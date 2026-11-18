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Auteur: Seneweb-Com

À Phnom Penh, le Sénégal fait du spatial un sujet de coopération francophone

Du 13 au 17 novembre 2026, l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) a occupé une place de premier plan dans la participation du Sénégal au 20ᵉ Sommet de la Francophonie. Au Pavillon Sénégal, les échanges avec les visiteurs et les délégations étrangères, dont un entretien avec la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, ont donné un écho à l’expérience spatiale sénégalaise. Le directeur général de l’ASES, Maram Kairé, en a tiré une proposition de coopération qui pourrait trouver un premier prolongement à Dakar.

Dès l’ouverture du Village du Sommet, le 13 novembre, les sollicitations se sont succédé au Pavillon Sénégal. L’ASES y présentait les choix du pays en matière de recherche, de formation et d’observation de la Terre, ainsi que les usages concrets des données satellitaires pour l’agriculture, la gestion de l’eau ou la surveillance du littoral. Parmi les temps forts de cette participation, Maram Kairé s’est entretenu avec la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Celle-ci a manifesté un vif intérêt pour l’expérience du Sénégal en matière d’innovation, notamment dans le spatial, et pour les perspectives d’investissement présentées par la délégation.

Une présence sénégalaise sur trois sites

Le Sénégal a conduit sa participation sur deux fronts complémentaires. Au Centre des conférences, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, la ministre représentant le chef de l’État auprès de la Francophonie et les conseillers assuraient le volet politique et officiel du Sommet. La présentation des savoir-faire sénégalais et les échanges technologiques se déployaient sur deux autres sites, au Village du Sommet et à FrancoTech, le Village de l’innovation.

Coordonné par le Bureau de la Francophonie de la présidence de la République, qui dirigeait la délégation sénégalaise, le Pavillon Sénégal réunissait l’ASES, l’APIX, l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane, anciennement Université virtuelle du Sénégal (UVS), et le ministère de l’Enseignement supérieur. Cette équipe a accueilli des milliers de visiteurs pendant les cinq jours, parmi lesquels des Premiers ministres, des ministres, des ambassadeurs et d’autres dignitaires de plusieurs pays. À FrancoTech, le ministère de l’Économie numérique, des startups et des experts sénégalais présentaient les solutions et les compétences de l’écosystème technologique national.

De l’expérience sénégalaise à une proposition francophone

Les échanges de Phnom Penh ont inspiré à Maram Kairé une tribune intitulée L’espace, nouvelle frontière de la Francophonie. Le directeur général de l’ASES y pose une question qui concerne directement les politiques publiques. Comment un pays peut-il anticiper une inondation, suivre l’évolution de ses terres agricoles ou protéger son littoral s’il dépend durablement de données et de capacités d’analyse qu’il ne maîtrise pas ? Pour Maram Kairé, la réponse passe par la formation de compétences locales, l’accès aux données satellitaires et des partenariats qui donnent à chaque pays la capacité de choisir les outils adaptés à ses besoins.

Le rapprochement entre le Sénégal et le Cambodge donne à cette proposition un terrain concret. Au Sénégal, l’observation de la Terre peut éclairer la gestion du littoral, des ressources en eau et des terres agricoles. Au Cambodge, elle peut contribuer au suivi du bassin du Mékong et du lac Tonlé Sap. Ces enjeux ouvrent des pistes de travail entre les deux pays, notamment des programmes communs d’observation de la Terre, des formations conjointes en télédétection et des collaborations entre universités africaines et asiatiques.

Dans sa tribune, Maram Kairé propose d’engager, avec l’OIF et les partenaires intéressés, une réflexion autour d’une « Initiative de Phnom Penh pour une Francophonie spatiale solidaire ». Elle s’articulerait autour de quatre priorités, qui vont de l’accès aux données satellitaires et de la formation des spécialistes au lancement de projets communs et à une participation accrue des pays francophones aux discussions internationales sur les usages pacifiques et durables de l’espace.

Sous réserve des concertations et validations institutionnelles, Dakar pourrait accueillir une première réunion de travail entre États volontaires, agences spatiales, universités et partenaires du développement. L’objectif serait d’y choisir les premiers projets pilotes que des pays francophones pourraient mener ensemble.

Au terme du Sommet, le Sénégal aura donné à voir plusieurs dimensions de son engagement dans la Francophonie. Au Centre des conférences, la délégation du Président Diomaye Faye a porté la voix du pays dans les échanges politiques et permis à notre pays de sauver l’issue du Sommet. Au Pavillon Sénégal et à FrancoTech, les équipes ont montré ce que cette coopération peut apporter au spatial, à l’investissement et à l’innovation. C’est l’un des acquis de Phnom Penh pour le Sénégal : avoir fait dialoguer, au cours d’un même rendez-vous, les responsables politiques, les chercheurs, les entrepreneurs et les partenaires qui peuvent donner une suite concrète aux échanges du Sommet.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'ASES a participé au 20ᵉ Sommet de la Francophonie à Phnom Penh du 13 au 17 novembre 2026, où son directeur général Maram Kairé s'est entretenu avec la secrétaire générale de l'OIF. - Maram Kairé a publié une tribune intitulée « L'espace, nouvelle frontière de la Francophonie » proposant une « Initiative de Phnom Penh pour une Francophonie spatiale solidaire » autour de quatre priorités. - Sous réserve de concertations et validations institutionnelles, Dakar pourrait accueillir une première réunion de travail entre États volontaires, agences spatiales, universités et partenaires du développement.