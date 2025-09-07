Compass icon FLUX ACTUALITÉS
Politique

Remaniement : Waly Diouf Biodiang jubile !

Auteur: Youssouf Sane

il y a 2 jours 9369 Lectures 33 Commentaires | English
image

Remaniement : Waly Diouf Biodiang jubile !

Beaucoup de militants de Pastef le voyaient dans le nouveau Gouvernement, notamment au niveau de la chancellerie ou à la place Washington. Mais, Waly Diouf Bodiang ne fait pas partie de l’attelage du nouveau gouvernement. Mais, le Directeur général du Port autonome de Dakar a donné son sentiment sur le réaménagement ou remaniement gouvernemental.

«L’équipe a été remaniée et étoffée pour mieux s’adapter à la réalisation du projet, sous la conduite éclairée et concertée des autorités», dit-il. Mieux, Waly Diouf Bodiang estime que «la récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet».

À présent, il estime que l’équipe gouvernementale est suffisamment outillée pour être à la hauteur des enjeux.

Auteur: Youssouf Sane
Publié le: Dimanche 07 Septembre 2025
Tags

Commentaires (28)

  • image
    Begueu sa rew il y a 2 jours

    Je suis apolitique, mais je n'aime pas cet homme, trop haineux,

  • image
    Xw il y a 2 jours

    Ce gars, je ne le supporte pas lil est peut-être un très bon directeur. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de Pasref d'avoir ce gars, ancien militant PS, dans ses rangs

  • image
    TeX willer il y a 2 jours

    Le vrai kuluna, c'est lui

  • image
    Laye ndiombor il y a 2 jours

    Waly a raison. Un premier ministre doit se donner les moyens humains nécessaires à une bonne application de la vision du président de la république. Bravo!

  • image
    Galsen il y a 2 jours

    C'est quoi la vison de Diomaye qui lui est second de sonko à pastef ?

  • image
    Idiot il y a 2 jours

    Ce type est juste idiot. Il se prend pour un dirigeant de grève à l’université.

  • image
    Ibrahima il y a 2 jours

    Donc ces sa le projet vous vous connaissez trés mal les senegalais.. regarde comment ces imbeciles nous parle de projet pour un pays je le jure que 2029 n'est pas loin

  • image
    Stop il y a 2 jours

    De grâce, ne détruisez pas ce pays. Revenez à l raison.

  • image
    Stop il y a 2 jours

    De grâce, ne détruisez pas ce pays. Revenez à l raison.

  • image
    Karamoko il y a 2 jours

    Je voue à cette erreur humaine une sainte haine! Que Dieu me le pardonne...

  • image
    Nul il y a 2 jours

    Un ramassis de gens dépourvus de personnalité et d’envergure intellectuelle.
    Voilà à quoi se réduisent les deux gouvernements

  • image
    Modou il y a 2 jours

    Il y a des têtes qui cristallisent l’opposition à un régime et qui le rendent antipathique.
    Ce gars à la mine patibulaire restera comme le con qui fait qu’on n’aime pas le régime

  • image
    Ignore il y a 2 jours

    Ce gars là vraiment

  • image
    Badara il y a 2 jours

    Et vous aurez l'occasion de savoir que le Sénégal est une vraie République. Que chaque pouvoir prenne ses responsabilités en jouant son rôle régalien et rien ne changera.

  • image
    Ndigue diouf il y a 2 jours

    En tout cas, les ministres Ousmane Diagne et Jean Baptiste Tine ont honoré ce pays avec un travail magnifique sans parti-pris. Toutes mes félicitations et bravo à eux pour leur travail accompli au nom du peuple sénégalais.

  • image
    Opportuniste il y a 2 jours

    Ce Waly diouf Bodian est aussi bavard au pouvoir qu’il était discret dans l’opposition

  • image
    Seydou il y a 2 jours

    Il faut tout de même lui reconnaître son endurance et sa constance dans la connerie, à parler d'un projet inexistant alors que le chantier titanesque du PAD est à l'arrêt. La meilleure plaidoirie est ton travail, tes réalisations, pas le nombre d'inepties débitès !

  • image
    Projet il y a 2 jours

    Celui qui n’est pas content n’a qu’à quitter le pays ou mourir par crise cardiaque.Que Dieu accompagne le gouvernement dans sa noble mission

  • image
    Julio il y a 2 jours

    Le pays n’appartient à des roturiers comme toi et les bras cassés qui nous dirigent. C’est une d simple parenthèse ou un accident de l’histoire comme il y’a de temps à temps. Mais ce sera vite refermée, comme le peuple l’a fait avec des arrogants comme vous, bien avant ces guignols

  • image
    Buur il y a 2 jours

    Puisque Sonkorong a changé le gouvernement a sa guise, c’est bien, on verra qu’elles seront les prochaines récrimination si les choses ne marchent

  • image
    Xalifa il y a 2 jours

    À la rigueur, j’aurais compris que le Pastef se réjouisse de la nomination de ministres capables de sortir le Sénégal de ses difficultés. Mais malheureusement, leur satisfaction vient plutôt du fait que ce sont des fidèles de Sonko, dont la mission semble être d’arrêter, d’emprisonner et d’humilier tous ceux qui lui sont opposés. Triste constat pour notre démocratie

  • image
    Cœur de marbre il y a 2 jours

    Ces stagiaires ne peuvent pas avoir une vision claire de leur politique à cause de leur mauvaise intention.
    Alhamdoulilah qu'ils aient accédé au pouvoir et permettant ainsi aux Sénégalais de connaître leur vrai visage et intention.

  • image
    Abdullah il y a 2 jours

    Le malheur est que M. Wally Bodian Diouf n'est pas politique. Il devrait être à la tête d'une milice ou des gros bras. Ces réactions, analyses, sortie, etc. sont tout sauf cérébrales.
    Comme il jubile après ce réaménagement technique et qu'il est heureux que les hommes du projet soient aux commandes, nous verrons bien ce qu'il en sortira.
    On ne gouverne pas par vengeance, haine, désinvolture et/ou en marge de la légalité. Notre pays est un maillon essentiel en Afrique et dans le Monde et à ce titre nous ne sommes pas libres. Libres de faire comme bon nous semble. Je reste persuadé que le nouveau Ministre des affaires étrangères, M. NIANG, veillera à sur ce principe. Jamais il ne mettra son honneur en jeu pour satisfaire des commandes politiques.

  • image
    Amadou il y a 2 jours

    Ousmane Diagne est un grand homme d État ! Il a été toujours digne , compétent et respecté par ses pairs ! Le Sénégal n a jamais eu un Ministre de la Justice Garde des sceaux comme lui ! Il a la tête haute ! Un Magistrat hors pair ! Les Sénégalais vous portent et vous porteront toujours dans leurs cœurs !

  • image
    A post 1 il y a 2 jours

    Un kuluna , un tribaliste ne peut aimer wally diouf bodian , tu ne l'aime pas dis tu ? Qu'a t'il fait ???? A t'il chiper ta femme ???? Lui ne te connait meme pas , il ignore ton existence , que tu l'aimes ou pas , il s'en fout , lui il defend le projet pastef sans aucun etat d'ame , vraiment il y a trop de gens haineux, mechants au senegal , tu ne l'aimes pas , c'est ton probleme , we don't give a dem ! Nous on l'aime wdb .

  • image
    Waly il y a 2 jours

    C'est Waly qui devrait être le ministre de la justice. Kuluna il faut que gniou regléne.

  • image
    Même il y a 2 jours

    Oui même avec 100 garde-corps, ce type là n'échappera pas au gatsa gatsa mortels en gestation. Non !!

  • image
    Moussa il y a 2 jours

    Wally Diouf sera a la tete de l'OFNAC ou il ira apres tous les deturneurs de fond publique du pays.

  • image
    Waly Diouf Bodian il y a 2 jours

    Ok d'accord kone wakh bi doye na aye RESULTATS aye SOLUTIONS la deuk bi sokhla!!!!!!

  • image
    Un Walybodianiste il y a 2 jours

    Le Ministère du Travail n'aurait pas dû être englouti par celui de Olivier Boucal déjà très serré. Le Travail est important département depuis nos indépendances. Plus la sécurité sociale malade au Sénégal.

  • image
    Thieuye lii il y a 1 jour

    " La recuperatiom des ministeres de souverainte' etait imperative??? Comme si dans une guerre ou' une armee reupere des bases ou des villages qui etaient tombes dans s les mains de l,ennemi. Donc Pastef n,a pas besoin d,opposition, Pastef s,oppose a' Pastef , un parti qui s,auto detruit. Waly, quelqu,un l,a dit ,est le fou du roi, et c,est Serge, merci
    @ Coeur de marble, merci, et vous avez bien vu, et President Sall avait bien vu aussi. Et c,est pourquoi il n,a pas apporte' a' son candidat Amadou Ba le support qu,il fallait, et c,est pourquoi il a fait fait sortir ces gougnafiers de la prison, les a laisse' partiper aux elections et gagner. S,ils n,avaient pas accede'au pouvoir, le Senegal ne serait plus une republique, leurs moutons allaient detruire le pays. Ces gens la' n,aiment pas le Senegal. Dieu sait ce qu,il fait Maintenant il a ecarquille' au peuple les yeux Des 54% dont ils ont fait un etendard qu,ils branlent un peu partout, il ne leur reste plus 25% Sonko a peur, c,est pourquoi il nomme son Avocat Me Bamba Cisse' qu,il lui truque les elections. Moustapha Diakhate' a dit que meme si Pastef perd les elections, ils n,accepteront pas de partir. Ils n,ont qu,a' demander au brutal sanguinaire Yayah Diameh qui avait tente' de le faire, Il n y a pas reussi

  • image
    Pff il y a 1 jour

    la récupération des ministères de souveraineté était impérative et augure d’une meilleure tenue par des hommes du projet???? J ai bien lu

  • image
    WOLLAHI il y a 1 jour

    Un des membres de l’Axe du mal.
    Comme d’hab, il déverse son venin…..

Participer à la Discussion

