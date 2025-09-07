Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Calendar icon
Tuesday 09 September, 2025
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Remaniement : « Sonko prend les rênes, Diomaye en retrait », Madiambal Diagne

Auteur: Ndeye Astou Konaté

il y a 2 jours 35583 Lectures 67 Commentaires | English
image

Remaniement : « Sonko prend les rênes, Diomaye en retrait », Madiambal Diagne

Le récent remaniement ministériel au Sénégal continue de susciter des analyses et des réactions. Le journaliste Diagne Madiambal estime que cette nouvelle configuration donne un rôle central au Premier ministre Ousmane Sonko, qui disposerait désormais de « toutes les cartes en main ». Selon lui, le président Bassirou Diomaye Faye lui a laissé une large marge de manœuvre, à l’exception du titre de chef de l’État.

Pour Diagne Madiambal, ce changement clarifie le jeu politique, mais il soulève également des interrogations. Dans une autre analyse, il juge que le duo Diomaye–Sonko n’a pas suffisamment tiré de leçons des dix-huit premiers mois passés à la tête du pays. Il évoque notamment les difficultés liées aux inondations, aux tensions sociales et économiques ainsi qu’aux critiques concernant des emprisonnements jugés arbitraires.

Le journaliste souligne, par ailleurs, l’absence de signaux forts adressés aux investisseurs, estimant que ce remaniement pourrait être perçu comme une « fuite en avant » plutôt qu’une véritable réponse aux préoccupations nationales.

Ainsi, si la nouvelle équipe gouvernementale conforte la position d’Ousmane Sonko, des doutes subsistent quant à sa capacité à apporter des solutions concrètes aux défis auxquels le Sénégal est confronté.

Auteur: Ndeye Astou Konaté
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (50)

  • image
    Bad I A man il y a 2 jours

    Négatif Man au quotidien, haineux adn envers Sonko moye Diomaye et ce régime. Il pense être envoyé par Satan sur terre du Sénégal.

  • image
    Nit il y a 2 jours

    C'est un journaliste qui fait son analyse de la politique. Par ailleurs, n'importe qui peut constater que ce régime est incompétent à gérer ce pays.

  • image
    warou il y a 2 jours

    ''Le journaliste souligne'' il n'est pas journaliste je me demande qui recrute chez seneweb et les critères pour y travailler

  • image
    ANIT il y a 2 jours

    DIAMBE n"est pas journaliste

  • image
    So il y a 2 jours

    Qu'est ce que vous voulez qu'il dise. C'est le contraire qui m'aurait étonné. Alhamdoulilahi ! Tout simplement !

  • image
    Diagna il y a 1 jour

    Les khereum et weird sont perimes. - djomay s'est reveille de sa torpeur

  • image
    Vérité il y a 2 jours

    C’est normal SONKO ,le pastef c’est lui le projet c’est lui,sans Sonko Diomay et le pastef c’est fini Sonko c’est Dieu qui l’a mis dans les cœurs des sénégalais ❤️❤️❤️❤️il faut accepter ce phénomène SONKO !

  • image
    Verité il y a 2 jours

    Pour moi diomaye doit rendre les tabliers et foutre le camp

  • image
    Répondre à SenProf il y a 2 jours

    Frère, je prie pour toi que Notre Seigneur t'accorde un bon boulot. Tu es fatigué depuis des années, ndeysane. Collecte nationale pour notre frère SenProf envoyez lui de l'argent ou alors je demande au ministre GUIRASSY de le recruter. Diap ci waay monsieur le ministre

  • image
    AS il y a 2 jours

    Ce gars il voit du noir sur tout.
    Ce n est pas étonnant

  • image
    Gaalgi il y a 1 jour

    Le diambal n'est pas journaliste, c'est un ancien greffier (bac + 2 ans de formation au CFPA) viré du tribunal, puis de l'USAID ou il etait recruté sur la base de fausses declarations sur ses antecedents professionnels. Un imposteur et faussaire hors classe!

  • image
    Deug il y a 2 jours

    Madiambale Diagne au gnou ,les audios de Coura Macky ont éclaté le complot dans les fausses accusations de Adji Sarr.Les audios ont fuité dans internet .

  • image
    Nit il y a 2 jours

    Fausses accusations d'Adji Sarr !!! Tu continues de croire au complot ?!?

  • image
    vj il y a 2 jours

    Mandiambal Diagne , toujours PERTINENT !
    N' en déplaisent. aux moutons de pastef. Comme ils n'ont pas d'arguments, ils vont abreuver d'injures notre cher Madiambal.
    Dommage !

  • image
    Gaalgi il y a 1 jour

    Le diambal n'est pas journaliste, c'est un ancien greffier (bac + 2 ans de formation au CFPA) viré du tribunal, puis de l'USAID ou il etait recruté sur la base de fausses declarations sur ses antecedents professionnels. Un imposteur et faussaire hors classe! Pas aussi pertinent que mes bottes!

  • image
    Belbitt il y a 2 jours

    Aucune contribution positive seulement des insultes

  • image
    Same il y a 2 jours

    Les plus nuls , c'est le régime déchu,  bouté dehors...
    un régime  machiavélique injuste de pilleurs,  prédateurs, voleurs, receleurs, corrompus, comploteurs, vautours, charognards, mercenaires , tortionnaires, meurtriers...
    Que la Justice ne soit plus seulement pour les pauvres et citoyens lambda,  mais pour tous.
    Les coupables doivent être lourdement sanctionnés de manière exemplaire,  sifflant ainsi la fin de l'impunité. Pour que plus jamais, on ait à subir de nouveau comme sous ce précédent régime déchu  de pourritures abjectes ...
    PROS va redresser ce Senegal et le mener avec justice à la prospérité paisible !
    N'en déplaise aux cou lounas qui seront dans les tourments du fait de leur haine, aigreur ...et mauvaises actions qui les rattrapent. Honte à vous pour malheurs dont vous manigancez, vous œuvrez et souhaitez à PROS, mais cela ne fera que se retourner à contre vous !

  • image
    Rama il y a 1 jour

    Espèce de mouton 🐑 🐑 🐑….

  • image
    Thaam il y a 2 jours

    Ce remaniement c'est un grand piège pour sonko. Puisque les investisseurs ne viendront et il ne pourra rien faire si quelqu'un doit avoir peur aujourd'hui c'est bien ousmane sonko c'est juste la fin pour tout ce qu'il a demandé on le lui a donné il est maintenant point et pied lié et il ne fera rien et n'aura rien en fin de compte.

  • image
    ngor il y a 2 jours

    il est temps que sonko lance des enquêteurs un peu partout car certains DG commencent a dévier ou suivre la pratique du régime sortant ici a Dakar

  • image
    Donnez des noms il y a 1 jour

    Donnez des noms SVP

  • image
    Amadou kl il y a 2 jours

    Toutes ces manigances,lui retomberont dessus,car nul ne jeter en pâture les fondamentaux de notre état de droit,et c'est ce qu'il croit être possible a sa guise, ignorant royalement, que nous sommes dans une République fondée par une justice orientée par une constitution, vouloir faire fi,ne signifie qu'être le plus stupide de la nation sénégalaise, et on verra pour bientôt,a ce que le président Diomaye assume pleinement ses responsabilités, autrement,le peuple reprendra ce qui lui appartient

  • image
    À rira rire il y a 2 jours

    Ce casting ressemble à une pièce mal jouée : Sonko place ses affidés à la Justice et à l’Intérieur pour assouvir ses penchants autoritaires. Mais la politique n’est pas un théâtre d’ombres : tôt ou tard, la vérité rattrape toujours l’apprenti dictateur.

  • image
    Mbé mbé mouton famélique il y a 2 jours

    2 piges droits de douanes, carburant, emplois, santé, baisse SENELEC.....zéro, touss,nada !!

  • image
    KALKULART il y a 2 jours

    Très technique.
    Un entraîneur n’est forcément pas un très bon joueur.
    Mais il assure et assume sa fonction d’entraîneur
    Tels sont les esprits ouverts

  • image
    Presse facile il y a 2 jours

    Pourquoi ce copinage de presse à la Une au " quotidien" ? Il n'a pas de parti politique ni élu. Combien de Sénégalais ou d'analystes neutres auraient pu être sur votre Une... montante.

  • image
    Xeme il y a 2 jours

    .Ces points essentiels de l'actualité dans le monde que vous avez très peu de chance de retrouver dans les informations des médias sénégalais. La cause n'est rien d'autre que l'obligation de couvrir Firaouna Sall et, partant, la plus part du temps, se couvrir soi-même.
    ﻿- 1- Un procès est en cours aux Pays-Bas contre Bill Gates et Albert Bourla ( PDG du labo Pfizer et producteur de ce vaccin covid19, le même que le Moderna injecté aux sénégalais). Accusations: génocide, crimes contre l'humanité. 146 éléments de preuves sont déposés devant le juge, parmi eux: des autopsies de vaccinés décédés prouvant qu'ils sont morts du vaccin, des contrats des labo avec les gouvernements prouvant qu'ils ont cherché à ne pas être tenus responsables des conséquences des vaccins qu'ils ont produit.
    ﻿- 2- Le médecin chef de l'état américain de Floride vient d'annoncer la fin de l'obligation de tous les vaccins. Pas seulement les vaccins covid19 (qui seront bientôt interdits dans la totalité des USA), mais de tous les vaccins traditionnels. C'est la fin de ce qui est équivalent au PEV (Programme Elargi de Vaccinations) sénégalais. Dans cet état, aucun bébé ne sera plus obligé d'avoir la peau troué plusieurs fois (78 injections obligatoires dans la

  • image
    ... il y a 2 jours

    Il faut citer tes références et articles parlant du sujet.

  • image
    HONTEUSEMENT il y a 2 jours

    MADIAMBAL DIAGNE , doit répondre de ces ACTES NAUSÉABONDES devant la JUSTICE . Ils doivent maintenant assumer leurs RESPONSABILITÉS devant le PEUPLE SÉNÉGALAIS

  • image
    Mags Maguette il y a 2 jours

    Décidément, quand on rame à contre courant de la vérité, les arguments finissent bien par manquer !
    Pour cette fois-ci, Madiambal n'a fait que reprendre la vielle chanson des opposants de grand-place ; à savoir que c'est Sonko qui dirige.
    ça sent la résignation refoulée !

  • image
    Xeme il y a 2 jours

    ......
    - 3- Le français Jean Lassale exige que le gouvernement français révèle enfin aux français que Macron n'a jamais pris de vaccin covid19. Même si tout le monde a vu sa vidéo se faisant vacciner pour donner l'exemple, ce n'était qu'un mensonge filmé que beaucoup de dirigeants ont utilisé pour pousser leurs peuples à prendre le vaccin sans le prendre eux-mêmes.

  • image
    Priofreader il y a 1 jour

    M. Xeme, tout ce bazar sur le COVID, pour dire quoi finalement ! Moi et les membres de Les membres de ma famille avons été vaccinés et nous sommes encore vivants bon pied bon œil ! Please, tournez cette page pour une fois ! Vous nous saoulez à la fin !

  • image
    Azer il y a 2 jours

    Madiambal tu ne peux pas te taire

  • image
    Jahman il y a 2 jours

    Mr madiambal Diagne ce régime n'est pas comme ceux du vieux Wade et du faible Macky Sall qui te donnaient l'argent des Sénégalais sur le dos des journalistes et des patrons de presse. tes analyses mensongères comme celles de yerim seck ne perturbent plus les Sénégalais.

  • image
    Vérité il y a 2 jours

    Diomaye est une grosse déception.

  • image
    Kirene il y a 2 jours

    Faut pas répondre à ce Monsieur qui ne croit toujours pas qu'on dirige le Sénéga.Il'nest pas encore revenu du KO debout

  • image
    Badara il y a 2 jours

    Le pouvoir judiciaire face à ses responsabilités. C'est tout ce à quoi ce remaniement ministériel me renvoie.

  • image
    Right il y a 2 jours

    Un président soumis et couché à ce point ! C est terriblement désolant. Un président qui a pour seule ambition d être au service de son PM..quelle déception.

  • image
    Alba il y a 2 jours

    Diomaye resiste toujours. Il a maintenu Diba.
    La justice, l ineterieur, cest bien mais la vraie bataille reste le controls des finances du pays.
    L armee, la gendarmerie restent sous le controle du president qui est destinataire des RG. Le conseil presidentiel de securite, de meme. La justice cest l a administrations, les juges et le peuple qui fera ses observations.
    Qu Allah guide ce pays divise, otage de ses hommes politiques et citoyens champions du Par Parlo.

  • image
    Président raté il y a 2 jours

    C'est juste un gouvernement de vengeance.
    Le volet économique n'a pas sa place d'ici 2029 dès l'instant que le monsieur a raté les fonctions du Président de la République.

  • image
    porozet il y a 2 jours

    qui avale une noix de coco fait confiance a son anus...
    chonko vous offre la graisse de boa…

  • image
    Vérité il y a 2 jours

    Je me demande parfois comment on a fait pour se retrouver a ce niveau aussi bas, aussi médiocre.
    Le Sénégal si envié par beaucoup de pays, le Sénégal champion de la démocratie est subitement devenu la risé de notre continent.
    C'est triste.

  • image
    porozet il y a 2 jours

    Matam : Le pont de Oréfondé fermé à la circulation.....2 ans de moutons !!

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    c'est normal , a cause des eaux montantes du fleuve senegal..

  • image
    Oke il y a 2 jours

    Le Sénégal fait marche en arrière ... C'est triste

  • image
    Thieuye lii il y a 2 jours

    President Sall l,absent le plus present, Pastef n,a qu,un seul argument; " tout ce qui ne va pas est la faute aucPresident Macky" et pourtant Ousmane Sonko dans sa campagne electorale n,avait pas besoin d,etat de grace et allait regler tous les problemes du Senegal en deux mois. Pastef n,a qu,une solution: " mettre en prison tous ceux qui ne dansent pas a' la musique de Ousmane Sonko" C,est mal connaitre le Senegal et les Senegalais. Personne ne peut y instaurer une dictature et le le jure

  • image
    Carl il y a 2 jours

    Un habitué de salons de massace sweet beauty ne peut rien faire. C'est peine perdue. Match perdu d'avance. Il va tourner en rond de plan en plan, oû est le projet? Appel à candidatures,abroger loi d'amnistie, déclaration patrimoine...RIEN RIEN
    A CAUSE DU SOBÉ. DANGUINE BOU AME AVC

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    Vive au President Diomay qui tient vraiment à rendre justice aux senegalais ....son premnier ministre est de bonne volontè il ne menage aucun effort pour remettre le pays dans la bonne voie....

  • image
    M Samb il y a 2 jours

    On verra bien ce qui s est passé à la distribution des semences agricoles des dernières années
    Bientôt une personne va ce taire à jamais

  • image
    Sirou il y a 2 jours

    Je pense que que ce Madiambal ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Nos dirigeants ne devraient pas faire l´erreur de s´attarder sur les articles mensongers et débiles de cet homme qui n´a aucune vertue et qui en plus a vendu son âme au diable. Il veut à tout prix freiner l´élan du premier ministre, cet élan que nous avons attendu depuis notre indépendance. Ceux qui le mettent en scène devraient enfin prendre leur responsabiliité et bien réfléchir sur le rôle qu´ils sont en train de jouer dans l´Histoire de notre Sénégal bien aimé. Mandiambal ignore la signification des mots "Diom et Gatié", Wa Salam

  • image
    leBaolbaol TIGUI il y a 2 jours

    Madiambal il a un peu perdu le nord...sa mise veut tout dire...on devait pouvoir le parler qu'il aille se faire guerire...

  • image
    Thierno il y a 2 jours

    L'entente cordialement agréable entre le président diomaye faye et ousmane sonko dans le bureau présidentiel tout sourire est preuve d'amitié entre les deux hommes. Le frustré même pas capable être élu député lors de l'élection législative où il était sur la liste de amadou bà apr va de défaite en défaite les sénégalais l'ont vomi

  • image
    Leilia il y a 2 jours

    SONKO MOY DIOMAYE.ils vontvous tromper avec ce soit disant conflit.Trouver et investisser sur un autre leader car Macky sera illégitime.Organiser vous.Une élection se.prépare töt.Pastef est très aimé.Avec l'exercice du pouvoir 2 autres mandats.leur sera très facile.
    L'opposition doit faire la sacrifice de s'organiser sur un seul.leader et éviter toute division pour au moins se rivaliser avec Pastef.Beaucoup de gens irons en prison sur ce régime de Pastef

  • image
    Choco il y a 2 jours

    Le gouvernement du violeur ne réussira jamais.

  • image
    FFF il y a 2 jours

    je me pose la question sil nya pas erreur à la place d'une équipe en face des problèmes quotidiens des sénégalais une équipe en face cette personne m'avait dit et l'autre personne m'avait fait. certains pastéfiens disaient il faut avoir la justice et la sécurité et massacrer. le Sénégal mérite mieux et je souhaite que çà soit compris.

  • image
    Thieuye lii il y a 2 jours

    @ Leila, je suis d,accord avec vous, il nya aucun conflit entre Sonko et Diomaye, ils font semblant de se chamailler pour " tour leundeum askane vou soneu vi pour gnou fate' thiono bi" 6 ak 9 lagne, bo thi dioutal mouye morom dia. Piece theatrale Darray kocc la gnouye jouer. Li nga digueul opposition bi bougne ko defoul dougne dem, sampeu beneu candidat djital ko premier tour. Mais s,ils font de l,opposition une armee mexicaine ou' tout le monde est General , dougne dem, Pastef va truquer et voler les elections
    @ Rootical, koye tapette vala ngaye tapale' ( Sonko mo ko wakhal bopam), thi Sonko ngako diangue'

  • image
    Mass il y a 2 jours

    Le noble peuple qui a résisté à Macky malgré que le parti Pastef fût dissout, décapité, les leaders et militants emprisonnés, exilés...
    Le noble peuple qui a combattu pour vous protéger des atrocités du régime mafieux. Macky savait que c'était fini pour son régime machiavélique  et quel que soient les manipulations, manigances, manœuvres,  subterfuges....pour se maintenir . Macky le tortionnaires savait que plus il allait s'entêter,  plus la défaite allait être cuisante et une humiliation sans précédent allaient survenir sûrement. Nul ne pouvait contrer cette volonté populaire d'en découdre et d'en finir avec le régime comploteur de Macky.
    PROS, vous bénéficiez encore, encore et encore le soutien de ce noble peuple qui vous a porté au pouvoir.
    Il faut être déterminé et résolu  contre ces coulnas, ces résidus, complices, pilleurs, prédateurs, voleurs, corrompus, comploteurs, mercenaires...de la pire espèce, des énergumènes.... Il faut les contenir, les circonscrire et anéantir leur capacité de nuisance,  ces microbes  pathogènes sans consistance.
    On peut reprocher tout à Macky, mais il tenait son pouvoir avec fermeté vraiment, il ne badinait pas avec et ne lesinait sur aucun moyen pour l'asseoir. Il a bien exagéré certes, mais il était ferme, on joue  pas avec L'Etat.
    Vous avez la destiné de tout un peuple, de l'avenir des générations futures. Parfois c'est sans concession aucune au besoin qu'il faut agir.
    Appliquer la Justice !
    Redresser le pays !

  • image
    nullards il y a 2 jours

    plus de 80% des senegalais sont d’accord aujourd’hui que Sonko et pastef sont en train de detruire ce pays par leur incompétence, leur haine et leur inculture. les gens ne parlaient que de ça au magal, au gamou de kaolack medina baye . un vieux qui a voté pastef a dit que meme un eleve de primaire est plus competent que sonko. mouni ndékété sonko khamoule dara dara

  • image
    Sangoloum de Sangomar il y a 1 jour

    D'où tiens-tu tes statistiques ? Certainement de ta cervelle de moineau, si l'on se fie à la vacuité de ton texte non argumenté

  • image
    Sidibé El hassane senior il y a 1 jour

    Nous apres tout auprès de lss l’éternel immortel de l’internationale socialiste préférons à la petite révolution de chambre des salons la vraie grande amélioration progressiste populorum progressum des cahiers de doléances et de remontrances des Afrique Caraïbes pacifique de la grande histoire africaine c petite histoire de sornette çar contribution à la belle œuvre à la belle pensée à belle prière des lss de Sidibé El hassane senior

  • image
    Chim il y a 1 jour

    Desole Diomaye est un président homme de paille

  • image
    Mohamed il y a 1 jour

    Où est le juge Teliko. Madiambal est très très puissant. Il a été condamné lors d'un procès et il est toujours libre😭😭😭

  • image
    WOLLAHI il y a 1 jour

    Le PM a toutes les cartes en main: Assemblée, Gouvernement, Ministres de la justice et de l’Interieur inféodés, journalistes du Porozet, de chroniqueurs manipulateurs et menteurs, une meute d’insulteurs et de moutons suiveurs. Et pourtant il va échouer lamentablement parce que ses intentions ne sont pas bonnes. Profondément clivant, sans division et scission, notre PM n’existerait pas. Donc, il va échouer lamentablement et tout naturellement il cherchera un bouc émissaire. Il est l’artisan de son propre échec. Mais, de mauvaise foi, il est mentalement paramètré pour que ça soit toujours la faute des autres ….Macky, les Kulunas, Diomaye, Absa Faye, Ousmane Diagne, les magistrats, certains chroniqueurs, une certaine presse, certains fonctionnaires……bientôt le vent, le soleil et la pluie. Ce PM mènera ce pays à sa perte.

  • image
    Mu il y a 1 jour

    Nous sommes pas dans un royaume nous sommes dans un république chacun a le droit d analyser mais je suis mouton tu dois être mouton comme moi

  • image
    Mu II il y a 1 jour

    Ta réponse montre que tu es un vrai mouton!

  • image
    MOOM il y a 1 jour

    tous sont des ministres de la république, il n'y a ni ministres de sonko, ni ministres de diomaye. A ce titre ils sont tenus de travailler pour le peuple, sinon, tôt ou tard ils rendront compte.

  • image
    MANDELA il y a 1 jour

    Ce Greffier nous nous tympanise

Participer à la Discussion

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé écrit Au Président Du Collège Des Juges D’instruction
    Societe il y a 16 heures
  2. Post image
    2
    Salaires Et Avantages : Ce Que L’etat "verse" Vraiment Aux Ex-ministres
    Politique il y a 9 heures
  3. Post image
    3
    Dsc : Aïssatou Diop Fall Convoquée
    Societe il y a 15 heures
  4. Post image
    4
    Rdc 2-3 Sénégal : Victoire De Prestige Pour Les Lions, Les Tops Et Les Flops Du Match
    Sport il y a 4 heures
  5. Post image
    5
    « Finale » Rd Congo - Sénégal : 3 Bonnes Raisons De Croire En Une Victoire Des Lions
    Sport il y a 14 heures
  6. Post image
    6
    Elim. Coupe Du Monde : Pape Matar Sarr Donne L'avantage Au Sénégal (2-3)
    Video il y a 5 heures
  7. Post image
    7
    Rdc - Sénégal : Une Atmosphère Chaotique Aux Abords Du Stade
    Video il y a 10 heures
  8. Post image
    8
    Rdc-sénégal: Des Changements Dans La Composition Officielle De Pape Thiaw
    Sport il y a 7 heures
  9. Post image
    9
    Nominations De Cheikh Niang Et De Me Bamba Cissé : Me Madicke Niang Sort De Sa Réserve
    Politique il y a 8 heures
  10. Post image
    10
    "il A Un Sperme Très Puissant", La Sortie Très Gênante De Van Gaal Avec La Femme De Wayne Rooney à Manchester United
    Sport il y a 11 heures

Articles Tendances