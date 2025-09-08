Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Serigne Ousmane Beye revendique la légitimité historique du Parti socialiste face à l’ascension de Pastef

Porté par un discours de rupture et un fort ancrage auprès de la jeunesse, l’ascension du parti Pastef, aujourd’hui au pouvoir, interpelle directement le Parti socialiste (PS), longtemps considéré comme la principale force de gauche au Sénégal. Invité du Grand Jury de la RFM ce dimanche 7 septembre 2025, le professeur d’économie Serigne Ousmane Beye, secrétaire national chargé des études et de la prospective du Parti socialiste (PS), a notamment évoqué la place du PS dans un paysage politique désormais dominé par Pastef.

Face à cette nouvelle concurrence, M. Beye insiste sur la légitimité historique du PS. « Le Parti socialiste reste un parti de masse, implanté chez les paysans, les travailleurs et les ouvriers », rappelle le professeur d’économie.

Interrogé sur une possible alliance avec Pastef, le responsable socialiste s’est montré prudent : « En politique, il ne faut jamais dire jamais. Mais les méthodes de Pastef, parfois jugées insurrectionnelles, ne nous satisfont pas », a-t-il déclaré. Pour lui, l’essentiel est désormais de juger le nouveau pouvoir « à l’épreuve de la réalité », puisque celui-ci détient à la fois l’exécutif et le législatif.Le PS, qui prépare son prochain congrès malgré des tensions internes, entend préserver son identité tout en restant ouvert au dialogue.