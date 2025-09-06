Politique

Auteur: Youssouf Sané

Remaniement ministériel imminent !

Un remaniement ministériel majeur est sur le point d’être annoncé dans les prochaines minutes, marquant un tournant attendu après la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES).

Cette réorganisation, anticipée depuis le lancement du plan par le Premier ministre Ousmane Sonko le 1er août, vise à aligner l’équipe gouvernementale sur les objectifs de relance économique, financés à 90 % par des ressources domestiques.