Politique

Auteur: Thiebeu Ndiaye

Remaniement ministériel : La culture détachée du ministère des sports et de la jeunesse

Les acteurs culturels vont certainement jubiler à la suite de la publication, ce samedi 6 septembre 2025, de la liste du nouveau gouvernement Sonko 2. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accédé à leur requête de voir la culture, relégué au second plan dans le précédent gouvernement, retrouver son rang dans l’attelage gouvernemental.

En effet, le département de la culture a ainsi été détachée du département des sports et de la jeunesse pour être rattachée à l’artisanat et au tourisme. Le nouveau département ministériel est confié au député de Pastef, Amadou Ba qui fait son entrée dans le gouvernement.

Justifiant ce choix, le premier ministre Ousmane Sonko souligne : « la culture est importante. Beaucoup de pays se sont développés grâce à leur culture. La culture, comme disait l’ancien Président de la République, Léopold Sédar Senghor, est au début et à la fin de tout développement. Nous pensons qu’elle peut aller avec l’artisanat et le tourisme puisque ce sont des activités extrêmement complémentaires ».