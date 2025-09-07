Remaniement : Waly Diouf Biodiang jubile !
Beaucoup de militants de Pastef le voyaient dans le nouveau Gouvernement, notamment au niveau de la chancellerie ou à la place Washington. Mais, Waly Diouf Bodiang ne fait pas partie de l’attelage du nouveau gouvernement. Mais, le Directeur général du Port autonome de Dakar a donné son sentiment sur le réaménagement ou remaniement gouvernemental.
«L’équipe a été remaniée et étoffée pour mieux s’adapter à la réalisation du projet, sous la conduite éclairée et concertée des autorités», dit-il. Mieux, Waly Diouf Bodiang estime que «la récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet».
À présent, il estime que l’équipe gouvernementale est suffisamment outillée pour être à la hauteur des enjeux.
Commentaires (28)
Je suis apolitique, mais je n'aime pas cet homme, trop haineux,
Ce gars, je ne le supporte pas lil est peut-être un très bon directeur. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de Pasref d'avoir ce gars, ancien militant PS, dans ses rangs
Le vrai kuluna, c'est lui
Waly a raison. Un premier ministre doit se donner les moyens humains nécessaires à une bonne application de la vision du président de la république. Bravo!
C'est quoi la vison de Diomaye qui lui est second de sonko à pastef ?
Ce type est juste idiot. Il se prend pour un dirigeant de grève à l’université.
Donc ces sa le projet vous vous connaissez trés mal les senegalais.. regarde comment ces imbeciles nous parle de projet pour un pays je le jure que 2029 n'est pas loin
De grâce, ne détruisez pas ce pays. Revenez à l raison.
De grâce, ne détruisez pas ce pays. Revenez à l raison.
Je voue à cette erreur humaine une sainte haine! Que Dieu me le pardonne...
Un ramassis de gens dépourvus de personnalité et d’envergure intellectuelle.
Voilà à quoi se réduisent les deux gouvernements
Il y a des têtes qui cristallisent l’opposition à un régime et qui le rendent antipathique.
Ce gars à la mine patibulaire restera comme le con qui fait qu’on n’aime pas le régime
Ce gars là vraiment
Et vous aurez l'occasion de savoir que le Sénégal est une vraie République. Que chaque pouvoir prenne ses responsabilités en jouant son rôle régalien et rien ne changera.
En tout cas, les ministres Ousmane Diagne et Jean Baptiste Tine ont honoré ce pays avec un travail magnifique sans parti-pris. Toutes mes félicitations et bravo à eux pour leur travail accompli au nom du peuple sénégalais.
Ce Waly diouf Bodian est aussi bavard au pouvoir qu’il était discret dans l’opposition
Il faut tout de même lui reconnaître son endurance et sa constance dans la connerie, à parler d'un projet inexistant alors que le chantier titanesque du PAD est à l'arrêt. La meilleure plaidoirie est ton travail, tes réalisations, pas le nombre d'inepties débitès !
Celui qui n’est pas content n’a qu’à quitter le pays ou mourir par crise cardiaque.Que Dieu accompagne le gouvernement dans sa noble mission
Le pays n’appartient à des roturiers comme toi et les bras cassés qui nous dirigent. C’est une d simple parenthèse ou un accident de l’histoire comme il y’a de temps à temps. Mais ce sera vite refermée, comme le peuple l’a fait avec des arrogants comme vous, bien avant ces guignols
Puisque Sonkorong a changé le gouvernement a sa guise, c’est bien, on verra qu’elles seront les prochaines récrimination si les choses ne marchent
À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie
Ces stagiaires ne peuvent pas avoir une vision claire de leur politique à cause de leur mauvaise intention.
Alhamdoulilah qu'ils aient accédé au pouvoir et permettant ainsi aux Sénégalais de connaître leur vrai visage et intention.
Le malheur est que M. Wally Bodian Diouf n'est pas politique. Il devrait être à la tête d'une milice ou des gros bras. Ces réactions, analyses, sortie, etc. sont tout sauf cérébrales.
Comme il jubile après ce réaménagement technique et qu'il est heureux que les hommes du projet soient aux commandes, nous verrons bien ce qu'il en sortira.
On ne gouverne pas par vengeance, haine, désinvolture et/ou en marge de la légalité. Notre pays est un maillon essentiel en Afrique et dans le Monde et à ce titre nous ne sommes pas libres. Libres de faire comme bon nous semble. Je reste persuadé que le nouveau Ministre des affaires étrangères, M. NIANG, veillera à sur ce principe. Jamais il ne mettra son honneur en jeu pour satisfaire des commandes politiques.
Ousmane Diagne est un grand homme d État ! Il a été toujours digne , compétent et respecté par ses pairs ! Le Sénégal n a jamais eu un Ministre de la Justice Garde des sceaux comme lui ! Il a la tête haute ! Un Magistrat hors pair ! Les Sénégalais vous portent et vous porteront toujours dans leurs cœurs !
Un kuluna , un tribaliste ne peut aimer wally diouf bodian , tu ne l'aime pas dis tu ? Qu'a t'il fait ???? A t'il chiper ta femme ???? Lui ne te connait meme pas , il ignore ton existence , que tu l'aimes ou pas , il s'en fout , lui il defend le projet pastef sans aucun etat d'ame , vraiment il y a trop de gens haineux, mechants au senegal , tu ne l'aimes pas , c'est ton probleme , we don't give a dem ! Nous on l'aime wdb .
C'est Waly qui devrait être le ministre de la justice. Kuluna il faut que gniou regléne.
Oui même avec 100 garde-corps, ce type là n'échappera pas au gatsa gatsa mortels en gestation. Non !!
Wally Diouf sera a la tete de l'OFNAC ou il ira apres tous les deturneurs de fond publique du pays.
Ok d'accord kone wakh bi doye na aye RESULTATS aye SOLUTIONS la deuk bi sokhla!!!!!!
Le Ministère du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Olivier Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal.
" La recuperatiom des ministeres de souverainte' etait imperative??? Comme si dans une guerre ou' une armee reupere des bases ou des villages qui etaient tombes dans s les mains de l,ennemi. Donc Pastef n,a pas besoin d,opposition, Pastef s,oppose a' Pastef , un parti qui s,auto detruit. Waly, quelqu,un l,a dit ,est le fou du roi, et c,est Serge, merci
@ Coeur de marble, merci, et vous avez bien vu, et President Sall avait bien vu aussi. Et c,est pourquoi il n,a pas apporte' a' son candidat Amadou Ba le support qu,il fallait, et c,est pourquoi il a fait fait sortir ces gougnafiers de la prison, les a laisse' partiper aux elections et gagner. S,ils n,avaient pas accede'au pouvoir, le Senegal ne serait plus une republique, leurs moutons allaient detruire le pays. Ces gens la' n,aiment pas le Senegal. Dieu sait ce qu,il fait Maintenant il a ecarquille' au peuple les yeux Des 54% dont ils ont fait un etendard qu,ils branlent un peu partout, il ne leur reste plus 25% Sonko a peur, c,est pourquoi il nomme son Avocat Me Bamba Cisse' qu,il lui truque les elections. Moustapha Diakhate' a dit que meme si Pastef perd les elections, ils n,accepteront pas de partir. Ils n,ont qu,a' demander au brutal sanguinaire Yayah Diameh qui avait tente' de le faire, Il n y a pas reussi
la récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet???? J ai bien lu
Un des membres de l’Axe du mal.
Comme d’hab, il déverse son venin…..
Participer à la Discussion