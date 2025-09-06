Remaniement : Un nouveau ministère voit le jour
Ce samedi, lors du remaniement, un nouveau ministère a vu le jour. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont décidé de rattacher la Culture à l'Artisanat et le Tourisme. Un nouveau portefeuille très important, qui a été confié au député de Pastef, Amadou Ba. Pour rappel, la Culture était auparavant rattachée au ministère des Sports et de la Jeunesse.
ce n'est pas une nouveauté! de toutes les façons le borgne est incompétent pour gerer une case
les mecs découvrent l'eau tiede !!
Chaque fois on le suit A.Ba sur les plateaux, on dort moins bete.
Il a cette manie de dissequer des concepts autrement complexes et de les rendre accessibles à nous autres profanes.
Ca lui irait bien c'est Ministre des Idees, de la Theorie et des Notions.
Culture, dans un sens comme dans un autre, il est vraiment à la bonne place, je pense.
Contennnnnnnnnnt!!!
Cependant, la Culture separée des Sports, c'est un peu comme si l'on eloignait l'Esprit du Corps...
Mais apres tout, c'est un travail d'equipe... Je fais confiance.
Comme avant au temps du PS, un seul Ministère.
