Politique

Remaniement ministériel : Yassine Fall quitte les Affaires étrangères et atterrit à la Justice

Auteur: Mouhamed Camara

il y a 3 jours 5425 Lectures 17 Commentaires | English
image

Ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine dans le précédent gouvernement, Yassine Fall va hériter d'un nouveau portefeuille. Elle a été nommée ministre de la Justice, Garde des Sceaux. 

Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (14)

  • image
    Papa il y a 2 jours

    Thiass thiass Open devient Thiass thiass prison

  • image
    SenProf il y a 2 jours

  • image
    Mamadou il y a 2 jours

    Yacine Fall, ministre de la Justice Garde des Sceaux.............ou va t elle caser sa fille ?

  • image
    Khadyb il y a 2 jours

    On aura tout vu… pauvre Sénégal 😔

  • image
    Buur il y a 2 jours

    Wait and see …

  • image
    SAMB il y a 2 jours

    Je me demande ce qu’elle cherche dans ce ministère
    Combien a telle cotisé pour qu’on ne la remercie pas une bonne fois pour tout

  • image
    Dieu Veille sur toi Yacine il y a 2 jours

    Félicitations Madame Fall ! Tanpis à tous ceux qui voulaient son poste. La carte Cheikh Niang est une magique trouvaille, ancien Ambassadeur du Sénégal aux USA, un grand Diplomate adn reconnu.

  • image
    Continuité il y a 2 jours

    Cette dame ne sera pas plus heureuse et aimée à la justice.
    Quand on est incompétent on le reste

  • image
    Tiass tiass opone il y a 2 jours

    Walacolo ….elle va semer le bordel la bas avec toutes ses frasques et bêtises au aux Affiares étrangères
    Elle sera l’étrangère au ministère de la justice et ne saura pas où mettre ses pieds et sera l’agnelle du sacrifice des pestiférés ou homopasté fèn sis elle va confondre sceau et seau

  • image
    Justice il y a 2 jours

    Madame il faut rendre la justice et virer tous ces juges qui n’ont pas fait le job de rendre clairement la justice des sénégalais tombés au champs de bataille et aussi les magistrats qui mettent le coude sur les dossiers des voleurs de la république.

  • image
    oui il y a 2 jours

    c'est pour cela qu'elle est nommée !

  • image
    Con il y a 2 jours

    Même pas fichu de comprendre que le ministre de la justice n’est pas le chef des juges et de la justice. Pourquoi vous êtes betes rek

  • image
    Apr= ande poupe réwmi il y a 2 jours

    Justice pour nos martyrs

  • image
    BILAAH il y a 2 jours

    enfin esperons qu'avec Madame yassine fall la justice va etre rendue sur les fonds force covid gérés par diouf sarr et les cas du numero 9 avec son arm de guerre didier badji fulbert sambou mancabou et la famille voleuse de farba ngom
    c'est sur cela que yassine fall est attendue et non sur autre chose

  • image
    PROS SONKO il y a 2 jours

    Félicitations et bonne chance que Dieu vous facilite la tâche Mme Yacine Fall.

  • image
    VERITE il y a 2 jours

    Je comprend maintenant le vrai problème:
    C'est le premier ministre qui est le vrai problème.
    Il est incompétent, vraiment incompétent .

  • image
    Az il y a 2 jours

    Le fait d avoir nommer deux partisans à des postes stratégiques n est pas innocent maintenant Sonko à la police et la justice sous ses ordres.

Participer à la Discussion

