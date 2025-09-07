Politique

Auteur: Youssouf Sane

Remaniement : Waly Diouf Biodiang jubile !

Beaucoup de militants de Pastef le voyaient dans le nouveau Gouvernement, notamment au niveau de la chancellerie ou à la place Washington. Mais, Waly Diouf Bodiang ne fait pas partie de l’attelage du nouveau gouvernement. Mais, le Directeur général du Port autonome de Dakar a donné son sentiment sur le réaménagement ou remaniement gouvernemental.

«L’équipe a été remaniée et étoffée pour mieux s’adapter à la réalisation du projet, sous la conduite éclairée et concertée des autorités», dit-il. Mieux, Waly Diouf Bodiang estime que «la récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet».

À présent, il estime que l’équipe gouvernementale est suffisamment outillée pour être à la hauteur des enjeux.