Politique

Remaniement : Un nouveau ministère voit le jour

Auteur: Mouhamed Camara

il y a 3 jours 10229 Lectures 6 Commentaires | English
Ce samedi, lors du remaniement, un nouveau ministère a vu le jour. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont décidé de rattacher la Culture à l'Artisanat et le Tourisme. Un nouveau portefeuille très important, qui a été confié au député de Pastef, Amadou Ba. Pour rappel, la Culture était auparavant rattachée au ministère des Sports et de la Jeunesse.

Publié le: Samedi 06 Septembre 2025
Commentaires (5)

  • image
    ModouFatim il y a 3 jours

    Great

  • image
    SenProf il y a 2 jours

    Apprenez L'ARABE ou bien L'ANGLAIS à distance et en un temps record. Suivi personnel, méthode douce selon votre rythme. Whatsapp: 70 747 69 13

  • image
    bof il y a 2 jours

    ce n'est pas une nouveauté! de toutes les façons le borgne est incompétent pour gerer une case

  • image
    kilifeu pca honnete il y a 2 jours

    les mecs découvrent l'eau tiede !!

  • image
    Ingenieur il y a 2 jours

    Chaque fois on le suit A.Ba sur les plateaux, on dort moins bete.
    Il a cette manie de dissequer des concepts autrement complexes et de les rendre accessibles à nous autres profanes.
    Ca lui irait bien c'est Ministre des Idees, de la Theorie et des Notions.
    Culture, dans un sens comme dans un autre, il est vraiment à la bonne place, je pense.
    Contennnnnnnnnnt!!!
    Cependant, la Culture separée des Sports, c'est un peu comme si l'on eloignait l'Esprit du Corps...
    Mais apres tout, c'est un travail d'equipe... Je fais confiance.

  • image
    Fallait y penser il y a 2 jours

    Comme avant au temps du PS, un seul Ministère.

Participer à la Discussion

Articles Tendances