Actualités

Auteur: Senewebnews

il y a 1 heure

African Women Awards 2026 : L’administrateur général du FONGIP, Ndèye Fatou Mbodj Diattara, distinguée à Nairobi

Ndèye Fatou Mbodj Diattara, a reçu ce vendredi 20 novembre à Nairobi, au Kenya, sa distinction parmi les 100 femmes les plus influentes d'Afrique en 2026, dans le cadre des African Women Awards.

Cette consécration récompense son leadership et son engagement en faveur du développement économique et de l'inclusion financière. Émue, elle a dédié cette reconnaissance aux femmes africaines, au Président Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'à toute la famille du FONGIP.

Elle entend poursuivre son engagement pour faciliter l'accès au financement des femmes et des jeunes, convaincue que leur autonomisation constitue un puissant levier de transformation du continent.