vie.Et toujours ça sera le cas.
sonko et diomaye ont oublié les raisons fondamentales de leur venue au pouvoir mais ils verront surement le comportement des sénégalais
ils tentent d'ignorer les sénégalais et s'ils ne se ressaissent pas en travaillant ils auront une désagréable surprise
jamais dans l'histoire du senegal un homme n'a été aussi adulé et adoré comme abdoulaye wade et son sopi mais comment il a été vomi par les sénégalais donc sonko diomaye refléchissez avant qu 'il ne soit trot tard
Donc on nomme un ministre et 6 mois après on se rend compte Qu il est nul OK
Est que le mec qui le nomme ne serait pas nul lui même
Un bon chef est censé savoir s entourer n est ce pas
Ou bien
Vraiment très bien fait. Le duo Diomaye Sonko travaille bien.
Ma sh Allah. Le meilleur reste à venir.
Il était temps
Il faut, une nouvelle architecture : d'abord, il faut des gens dignes de confiance qui aime le peuple sénégalais , des personnes qui connaissent le projet et pas des infiltrés.
Il faut des gens qui donne immédiatement des résultats : disponible des produits animaux salubres à partir d'initiative locales innovantes différentes des importations imbibées de mafia. Le développement de l'industrie animale endogènes. Le bannissement des ministres beaux parleurs, experts du sous poudrage nommés à partir d'alliance politique séniles. Il faut un attelage lié et ancré au projet en évitant les businessman qui ont toujours profité du système.
Le sous poudrage a beaucoup perduré au ministère de l'agriculture. Il est temps de corriger la situation.
Combien de fois ce renanienent a ete' imminent?
Nianthio daadji ngama deh " creer un ministere de mensonges" Je suis d,accord la' dessus. Sonko pourra le diriger, il ment comme il respire
@ Thiat, vous avez la meme chose que Cheikh Yerim Seck : Sonko ne connait et ne sait pas qu,il ne connait rien et ca c,est tres dangereux
@ Kryptonite, j,etais d,accord avec toi mais quand il fallait changer Diomaye , je suis perdu 😆
Tchouné dou fi yagué nani gnékh... Dakh gnou deme fou lene nekhé rék legne fi guiss. Lo méti yagoul
Les aigris, frustrés et autres jaloux loosers ne souhaitent que le départ de Sonko mais c’est peine perdu puisque Sonko est au début et à la fin de tout ce changement qui a dégagé Macky et son système mafieux.
N’en déplaise aux aigris, frustrés, jaloux et rastapourris Sonko reste et restera jusqu’à la fin en 2029 inchallah et sera candidat à la présidentielle.
Allez boire de l’eau pour calmer votre haine !
Tant que Sonko n'est pas effacer il ne faut rien espérer de positif sur ce mandat
Trop de DG nuls
En attendant, Pape Allé nous met des clips de Mbalakh inappropriés pour la circonstance.... solennelle. Quel amateurisme ! La l'ORTS, la RTS d'avant savait entretenir l'événement en attendant la lecture du communiqué.
Changer des têtes n’a pas de sens tant qu'il n’a pas de gestion scientifique rationnelle prévisionnelle Ahlul BAYT AS PURS POUR UNE TRANSPARENCE NOTOIRE DANS LA VIE
Non j’adore mon pays. Lo mér mér quand vous lisez les commentaires, sa mér diekh.
Non les gars vous êtes drôle.
Il nous faut effectivement un ministère du mensonge dans ce pays. Après on pourra voir qui nommer à la tête
hana tu étais présent ? vraiment tu es fort quoi wopopopoopo
Sonko voulait imposer Waly Diouf Bodian ministre de l'intérieur, Diomaye a dit niet. C'est ce qui a fait retarder la date du remaniement.
Ils avaient dit qu'ils ont 4000 cadres mais tout est mensonge avec Pasteef. Ils ne changeront rien à part s'enrichir pendant leur seul et unique mandat.
Ils font pitié... Grandes gueules mais rien dans la tête.
Toi qui as quelque chose dans la tête. Pisse sur ta tête doul way. Même si Pastef a 4000 cadres nuls au moins Sonko ne couvre pas le vol la magouille l’escroquerie la pagaille.
Tout ce qui l'intéresse c'est de changer le ministre de l'intérieur et celui de la justice.
Le reste sera juste des permutations.
Pauvre pays.
ministre de l'interieur
affaires étrangères
ministre du numérique surtout avec ses DG (ADIE, ARTP)
le boum numérique n'est pas encore vu , depuis combien de temps maintenant ? on a trop attendu et rien ne se réalise. Que des discours. Beaucoup de personnes de l'administration doivent être remercié afin de faire bouger les lignes.
