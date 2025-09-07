Politique

Auteur: Moustapha Toumbou

Remaniement ministériel : Mankeur Ndiaye cite les qualités de Cheikh Niang

Ils ont pris tout le monde de court. Ce samedi 6 septembre, le palais de république s'est agité en coulisse en raison d'un remaniement ministériel surprise.

Parmi les nouveaux visages de ce gouvernement, on note la présence de Cheikh Niang qui prend la tête du ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires étrangères.

Une nomination saluée par un de ses prédécesseurs en la personne de Mankeur Ndiaye, qui lui a adressé un message sur X. « Mes chaleureuses félicitations à mon frère et ami Cheikh Niang nommé ministre de l’Integration africaine et des affaires étrangères. Un grand diplomate expérimenté, respecté dans la carrière. Plein succès et bon vent. Tu as tout mon soutien », a-t-il écrit.