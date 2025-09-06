Politique

Auteur: Mouhamed Camara

Remaniement : Un nouveau ministère voit le jour

Ce samedi, lors du remaniement, un nouveau ministère a vu le jour. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont décidé de rattacher la Culture à l'Artisanat et le Tourisme. Un nouveau portefeuille très important, qui a été confié au député de Pastef, Amadou Ba. Pour rappel, la Culture était auparavant rattachée au ministère des Sports et de la Jeunesse.