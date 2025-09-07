Remaniement ministériel : le Parti socialiste dénonce un « jeu de chaises musicales »
Le Parti socialiste (PS) a réagi avec fermeté au remaniement ministériel récemment annoncé par les autorités. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche et signée par son porte-parole, Abdoulaye Vilane, la formation politique juge cette nouvelle configuration gouvernementale « cosmétique » et « sans impact réel sur la vie des populations ».
Selon le PS, les changements opérés ne constituent pas une véritable réponse aux urgences nationales, mais traduisent plutôt une incapacité persistante du régime en place à relever les défis économiques, sociaux et institutionnels. « Ce que nous voyons n’est pas une solution, mais un simple jeu de chaises musicales », déplore le communiqué.
Le parti estime que, face aux attentes pressantes des Sénégalais en matière de justice sociale, d’unité nationale et de lutte contre la crise économique, le gouvernement continue d’opter pour « la division, les calculs politiciens et l’improvisation ».
« Les Sénégalais attendent des actes, pas des gesticulations ni des discours creux. Ils méritent un leadership capable de rassembler et de protéger leur quotidien, et non un pouvoir enfermé dans les luttes de clans et les intérêts partisans », martèle encore le texte.
Se positionnant comme « vigie républicaine », le Parti socialiste affirme travailler à l’émergence d’une alternative « crédible, solide et inclusive », capable de restaurer la confiance des citoyens. Le communiqué insiste aussi sur la nécessité de préserver les équilibres sociaux afin de ne pas mettre en péril la cohésion nationale et le vivre-ensemble.
En conclusion, Abdoulaye Vilane rappelle que l’engagement du Parti socialiste reste sans équivoque : « Jamais nous ne laisserons la République être sacrifiée, ni la nation divisée sur l’autel de l’improvisation et de l’incompétence. »
Commentaires (9)
Thiey wa 40ans de pouvoirs zéro réalisation
Mais PS vous n'avez plus ni chaises ni bancs même a bouger
mais respect des règles .....et pays fier / de wade à nos jour : bled poubelle et pirogues pleine issus d'un zoo fétide 221 !!
Le PS 40 ans de pouvoir, bilan pont Sénégal 92, 3 forages et 8 moulins pour tout le Sénégal. Vous devez vous taire
J'ai l'impression que les fanatisés de la secte sont sonnés. Ce prouverait qu'ils ont compris le vrai sens de cette retouche du gouvernement: la justice. Un an que de vrais criminels narguent leur victime (le peuple sénégalais) et prennent des selfies de souvenir. Or, ils sont tous des gens qui ont déjà fini de s'auto-juger foncièrement coupables. Un Farba Ngom aurait même pu être jugé en flagrant délit, avec projection des vidéos de ses aveux publics assumés. Tous tant que sont ces criminels, on peut leur opposer leurs dires et agissements lors de leur CREI. Ils avaient même inventé l'expression "présomption de culpabilité ". Ils avaient justifié des privations de liberté injustifiables par la volonté d'empêcher d'effacer. des preuves. Et ils faisaient ces déclarations au niveau le plus élevé et le plus officiel.
Aujourd'hui, pendant que les criminels narguent en prenant des selfies, on nous donne des justificatifs du genre "oui, mais la justice a son propre temps ", "oui, mais il faut éviter de faire ce qu'ils ont fait eux, ce n'était pas de la justice ", "oui, mais maintenant on veut une vraie justice, une justice humaine ".
Excusez moi, mais j'ai l'impression de voir un être humain devant un âne, et qui m'explique: "Je veux prouver que je suis plus humain que cet áne ". Ah bon ! Tu as besoin de prouver ?
Mais...le PS est un cadavre de mouton mort comme disait l'autre. Tchim. Niak jomm!
À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie
De grace et pour l'amour du ciel FERMEZ LA , vous etes comptables de la merde que nous vivons aujourd'hui, c'est pourquoi vous n'avez plus ni chaise, ni musique. Wilane , peut etre que les joins se font un peu rares c'est pourquoi tu es en si manque d'inspiration, tu nous sevez quand meme des btises moins idiotes que ca
@Xalil: Toi tu ne seras certainement pas "arrêté, emprisonné et humilié" parce que j'imagine que tu n'as peut-être pas commis les mêmes délits et crimes dont on accuse bcp de membres de la galaxie Macky Sall, rapports à l'appui. Et tous ceux qui sont dans la même situation que je présume pour toi peuvent dormir tranquille.
Parti le plus ancien, le plus structuré du pays selon vos militants... rire... au final 01 seul député. Continuez derrière cette dame lol
