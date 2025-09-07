Remaniement ministériel : Thierno Bocoum relève les points d’ombre du nouveau gouvernement
A peine dévoilé et les réactions s’enchaînent. Le remaniement ministériel décidé par le président et son Premier ministre suscite de vives réactions. Dans une publication sur ses plateformes sociales, Thierno Bocoum, président d’AGIR-Les Leaders, salue l’arrivée de nouveaux ministres mais déplore l’absence de réduction du gouvernement. Il met en garde contre une justice fragilisée après le départ d’Ousmane Diagne. Par ailleurs, il se montre critique à la nomination de Me Bamba Cissé au ministère au ministère de l’Intérieur et voit dans ces choix un risque pour la démocratie et l’État de droit.
L’intégralité de sa contribution :
Réaction au remaniement ministériel (Par Thierno Bocoum)
Nous prenons acte du remaniement ministériel opéré par le Président de République sur proposition du premier ministre.
Nous félicitons et encourageons les nouveaux ministres, tout en rappelant que le régime a le droit de s’évaluer et de réaménager son équipe autant de fois qu’il l’estime nécessaire.
Au-delà des mouvements d’hommes et de portefeuilles, les Sénégalais attendent des résultats tangibles.
Nous regrettons que ce remaniement n’ait pas été l’occasion de réduire le nombre de ministères. C’était le moment d’envoyer un signal fort de sacrifice et de sobriété, à l’heure où l’on exige des populations de supporter des charges toujours plus lourdes.
Au contraire, c’est encore une fois le fonctionnement de l’État qui est priorisé au détriment du quotidien des Sénégalais.
La démission du ministre Abass Fall pour rester à la tête de la mairie de Dakar appelle aussi à réflexion. Elle intervient alors même que la Cour suprême doit se prononcer, le 18 septembre, sur l’acte du préfet visant le maire Barthélémy Dias.
Anticiper une démission avant le verdict, c’est envoyer un signal équivoque et exercer, de manière voilée, une pression inacceptable sur la justice.
Le départ du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, ne peut passer sous silence.
Sa révocation, sur fond de pressions publiques répétées, laisse craindre une volonté de faire « sauter le verrou » d’une justice déjà fragilisée, afin de la mettre davantage au service des intérêts partisans du Premier ministre et de ses militants.
Rappelons que, malgré les injustices flagrantes liées à l’emprisonnement de journalistes, chroniqueurs et citoyens, ce dernier avait publiquement regretté qu’il n’y ait pas eu encore plus d’incarcérations, allant jusqu’à en attribuer la responsabilité au Président de la République.
Une telle orientation serait intolérable.
La nomination de Maître Bamba Cissé au ministère de l’Intérieur soulève également de profondes inquiétudes. Certes, il a tout le mérite de figurer dans un gouvernement mais la classe politique, dans sa grande majorité, a toujours souhaité que ce poste soit confié à une personnalité au-dessus de la mêlée, capable d’incarner une neutralité absolue.
En choisissant son propre avocat pour occuper ce ministère régalien, le Premier ministre donne le sentiment de vouloir garder la main sur l’organisation des élections et sur la politique de répression.
Ce choix contredit de manière flagrante les combats menés jusqu’ici pour sanctuariser certains domaines de l’État et les réserver à une gestion impartiale.
Le ministère de l’Intérieur, garant des libertés publiques et de la régulation démocratique, ne peut s’accommoder d’une partialité manifeste.
Ce remaniement, en consacrant à la fois le départ d’Ousmane Diagne et la nomination de Maître Bamba Cissé à l’Intérieur, nous interpelle au plus haut point.
Au lieu d’ouvrir une nouvelle ère de gouvernance responsable, il fait planer le doute sur un agenda politique dangereux pour la démocratie, pour l’État de droit et pour la liberté des Sénégalais.
Thierno Bocoum
Président AGIR-LES
Commentaires (30)
Vraiment ce mec qu'es ce qu'il représente, qu'es ce qu'il vaut finalement c'est vous la presse qui leur permet d'exister. Vraiment triste et pathétique.
Malheureusement, Bocoum a raté le moment de garder le silence. Il se dit opposant, mais ses critiques contre le nouveau gouvernement ressemblent davantage à un soutien déguisé au Pastef. S’il était vraiment conséquent, il devrait s’abstenir de tout commentaire
Kuluna dou meuseu contane il prend acte de quoi?sen khôl yi moy boutt bouti
J'ai perdu du temps précieux en lisant son torchon va chercher un boulot avec ton ami barth
Thierno Bocoum est un homme de conviction et de patience. Il est aujourd’hui un acteur intéressant qui n’a pas été corrompu par le temps.
Seneweb, vous nous pompez l'air avec des gens qui ne representent rien du tout. Il suffit que Facebook et X ferment pour qu'on entende plus le nom de ce nain politique.
L’homme qui critique tout, mais ne propose rien. Thierno Bocoum semble avoir choisi la voie la plus facile : celle de la dénonciation sans effort de construction. À peine le remaniement dévoilé, le voilà déjà en train de tirer à boulets rouges, sans qu’on ne voie poindre la moindre alternative crédible ou vision d’ensemble.
Déplorer l’absence de réduction du gouvernement, pointer du doigt des nominations, agiter le spectre d’une justice fragilisée… Très bien. Mais où sont les propositions ? Où est le projet ? Où est la vision politique capable de fédérer et d’inspirer ? On ne bâtit pas une démocratie sur des soupçons et des insinuations. On la renforce par des idées, des solutions et du courage politique.
La critique est utile quand elle éclaire. Mais quand elle devient un réflexe sans fondement, elle ne fait que masquer l’absence de cap.
Oh la la. Trouves toi du boulot mon cher Thierno au lieu de faire l analyste politique. On en a a assez de ces beau- parleurs et divertisseurs du peuple.
La politique est un jeu qui se paie cash. Toi et Bart avez joue et perdu donc sawi leen te teudi.
Plus vous parlez, plus vous detruisez le peu de credibilite s ils vous en reste un tant soi peu.
Allez demandez a votre mentor Idrissa Seck.
Ne me taxez pas de Pastef car je ne le suis pas. Je suis seulement un Senegalais qui passe et qui a son mot a dire donc au suivant. Basta et vivement que quelqu un de plus competent. Finis l epoque des politiciens de carriere
Il est payé pour écrire
C'est son job
Dites un peu voire, Seneweb! Est-ce que ce dude vous paye pour apparaître à longueur de temps et raconter des bobards?
Ousmane Diagne est un Grand Homme d État ! Ousmane Diagne a été toujours digne , compétent et respecté par ses pairs ! Le Sénégal n a jamais eu un Ministre de la Justice, Garde des Sceaux comme Ousmane Diagne! Un Magistrat hors pairs, il a toujours eu la tête haute ! Les Sénégalais portent et porteront toujours Ousmane Diagne dans leurs cœurs !
L homme qui critique tout et qui ne propose rien et qui n a jamais gagne son bureau. Avec mamoudou ibra kane, bougane, barth balcon. 1000 zeros multiplies ou additionnes donnent toujours 0.
N'en déplaise aux coul nas mécontents, aigris....
S'il plaît à Dieu , avec les vœux et souhaits des âmes pures...
SONKO réussira à faire du SENEGAL UN PAYS PROSPÈRE, JUSTE ET PAISIBLE !!!
Le noble peuple vous souhaite ardemment la réussite totale....
Ils ne savent pas où se prendre la tête ... Pm nul
Certes, Thierno Bocoum fait partie des politiciens professionnels qui, logiquement, devraient faire partie de ce gouvernement. Moussa Balla Fofana est un traître qui s'assume et qui est toujours dans le gouvernement. Abdourahmane Diouf a rejoint le combat à la dernière minute, et surtout Dethié Fall, traître comme son père spirituel Idrissa Seck. Tous ces gens ont fait le Rewmi, comme Thierno Bocoum. Le Pastef est un mélange du Rewmi et du PDS, c'est pourquoi les mêmes pratiques demeurent.En vérité,il n’y a en pas un changement systématique mais plutôt un changement de privilégiés rek,une bande d’arrivistes bras cassés coureurs de belle dames qui nous pompent l’air avec le don de soi auquel il n’y croit point.Tous les politiciens sont pareils kou deh y’a perte..Les anciens détenus sont tous très misérables et meurent un par un.Tous leurs carences sont mise sur le dos de Jean Baptise Tine et Ousmane Diagne alors Sonko dispose de tous les moyens pour gouverner
Enfin le Pastef a compris qu'ousthmane Diagne ne mettrait jamais un collègue magistrat ! Quant à bocoum, il n'a aucune légitimité de critiquer, il ne pèse rien politiquement
En prison
C'est au président de la république qui a l'obligation de sévir au plus rapidement possible,car le signal est alarmant, puisque sa tentative de prendre en otage la justice, est vouée a l'échec,car ni les règles ni la constitution qui les régissent,ne pourront être agressé a un certain niveau, mais aussi,la justice ignoblement exigée par ses subordonnés,ne tranchera jamais en leur faveur,car , ils sont les principaux responsables de ces événements dramatiques, par leur bourreau qui les donnait l'ordre de descendre dans la rue pour casser d'abord les biens des français,biens publics et privés, pour défier l'état et la justice,et face a cette réalité, aucun juge ne se laisserait ébranler par une quelconque pression gouvernementale,, impensable et inacceptable,et Sonko risque d'être pris au dépourvu,par ces soit disant martyrs, pour au avoir été manipulé, attendons de voir les conséquences désastreuses de ce plan diabolique
Sonko politicien nouvellement promu est en train de placer ses inconditionnels
Robotique opposant man
L’opposition n’est pas crédible mais le gouvernement regorge d’incompétents
Malheureux constat. Mais c'est la triste réalité.
Opposant bebe.
Ce casting ressemble à une pièce mal jouée : Sonkon place ses affidés à la Justice et à l’Intérieur pour assouvir ses penchants autoritaires. Mais la politique n’est pas un théâtre d’ombres : tôt ou tard, la vérité rattrape toujours l’apprenti dictateur
C'est vraiment dommage que le pertinent Thierno Bocoum soit devenu très apprrrrroximatif ; parce que tout simplement, il est en train de se forcer à combattre une cause qu'il sait lui-même juste.
Le problème de notre pays est que 75% de notre population sont réellement tarées et un manipulateur professionnel a réussi à se hisser au sommet de l’Etat en utilisant les folles émotions de cette pauvre population. Une fois arrivé au pouvoir ce mythomane n’a rien à donner à ces jeunes qui attendaient la fin de leurs souffrances par sa nullité manifeste . Pour combler cet échec et masquer ses incompétences, il continue de diaboliser et de mettre en prison tous ceux qui avaient des responsabilités hier pour les accuser de son échec. Pour conclure, je tire une fois encore mon chapeau à Mr Bocoum pour le travail nécessaire et noble qu’il fait pour son Peuple.
Qu'attend-tu pour emigrer en Guinee ou ailleurs? Parce que , de toute facon, ceux que les 70% que tu qualifies de tares ont choisi continueront de gouverner ce bled.
Donc on prend des guignols qui ne branlent rien pendant 18 mois et la on prend d autres en espérant que ga va marcher le copinage avocat ministre de l intérieur heuheuheu
Kou kharis Sonko yi ( ses moutons) saagga santal Yalla ta kham ni nit kou baakh nga, bilahi. Kou bone dou massa beugueu kou baakh mouk mouk thi aduna. Sonko dafa nar thiaay thiaay ( son domaine de predilection) mo takh randal Ousmane Diagne mi kham taye bagne) tek fa Yacine Fall mi khamoul dara, done rakhassi douches aux Nations Unies, mi nga khamni lou mou ko sant mou def. Sonko vakhone nako thi campagne elections legislatives yi : Ministre de la justice et de l,interieur, louma lene santeu dagne ko vara def. Interieur aussi, Thierno Bocoum, le pertinent, toujours egal a lui meme mashala vakh nako, Ministre ba mooy organise' les elections. Kone kham nguene loutakh Sonko tek fa son Avocat Me Bamba Cisse', un non neutre . Sonko ,aka tiitt, kham na li koye khaar. Fenn dou beediaaw, ganthia khouk fenn dana naatt, waaye' dou fothi . Sathioum ndeundeu yombeu na, foko teugue' mo diaffe' Ta nakhe' bo thia dogue' mboubeu, toubeuye teuh la thia. 2029, c,est le bilan que la population va voter. Pas les remaniements, tractations, less discours, le nombre de personnes emprusonnees et consorts
Feu Ndiaga Mbaye le grand chanteur disait que « ya wara wakh ya niou saf boumla takha wakh lo khamoul ».
* En 2019 le Ministre de l’intérieur était un allié de Macky et il avait déclaré publiquement que sa mission c’est la réélection de son candidat.
* En 2023 le Ministre de l’intérieur était un avocat, passé 1er ministre au dernier moment, quand Macky a voulu saborder son camp en mettant une personnalité neutre.
Donc si Thierno dit que le fait de mettre un ministre de l’intérieur de son camp est un recul, il doit préciser un recul par rapport à qui et à quand. Puisqu’il semble avoir hiberné durant les 12 ans de APR et même durant les 12 ans de PDS avec Maître Ousmane Ngom à l’intérieur pendant un moment.
Pauvre Sénégal.
Un pays ou on se débarrasse des hommes de valeurs, de compétence et de dignité comme Ousmane Diagne, le général tine .
Et ce pour des raisons obscurs.
Ce pays est presque dirigé par les réseaux sociaux, des personnes sans aucune valeur ajoutée pour le pays et qui passent leurs temps a dicté leurs lois.
C'est ça la vérité et c'est triste
@Vérité : pourquoi Macky avait mis Moussa à la place de Tine ? Est-ce que Macky avait promu Ousmane ?
2@Momo2. Toudeu nga sama weye kat, le maitre de la parole, ElHadji Ndiaga Mbaye, yalla nako yalla diegueul, yeureum ko, taabal ko Aldiana.
Une fois de plus, Sonko nous avait promis une rupture. Ou' estce qu,elle est cette rupture dans ce qu,on voit sur le theatre des operations depuis qu,il est au pouvoir? President Sall est l,absent le plus present. Sonko nous avait fait croire qu,il n,avait pas besoin d,etat de grace, car il savait tout ce qui ne va pas et allait y remedier en 2 mois Ou' en est il avec cette loi d,amistie qui les ont fait sortir de prison et dont il ne " voulait" point? Ou' en est il avec la criminilisation de l,homosexualite' qu,il , avait promise de poser sur la table des son accession au pouvoir avec une majorite' a' l,assemblee nationale?
Encore, acceptons que ce systeme qu,on nous avait promis de combattre est toujours la' et que s,il vous plait Pastef ne vous refugiez pas derriere le President Sall pour masquer votre incompetence, votre incapacite' de tenir vos promesses. Le talentueux journaliste Ibou Fall l,a si bien dit: " ce ne sont que les privilegies qui ont change', mais pas les privileges "
A juste titre. Merci Thierno.
Qui est derrière ce mec. A t'il jamais organisé un meeting avec son parti ou mouvement ? Combien de membres y'a t'il dans son parti? Senegal mo nekh rek! Il suffit de créer un parti avec un bureau de 10 personnes, et on te prend pour un grand opposant.
Ki mome il voit toujours tout en noir jamais positiver quelque chose drole de facon de sopposer
parler pour parler rék;
sans carisme ni personalitè
Participer à la Discussion