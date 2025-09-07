Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Remaniement ministériel : Mankeur Ndiaye cite les qualités de Cheikh Niang

Auteur: Moustapha Toumbou

il y a 2 jours 15126 Lectures 19 Commentaires | English
image

Remaniement ministériel : Mankeur Ndiaye cite les qualités de Cheikh Niang

Ils ont pris tout le monde de court. Ce samedi 6 septembre, le palais de république s'est agité en coulisse en raison d'un remaniement ministériel surprise.

Parmi les nouveaux visages de ce gouvernement, on note la présence de Cheikh Niang qui prend la tête du ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires étrangères.

Une nomination saluée par un de ses prédécesseurs en la personne de Mankeur Ndiaye, qui lui a adressé un message sur X. « Mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami Cheikh Niang nommé ministre de l’Integration africaine et des affaires étrangères. Un grand diplomate expérimenté, respecté dans la carrière. Plein succès et bon vent. Tu as tout mon soutien », a-t-il écrit.

Tags

Commentaires (16)

  • image
    Dia Elhadj protocole il y a 2 jours

    Dia Elhadj

  • image
    Dia Elhadj ambassadeur il y a 2 jours

    Thé right man at the right place .Un grand diplomate humble courtois et respectueux. Que le bon dieu t assiste dans tes nouvelles fonctions.

  • image
    Kou il y a 2 jours

    S'il est de pastef il peut pas être bon. He le connais pas

  • image
    Choco il y a 2 jours

    Oust thiass thiass Open rires

  • image
    Dak il y a 2 jours

    Manteur,
    Arrête ton hypocrisie.
    Si ce n était que toi, Niang ne serait rien

  • image
    ngary il y a 2 jours

    Parfaitement, il ne souhaite du bien à personne lui le méchant soulard qui pa au MAE que par accident. Il est loin d'être une référence

  • image
    El hadji moussa sy il y a 2 jours

    Je bravo mon frere check niang. Long vie mon frere.

  • image
    Lumière il y a 2 jours

    Je croyais que c'était le manipulateur, arriviste, tentaculaire et manoeuvrier C Niane.

  • image
    hady il y a 2 jours

    Mankeur arrête tu sais bien que cheikh niang n'a pas besoin de ton soutien. la roue a tourné.

  • image
    Deuguë il y a 2 jours

    J'espère qu'il leur fera comprendre l'importance qu'il y'a d'avoir dans le territoire la maison de l'ONU et que les retombées valent mille fois les coûts de construction au bénéfice du pays et sur tous les plans

  • image
    Cheikh Niang il y a 2 jours

    Cheikh Niang traine des casseroles. Time will tell

  • image
    Valise diplomatique il y a 2 jours

    Mankeur Ndiaye j'espère que tu as arrêté l'alcool. Baayinga mandi j'espère le soulard. Je n'accorde aucun crédit à tes propos. Un mandikatt hors norme.

  • image
    @Cheikh niang il y a 2 jours

    Even if, let time tell it, not you.
    Avez-vous besoin de venir ternir sa nomination ?
    Médisance baakhoul. Que Dieu vous pardonne

  • image
    Lambda citizen il y a 2 jours

    Il le félicite Mankeur Ndiaye, pour revenir essayer de le contrôler et avoir un peu d'influence sur lui. En plus, il fait tout pour qu'on le sache dans le public. Cheikh Niang doit exercer pleinement son rôle de ministre des affaires étrangères qui ne sera guère facile avec cette dualité au sommet. Toute erreur va se payer en cash. Bonne chance

  • image
    Diakhate il y a 2 jours

    Manteur est une raclure de bidet.
    Il a combattu tout le monde avec des méthodes esclavagistes Il est pire qu une hyène.
    C est le charognard qui mange les cadavres de ses "collègues".. Qu' est ce qu' il n' a pas raconte sur cheikh Niang?

  • image
    Docteur Mankeur Ndiaye il y a 2 jours

    Vous les jaloux, arrêtez. Docteur Ndiaye est un brillant universitaire. Il a même écrit un chef d'oeuvre, 20 ans a la place. C est enseigné dans toutes les universités. Docteur Ndiaye est également un homme pieux et honnête.
    Docteur Mankeur est une chance pour la diplomatie et la recherche universitaire.
    Les jaloux vont maigrir
    Le Niang la a intérêt a profiter de ses travaux académiques et de son expérience.
    Ce serait un bon duo

  • image
    T es malade! il y a 2 jours

    Tu parles de Mangeur Ndiaye ou d un personnage de science fiction?

  • image
    Nianthio il y a 2 jours

    Chers arrivistes et khaar de sonko, fermez les! Mankeur etait le chef de ce niang. Sonko a menti sur les 4000 cadres. Comme dit Thiat, " c 4000 cancres"
    Pour avoir un bon casting il faut demettre le 1e cancre des ministres. Il ne sait que mentir et manipuler.

  • image
    PATRIOTE il y a 2 jours

    From Singapore and Australia your countrymate Is wishing the best in this new role.
    This is an opportunity for Senegal to further shine in the African context and perhaps on the world stage.
    I am pretty sure that your specific training combined with your decades of professional engagement / practice and the Anglo-Saxon phlegm and pragmatism acquired during your time in the UK aimed at fluency in the English language - are all a final make up of world class diplomate.

    YO ALLAH REENEH.

    J'ai quand meme des inquietudes par rapports a ton alliance/connection avec le plus grand ennemi que la republique du Senegal n'ait, n'aura et ne connaitra jamais in history timeline.

    Au final il vous avait rappelle quasi immediatement de Tokyo et Singapore ou vous etiez meme sur le point d'aller presenter des lettres de creances au titre du cumul avec residence a Tokyo - pour tout simplement assurer sa transaction immobiliere qui avait fait les uses mediatiques pour causes de migmags surfacturations et deals secrets - de retour a New York / ONU embassadeur c'est quasi instantanement qu'il vous charge de l'execution de cette operation d'acquisition de la maison du Senegal.

    Macky est connu pour sa fameuse strategie du " Neddo Ko Bandou " mettant des Al poulars partout ou ya l'argent a gogo et la ou il veut dealer: Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Finance - CDC ( Aliou Sall ) et dans pas de structures budget porentiel ou migmag en standbye

    On ne vous blame pas car en service commande voys etiez - mais l'amitie ou la relation qui est nee de cette proxymite est inquietante pour moi qui ne suis pas militant de parti mais simple citoyen optimist par rapport a la difference en style de gouvernance plus inclusive, plus ethique et plus transparent.

    DO NOT PUT AN EGGO, AN INDIVIDUAL LOST SOUL, AN INDIVIDUAL WITH NO SENSE OF HISTORY, AN INDIVIDUAL NARCISSIST, AN INDIVIDUAL WHO DOES NOT UNDERSTAND THE MEANINGFULNESS OF LIFE: DEAR BROTHER NIANG DO NOT PLACE YOUR RELATIONSHIP OR YOUR COMMON ETHNICITY WITH MACKY SALL OVER YOUR BELOVED COUNTRY - YOUR ARE ABOVE THAT - YOUR INTELLECTUAL SOFISTICATION IS BEYOND THOSE TARES OF ignorant and socially unintelligent POSTURE.

    MACKY'S NEW HOBBY IS TO UNDERMINE ANY EFFORT OR UNDERTAKING FROM THIS NEW TEAM OF YOUNG LEADERS DRIVEN BY THE DESIRE TO MAKE A POSITIVE DIFFERENCE IN INCLUSION AND GENUINE PROGRESS.

    HOPE YOU UNDERSTAND THE EXPAT CITIZEN WHOSE CONCERNS FALL INTO YOUR NEW PORTFOLIO

Participer à la Discussion

