Politique

Auteur: Dialy Ibrahima Diébakhaté

Remaniement ministériel : le Parti socialiste dénonce un « jeu de chaises musicales »

Le Parti socialiste (PS) a réagi avec fermeté au remaniement ministériel récemment annoncé par les autorités. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche et signée par son porte-parole, Abdoulaye Vilane, la formation politique juge cette nouvelle configuration gouvernementale « cosmétique » et « sans impact réel sur la vie des populations ».

Selon le PS, les changements opérés ne constituent pas une véritable réponse aux urgences nationales, mais traduisent plutôt une incapacité persistante du régime en place à relever les défis économiques, sociaux et institutionnels. « Ce que nous voyons n’est pas une solution, mais un simple jeu de chaises musicales », déplore le communiqué.

Le parti estime que, face aux attentes pressantes des Sénégalais en matière de justice sociale, d’unité nationale et de lutte contre la crise économique, le gouvernement continue d’opter pour « la division, les calculs politiciens et l’improvisation ».

« Les Sénégalais attendent des actes, pas des gesticulations ni des discours creux. Ils méritent un leadership capable de rassembler et de protéger leur quotidien, et non un pouvoir enfermé dans les luttes de clans et les intérêts partisans », martèle encore le texte.

Se positionnant comme « vigie républicaine », le Parti socialiste affirme travailler à l’émergence d’une alternative « crédible, solide et inclusive », capable de restaurer la confiance des citoyens. Le communiqué insiste aussi sur la nécessité de préserver les équilibres sociaux afin de ne pas mettre en péril la cohésion nationale et le vivre-ensemble.

En conclusion, Abdoulaye Vilane rappelle que l’engagement du Parti socialiste reste sans équivoque : « Jamais nous ne laisserons la République être sacrifiée, ni la nation divisée sur l’autel de l’improvisation et de l’incompétence. »