Politique

Auteur: Seneweb News

Rose Khady Faye : Qui est la nouvelle voix du gouvernement ?

Dans le cadre du premier réaménagement ministériel du gouvernement d’Ousmane Sonko, annoncé le 6 septembre 2025, Marie Rose Khady Fatou Faye a été nommée Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et Porte-Parole du gouvernement. Cette nomination récompense un parcours marqué par un leadership affirmé et une expertise internationale, notamment à la tête de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME).

Diplômée en management des ressources humaines de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’ISFOGEP – ESSEC, Marie Rose Faye a débuté sa carrière en France, se spécialisant dans le recrutement de profils de haut niveau, notamment dans le secteur médical. Chez Eurosearch & Associés et ELSAN, elle a géré un portefeuille de 60 établissements de santé, supervisant plus de 100 recrutements de médecins par an. Son expertise s’est également déployée au sein de France Imageries Territoires et de Médical RH, où elle a combiné rigueur, innovation et proximité humaine dans la gestion des ressources humaines.En 2023, en tant que directrice du département People chez BETA One, elle a piloté des services stratégiques tels que le recrutement, l’intérim, l’accompagnement RH et le coaching, développant une vision inclusive et moderne du leadership, centrée sur le développement des talents.Un retour au Sénégal pour dynamiser les PMERevenue au Sénégal en juin 2024 pour diriger l’ADEPME, Marie Rose Faye s’est investie dans la transformation de l’agence en une plateforme agile, adaptée aux besoins des TPE/PME. Elle a mis l’accent sur la digitalisation des services, la création de partenariats stratégiques et le développement de mécanismes innovants pour soutenir les entrepreneurs, en particulier les femmes et les jeunes. Son approche, centrée sur l’humain, a permis de renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises et de stimuler l’emploi, tout en valorisant les compétences de la diaspora.

Sa nomination comme Secrétaire d’État et Porte-Parole du gouvernement reflète sa capacité à assumer des responsabilités de haut niveau. Chargée des Relations avec les Institutions, elle jouera un rôle clé dans la coordination entre l’exécutif et les autres instances, tout en assurant la communication des actions du gouvernement. Son parcours, alliant expertise internationale et engagement local, incarne une vision de gouvernance moderne et inclusive, au service des ambitions du Sénégal.