Rose Khady Faye : Qui est la nouvelle voix du gouvernement ?
Dans le cadre du premier réaménagement ministériel du gouvernement d’Ousmane Sonko, annoncé le 6 septembre 2025, Marie Rose Khady Fatou Faye a été nommée Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-Parole du gouvernement. Cette nomination récompense un parcours marqué par un leadership affirmé et une expertise internationale, notamment à la tête de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME).
Diplômée en management des ressources humaines de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’ISFOGEP – ESSEC, Marie Rose Faye a débuté sa carrière en France, se spécialisant dans le recrutement de profils de haut niveau, notamment dans le secteur médical. Chez Eurosearch & Associés et ELSAN, elle a géré un portefeuille de 60 établissements de santé, supervisant plus de 100 recrutements de médecins par an. Son expertise s’est également déployée au sein de France Imageries Territoires et de Médical RH, où elle a combiné rigueur, innovation et proximité humaine dans la gestion des ressources humaines.En 2023, en tant que directrice du département People chez BETA One, elle a piloté des services stratégiques tels que le recrutement, l’intérim, l’accompagnement RH et le coaching, développant une vision inclusive et moderne du leadership, centrée sur le développement des talents.Un retour au Sénégal pour dynamiser les PMERevenue au Sénégal en juin 2024 pour diriger l’ADEPME, Marie Rose Faye s’est investie dans la transformation de l’agence en une plateforme agile, adaptée aux besoins des TPE/PME. Elle a mis l’accent sur la digitalisation des services, la création de partenariats stratégiques et le développement de mécanismes innovants pour soutenir les entrepreneurs, en particulier les femmes et les jeunes. Son approche, centrée sur l’humain, a permis de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et de stimuler l’emploi, tout en valorisant les compétences de la diaspora.
Sa nomination comme Secrétaire d’État et Porte-Parole du gouvernement reflète sa capacité à assumer des responsabilités de haut niveau. Chargée des Relations avec les Institutions, elle jouera un rôle clé dans la coordination entre l’exécutif et les autres instances, tout en assurant la communication des actions du gouvernement. Son parcours, alliant expertise internationale et engagement local, incarne une vision de gouvernance moderne et inclusive, au service des ambitions du Sénégal.
Commentaires (15)
Comme Sonko peut s'occuper de son derrière de temps en temps..
Ok bien noté pour le CV maintenant au boulot sathie deunde yomb na mais fo koy teugué mo diafé
Beaucoup de Pesttiférés ont concocté de de beaux CV mais une fois qu’ils prennent la parole on découvre leur inculture et incompétence wait and see
Cet article est écrit par Mbaye Pekh.
Heu par contre Marie non Tete plaine,hyper a l'aise en prise de parole publique. Non ce n'est pas une cruche. Oui ya bcp de cv de menteurs a pastef mais bii bokoussi meme si les fonctions qu'elle a occupées sont basiques (pour qui comprend )
Elle a un bon CV j’espère que les bons résultats suivront !
C'est quoi un bon Cv ? Vous faites rire avec des articles de griotisme. ADEPME n'a guère performée durant sa direction.
Bonne nomination il faut une femme comme porte parole du gouvernement
Ella a l'air d'être Khéssalisée à fond...
Pour la personne devant porter la voix du gouvernement c'est assez limite comme image donnée aux Sénégalais...
L'image c'est très important à ce niveau...
Cheuuuu Ki khessaloul elle est tres khesse de nature.La connaissant depuis qu'elle est petite. Loutah ngen beig critiquer juste pr critiquer
Elle a un bon CV? Sérieux...bosser dans le recrutement....porte parole du gouvernement...allons les gars un peu de sérénité...donc s il ya des couacs demain ne vous étonnez car elle va payer un coach pour l entraîner en urgence....
Massa
les senegalais sont toujours complexés des profils ayant travailler en france.
Je suis de Pastef , mais ce poste est trop lourd pour Elle . Un porte parole de gouvernement doit etre atractif et explicite avoir le verbe facile , eviter de faire des fautes, ce qui est tout son contraire. La communication gouvernementale est l’un de nos soucis majeurs, pourquoi ne pas choisir Dr Abdourahmane Diouf , Boubacar Camara , Cheikh Tidiane , Mimi Toure par exemple ils peuvent faire le Job sans forçer mais avec Marie Rose bonjour les degats vous serez servis cette dame ne peux pas 3 phrases sans faire de fautes, c’est une honte please remediez à ça le plus tôt que possible. Merçi 🙏🏽
Pour poste# 7 je voulais dire Cheikh Tidiane Dieye . Merçi
Bof voyons ce qu’elle va faire dans tous les cas la faute les pronciations les articulés sont sénégalais mais le mieux c’est d’avoir le verbe facile ce qu’elle doit faire c’est qu’elle arrête d’être belliqueuse le changement de comportement est important
Moi j'aurai nomme Dame Mbodji a ce poste. Il communique clairement en Woloff, Francais, Anglais et meme Espagnol. Il est tres dynamique et ses paroles ne sont jamais revendique (ZERO VAR comme il le repete fierement).
Diplômée en management des ressources humaines de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ......VOTRE GOUROU nous bouffe dans la main !!
La Dame la a pris la place de Adji Sarr.
Pouquoi vous etes mechant. Se cacher derriere des des noms d'emprunt pour deverser votre venin sur cette femme; senegalaise comme vous. C'est simplement lache. Quels sont vos diplomes ? Quelle est votre education ?
Pourquoi pas Queen Bizz. On lui a fabrique' des Masters , et elle a admis avoir couche' avec Oussou 😆
Et pendant ce temps, on s,est tellement acharne' sur le BFEM de Badara Gadiaga qui empechait a' Pastief de dormir tout juste dans une emission hebdomendaire jusqu,a' l,emmener en instruction ainsi que l,apprenti tailleur Abdou nguer qui n,a pas fait les bancs
Ki dafa mélni kou pank, té khamoul réalité sénégalaise en terme de communication. Entre elle et les média ça risque de produire des étincelles. Elle lui faut, une bonne équipe autour d'elle .
