Serigne Ousmane Beye revendique la légitimité historique du Parti socialiste face à l’ascension de Pastef
Porté par un discours de rupture et un fort ancrage auprès de la jeunesse, l’ascension du parti Pastef, aujourd’hui au pouvoir, interpelle directement le Parti socialiste (PS), longtemps considéré comme la principale force de gauche au Sénégal. Invité du Grand Jury de la RFM ce dimanche 7 septembre 2025, le professeur d’économie Serigne Ousmane Beye, secrétaire national chargé des études et de la prospective du Parti socialiste (PS), a notamment évoqué la place du PS dans un paysage politique désormais dominé par Pastef.
Face à cette nouvelle concurrence, M. Beye insiste sur la légitimité historique du PS. « Le Parti socialiste reste un parti de masse, implanté chez les paysans, les travailleurs et les ouvriers », rappelle le professeur d’économie.
Interrogé sur une possible alliance avec Pastef, le responsable socialiste s’est montré prudent : « En politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais les méthodes de Pastef, parfois jugées insurrectionnelles, ne nous satisfont pas », a-t-il déclaré. Pour lui, l’essentiel est désormais de juger le nouveau pouvoir « à l’épreuve de la réalité », puisque celui-ci détient à la fois l’exécutif et le législatif.Le PS, qui prépare son prochain congrès malgré des tensions internes, entend préserver son identité tout en restant ouvert au dialogue.
Commentaires (4)
Si le PS veut continuer à exister il faudra faire un congres au vote clair et limpide pour écarter tous les dinosaures et amener du sang neuf.
Désormais
Les Sénégalais votent pour des programmes pas des critiques.
Le PS ???? C'est quoi la différence avec APR ? Des valeurs technocrates et voleurs prolétaires
Bonjour,
Un Beye quand il a le ventre plein a le droit de rever debout. Je reconnais qu'au fond le regne socialists est meilleur que celui dit liberal. Pour cela Wade a ete une grande DECEPTION MAIS EST QUAND MEME MEILLEUR QUE SALL QUI LUI ETAIT UNE REELLE CATASTROPHE.
Je souhaite que PASTEF EVITE SURTOUT A LES CONSIDERER COMME EXEMPLE.
LES TEMPS ET MENTALITEES ONT CHANGER PASTEF JE CROIS LE SAIS LES SACRIFICES SONT LOURDS LES PEUPLES N'ACCEPTERONT PLUS D'ETRE DIRIGES PAR DES MONARQUES , DES LACHES ,DES BANDITS DE GRAND CHEMIN ET DES VOLEURS ( DETOURNEURS DE DENIER PUBIQUE).
PS vous dites que vous preparez un congres ? Un conseil: AYEZ LE COURAGE DE FAIRE DE TRES GRANDES REFORMES ET EN PROFONDEUR CAR VOTRE DISQUE EST RAYE DEPUIS BELLE LURETTE.
Vous savez le Senegal est un tres petit pays de dix huit millions d'habitants DESCENDANTS DE PARTIS POLITIQUES C'EST ABSURDE VOIR MEME STUPIDE. J'AURAS SOUHAITE QUE TOUS LES HOMMES CONSCIENTS CONTRIBUENT HONETEMENT AU DEVELOPPENT MAIS QUAND CHACUN , DANS SON COIN TIRE SUR LE POUVOIR ET CERTAINS QUE LE PEUPLE ADULAIT DEVIENENT MEME VOMIS ... ( TAS ; BOCOUM ;JUGE DEME ETC...)
LES CHIENS ABOIENT LA CARAVANE !!!
BONNE CHANCE !!!
VIVE L'AFRIQUE DEBOUT!
Le PS a fondé un état democrate respecté a travers le monde entier,en tant qu'un petit pays de quelques millions d'habitants, même pas deux millions, mais grand, grâce a des hommes intègres,qui l'ont élevé a un niveau considérable,qui fait de lui , l'éternel miroir de la démocratie africaine,que tout sénégalais peut se permettre de vanter haut et fort, sans être démenti,donc jeter l opprobre a cet effet, n'est rien d'autre, que d'être soit ignorant face a la vraie histoire du Sénégal,ou être un malhonnête de très mauvaise foi, et malheureusement, après trois quarts de siècle,on s'est retrouvé ignoblement, avec des arrivistes populistes qui manipulent une partie des populations et de sa jeunesse,, pour modifier la vraie histoire du Sénégal, c'est ignoble et Anti patriote
