Remaniement ministériel : Yassine Fall quitte les Affaires étrangères et atterrit à la Justice
Ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine dans le précédent gouvernement, Yassine Fall va hériter d'un nouveau portefeuille. Elle a été nommée ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Thiass thiass Open devient Thiass thiass prison
Yacine Fall, ministre de la Justice Garde des Sceaux.............ou va t elle caser sa fille ?
On aura tout vu… pauvre Sénégal 😔
Wait and see …
Je me demande ce qu’elle cherche dans ce ministère
Combien a telle cotisé pour qu’on ne la remercie pas une bonne fois pour tout
Félicitations Madame Fall ! Tanpis à tous ceux qui voulaient son poste. La carte Cheikh Niang est une magique trouvaille, ancien Ambassadeur du Sénégal aux USA, un grand Diplomate adn reconnu.
Cette dame ne sera pas plus heureuse et aimée à la justice.
Quand on est incompétent on le reste
Walacolo ….elle va semer le bordel la bas avec toutes ses frasques et bêtises au aux Affiares étrangères
Elle sera l’étrangère au ministère de la justice et ne saura pas où mettre ses pieds et sera l’agnelle du sacrifice des pestiférés ou homopasté fèn sis elle va confondre sceau et seau
Madame il faut rendre la justice et virer tous ces juges qui n’ont pas fait le job de rendre clairement la justice des sénégalais tombés au champs de bataille et aussi les magistrats qui mettent le coude sur les dossiers des voleurs de la république.
c'est pour cela qu'elle est nommée !
Même pas fichu de comprendre que le ministre de la justice n’est pas le chef des juges et de la justice. Pourquoi vous êtes betes rek
Justice pour nos martyrs
enfin esperons qu'avec Madame yassine fall la justice va etre rendue sur les fonds force covid gérés par diouf sarr et les cas du numero 9 avec son arm de guerre didier badji fulbert sambou mancabou et la famille voleuse de farba ngom
c'est sur cela que yassine fall est attendue et non sur autre chose
Félicitations et bonne chance que Dieu vous facilite la tâche Mme Yacine Fall.
Je comprend maintenant le vrai problème:
C'est le premier ministre qui est le vrai problème.
Il est incompétent, vraiment incompétent .
Le fait d avoir nommer deux partisans à des postes stratégiques n est pas innocent maintenant Sonko à la police et la justice sous ses ordres.
