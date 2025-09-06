Remaniement ministériel : La culture détachée du ministère des sports et de la jeunesse
Les acteurs culturels vont certainement jubiler à la suite de la publication, ce samedi 6 septembre 2025, de la liste du nouveau gouvernement Sonko 2. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a accédé à leur requête de voir la culture, relégué au second plan dans le précédent gouvernement, retrouver son rang dans l’attelage gouvernemental.
En effet, le département de la culture a ainsi été détachée du département des sports et de la jeunesse pour être rattachée à l’artisanat et au tourisme. Le nouveau département ministériel est confié au député de Pastef, Amadou Ba qui fait son entrée dans le gouvernement.
Justifiant ce choix, le premier ministre Ousmane Sonko souligne : « la culture est importante. Beaucoup de pays se sont développés grâce à leur culture. La culture, comme disait l’ancien Président de la République, Léopold Sédar Senghor, est au début et à la fin de tout développement. Nous pensons qu’elle peut aller avec l’artisanat et le tourisme puisque ce sont des activités extrêmement complémentaires ».
Commentaires (9)
Alhamdoulilah ils vont perdre des electeurs dans une region je connait ce que Faisais ce Mr pour pastef dans cette region une ouf de soulagement pour l'actuel maire
Ils ont détaché la Culture pour en faire un ministère à part et caser le Juriste Amadou Ba diplômé de Chypre
Ils ont trahi les sénégalais sur le nombre de ministre. C est honteux c est donc ça la politique. Dégoûtant. Pastef a trahi le peuple
Mais il faudrait au moins trouver des vrais gars de la culture
La nouvelle puissance mondiale, la Chine s'est appuyé sur sa culture pour se relever. La culture est un élément très important, malheureusement au Sénégal on confond culture et folkolore. IL faudra faire des recherches au niveau de nos langues pour aller rechercher les bonnes connaissances ancestrales cachés ou perdues, nous devons voir le monde selon notre propre paradigme culturel pour cela nous avons besoin de regarder dans le retroviseur, revisiter le passé, retrouver la tradition ancestrale africaine perdue. Le jour par exemple on préferera le mil a la place du riz , ce jour là je saurai que nous somme sur la bonne voie
Na rire
Remaniement décevant
Le Témoin, vous avez tout dit.
Chers patriotes, chers sénégalais,
Ne prêtez pas attention à ceux qui sont dans les forums pour détourner votre attention du très bon travail de l' actuel régime qui est sur la bonne voix.
Beaucoup de Koulounas et meme des chasseurs de primes sont payés par ceux qui ont peur d'être jugés ( voleurs et riches pour bien payer des chroniqueurs et chasses de primes).
C'est ce qu' il faut retenir dans ce pays.
« Quel très bon travail? »… quelle « bonne voie»? Quelles inepties! Cher Monsieur, vivez-vous au Sénégal. Et sachez que sur ce forum, il y a d’honnêtes gens non encartés qui donnent seulement leur avis à côté des répondeurs automatiques de tous bords. Anyway, l’avenir nous édifiera… à condition que vous soyez objectifs dans votre raisonnement et non aveuglé part votre parti.
les mecs ont découvert l'eau tiède !!
Politiciens sont tous les mêmes.
On découpe des ministeres pour caser des gens (Amadou, Dethie, ...)
Tieuy yallah
Pastef vraiment manque de cadres mais où sont donc les 4.000 cadres oups cancres
Na rira rire pour que le Sénégal se qualifie à la coupe du monde comme n’a que ça à donner
Khady na rira rire
