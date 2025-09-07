Remaniement : « Sonko prend les rênes, Diomaye en retrait », Madiambal Diagne
Pour Diagne Madiambal, ce changement clarifie le jeu politique, mais il soulève également des interrogations. Dans une autre analyse, il juge que le duo Diomaye–Sonko n’a pas suffisamment tiré de leçons des dix-huit premiers mois passés à la tête du pays. Il évoque notamment les difficultés liées aux inondations, aux tensions sociales et économiques ainsi qu’aux critiques concernant des emprisonnements jugés arbitraires.
Le journaliste souligne, par ailleurs, l’absence de signaux forts adressés aux investisseurs, estimant que ce remaniement pourrait être perçu comme une « fuite en avant » plutôt qu’une véritable réponse aux préoccupations nationales.
Ainsi, si la nouvelle équipe gouvernementale conforte la position d’Ousmane Sonko, des doutes subsistent quant à sa capacité à apporter des solutions concrètes aux défis auxquels le Sénégal est confronté.
