Un ancien avocat de Sonko nommé ministre de l'intérieur
Dans le cadre du remaniement ministériel annoncé ce soir au Sénégal, Me Bamba Cissé, connu pour avoir été l’un des avocats d’Ousmane Sonko, a été nommé Ministre de l’Intérieur. Ancien membre du pool d’avocats ayant défendu le leader de Pastef lors de ses multiples affaires judiciaires, Cissé apporte son expertise juridique et sa proximité avec le Premier ministre, qu’il a soutenu dans des dossiers sensibles comme l’affaire Adji Sarr.
Commentaires (25)
On aura tout vu. En tout cas on touche pas à notre cour suprême et à nos force de l'ordre
Trés bonne chose cette nomination de Me Cissé. Avec l´ancien général, il y avait trop d´agressions et de viols au Sénégal.
Exit les fortes têtes ( diagne et tine)...et voilà un gouvernement de marionnettes. Sénégalais, la dictature est à nos portes....
bamba Cissé ministre de l'intérieur! du grand n'importe quoi! avec cette question sécuritaire à nos frontière, que va faire un avocat, novice dans la chose publique comme ce Bamba Cissé?
Ils sont toujours dans leur logique. Ma part du gateau - recompensed, il ne se soucis pas de la population.Rien ne changera dans ce pays a part la monte des tensions et la perte du pouvoir. Noted le
Il fallait mettre commissaire Sadio
Ousmane Sonko tient son "représentant " au conseil de sécurité du palais. Bayilene thi xel.
Plutot un avocat Senegalais nomme ministre de l'interieur du Senegal
Un avocat senegalais nomme a la tete du ministere de l'interieur du Senegal - cela sembke plus audible que le suivant: " le beau frere d'un president nomme ministre et confirme dans tous les remaniments sur la duree de deux mandats quinquennial. - Le petit frere du meme president nomme au CDC poyr gerer les Milliards de l'Etat apres avoir ete grattifie d'une licence pour un bloc de petrole suite a la manipulation d'un dealer Australoromanien expert des joint ventures a la sauce nepotique et corruptive ciblant les familles presidentielles africaines.
Bamba cisse pour nettoyer l'affaire des forces speciales et yacine fall pour nettoyer les dossiers du chef franchement je crois que le boulevard de 2029 est ouvert et tout ça pour ça toutes les fortes têtes EXIT
Va te faire foudre pourquoi tu penses qu'on va les toucher donc ils sont coupables de quelque chose
Votre Cour Suprême ? Mon ...ul oui! Tous les résidus de kulunas du système qui sont tapis dans les rouages de l'institution de la justice seront dégagés d'une manière ou d'une autre comme celà a presque été fait pour Serigne Bassirou Guèye à l'OFNAC.
Kuluna yi sen khôl yagui boutt bouti 😂😂😂
En quoi? C'est vous dans vous.
😂😂😂😂
Espece de mouton 🐑… continue de bêler rek!
gniomme keyy ils sont très agités actuellement et je ne comprends pas pourquoi, on dirait qu'ils se sentent en danger
C'est Abdoulaye Wade qui a brisé les barrières pour être ministre. Depuis 2000, on voit tout et n'importe quoi.
Bamba cissé , ministre de l'interieur? Eh ben dis donc de mieux en mieux ( ou de pier en ire c'est selon...)
C'est une catastrophe cet nomination la pire. De avocat de Sonko à policier de sonko. A chaque fois on descend plus.
Il n’a ni le profil,ni la formation académique ni l’expertise ni l’expérience encore moins la compréhension des enjeux stratégiques !
que Dieu sauve le sénégal
Antoine gnake diome été ministre de l'intérieur il été jugé le gars est un avocat non?
Vous l'aviez dit a Setdou sow, Mansour Faye, Youkhou Nour, Farba Ngom, ect....
il y avait trop d´agressions et de viols au Sénégal../ Gatsa gatsa / sweety sweety..........Quand on a le cul un peu sale on évite de prendre son caleçon en photo.
Le gouvernement a un problème de ressources humaines de qualité.
Tu mens ces pas vrai ni objectif
En fait a ca stade j ai pitié de ce gouvernement mais vraiment!!!
Apparemment dans ce pays on ne sait pas ce qu’est un remaniement au sens technique
Preparez vous la justice va vous bottez le cul , pas de paix pour les meurtriers kulunas .
c'est pas demain la fin de notre calvaire
Il construit une grosse villa à Ngaparou. La caisse noire haraam fait des effets.
Triste pour le pays ! Si on ajoute Yacine Fall au ministère de la justice, il sera désormais difficile de croire que la justice n'est pas aux ordres sur les dossiers politiques. Et pourtant c'était l'objet de notre combat récent. Éternel recommencement...
Que Dieu garde le Sénégal
Ancien avocat qui defender l'indéfendable ,ancien prédateur foncier , ancien incitant dans des manifs violent le tout diriger par un ancien condamné pour diffamation et aussi condamné pour corruption a la jeunesse sérieusement que peut-on attendre de ce foutoir
Félicitations au Maître Bamba Cisse. Je ne le connais pas et vis à l'extérieur. Mais j'ai été très impressionné par cet homme pendant toutes ces années. Il est poli, conséquent, travailleur, bref, exceptionnel. En plus, il faut reconnaître le grand courage qu'il avait démontré pendant les années dures et sérieuses pendant lesquelles il avait défendu Monsieur Ousmane Sonko acharnement qui était dans une énorme impasse [quand tout le pays était dans un état qui mérite des études sérieuses]. Que Dieu facilite la tâche Me Cisse pour notre cher Sénégal, Amine!
Le ministre des transports Yankhoba DIEME, mangeur de billets makka et jérusalem, buveur de carburant, destinés aux agents
pire que sous maky SALL
des contractuels licenciés
Zéro carburant pour les agents qui ne peuvent pas aller travailler à diamniadio, Pas de bus de personnel .Pourtant des directions et agences comme AGEROUTE ET FERA , etc, lui garantissent mensuellement du carburant, le ministre a tout pris
Zéro billet pour la mecque avec les 10 billets reçus par le ministre qui a tout donné à ses parents, rien pour les agents
Des agents licenciés
Tout pour le ministre et sa clique, rien pour les agents
Tout part pour sa Casamance, des ordres de mission tous les jours pour la Casamance
Sonko et Guy Marius sont grands mais yankhoba est petit
Transhumance en cachette de Aly ngouille et sa clique
Pour échapper à la justice le Miistre Aly ngouille ndiaye a livré son ex Chef de cabinet Bassirou ndiaye comme Conseiller technique du Président de l Assemblée nationale Malick NDIAYE
Immunité alors garantie pour le ministre qui s est même dérobé lors des législatives pour que la justice mette son coude sur ses dossiers alors que Sonko opposant tirait régulièrement sur sa gestion
Les vidéos sont là
Recrutements intempestifs d enseignants de Dahra djolof par elmalick
Sonko , fates quelque chose§
Allez écrire un livre à publier aux rayons des librairies. Ici c'est juste un forum. Bonne compréhension 🙏🏽
C'est très bien. Même si ça va pas plaire à beaucoup de ses confrères ou autres. Ça a l'avantage de montrer que Sonko a un coeur, qu'il est même très sentimental. Il lui devait cette dette morale. Il lui a payé sa dette sur son quota de ministres. Sans plus. C'est à l'avocat de prouver maintenant. Et ce n'est pas gagné d'avance. Bonne chance Bamba Cisse, et au boulot. Ton pays attend des résultats. Et tu ne vas plus beaucoup dormir, pour veiller avec les hommes en tenue.
On te parle du sénégal et de son développement , et tu nous parles de sonko et de son coeur????
Ministre de la justice ok
Il fera ce que lui demande son client. Un avocat reste un avocat.
Un advocate à la tete du ministere de l'intètieur ca va pas le fairer, franchement, fallait choosing un autre general de l'armèe pour plus de coherence.
Bonjour maître Bamba Cissé, si tu me lis facilement tu vas me reconnaître j' ai un dossier pendant devant la justice où tu es l'avocat de l'autre partie, un dossier avec des preuves irréfutables , mais en complicité avec le médecin en contre expertise et un juge Partisan tu connais après la suite. C'est pourquoi je plains ceux qui font des jugements de valeur sans avoir pratiqué la personne. dieu est le meilleur des juges.
DONC simultanèment ministre de l'intèrieur y compris les dessous de jupons ???
des potes de sweety ça crée des lien !!
le 'ministre' connait le dossier 'kinésithérapie' sur le bout de la queue...il tient le manche : Quand on a le cul un peu sale on évite de prendre son caleçon en photo.
