Actualités

Auteur: Khady Ndoye

AIBD SA : L’Intersyndicale ouvre le feu sur le DG et réclame son remplacement

Gestion opaque, recrutements controversés, plus de 200 emplois menacés, marchés publics suspects, retards de salaires et acquis sociaux bafoués… L’Intersyndicale des travailleurs de l’AIBD SA dresse un tableau particulièrement sombre de la gestion de la direction générale, qu’il accuse de manquer de transparence, de fragiliser les acquis sociaux et de multiplier les décisions contestables.

Dans une sortie au vitriol, elle interpelle le président Bassirou Diomaye Faye et réclame le lancement d’un appel à candidatures pour le poste de directeur général.

Pour les travailleurs, les arguments avancés par la direction générale dans les colonnes de Seneweb, le 23 septembre dernier, ne résistent pas à l’épreuve des faits. Ils récusent notamment l’argument de la transparence brandi à la suite de l’élection d’un représentant du personnel au conseil d’administration, le 9 juillet 2026.

Selon eux, cette élection ne saurait se substituer à celle des délégués du personnel, dont les mandats ont expiré. Une situation d’autant plus préoccupante qu’une intervention de l’inspection du travail et une mise en demeure assortie de sanctions pénales n’auraient toujours pas permis de débloquer le processus.

Plus de 200 emplois dans la tourmente

C’est surtout sur le front social que la contestation sourde. L’Intersyndicale dénonce le départ de plus de 200 agents prestataires et en contrat à durée déterminée, officiellement justifié par un surplus d’effectifs et des tensions de trésorerie. Mais, dans le même temps, elle affirme avoir constaté de nouvelles intégrations sur plusieurs sites, notamment de personnes présentées comme proches politiques ou familiales du directeur général, ainsi que de nombreux stagiaires dont le statut demeure flou.

Les syndicalistes exigent des explications sur ces recrutements, leurs procédures et les critères de sélection. Ils contestent ainsi les déclarations du directeur général, qui aurait affirmé sur le plateau du « Grand Jury du dimanche » n’avoir procédé à aucun recrutement depuis sa nomination.

Autre sujet de crispation, l’harmonisation des statuts et des rémunérations entre les agents issus de l’ex-Agence des aéroports du Sénégal (ADS) et les autres travailleurs de l’AIBD.SA. L’Intersyndicale dénonce une politique sociale à deux vitesses et remet en cause certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise.

Elle affirme, en outre, qu’aucune version finale de cet accord n’a été signée par les représentants du personnel.

700 millions F CFA d’économies annoncées, mais des dépenses qui interrogent

La bataille porte également sur les finances et les marchés publics. Les travailleurs mettent en doute les annonces de la direction générale faisant état de plus de 700 millions F CFA d’économies annuelles et de plus de 5 milliards F CFA de pertes sous les précédents contrats. Ils réclament la publication des audits et des documents ayant permis d'établir ces montants.

Le plan de passation des marchés 2026, dans sa quatorzième version, constitue l’une de leurs principales pièces à conviction. L’Intersyndicale pointe des prestations intellectuelles, des aménagements VIP, des marchés de décoration et une mission de reconstitution des immobilisations acquises sous des contrats « secret défense ».

Mais c’est surtout le projet d’externalisation du gardiennage et des services de nettoyage qui suscite leur colère. Pour les syndicalistes, cette opération menace directement les emplois d’agents en CDI issus des populations impactées par le projet aéroportuaire, dont les droits seraient protégés par un protocole d’accord avec les villages déplacés. Ils dénoncent un paradoxe : invoquer les difficultés financières pour réduire les effectifs tout en engageant des dépenses qu’ils jugent discutables.

Ils demandent également des éclaircissements sur la qualification du responsable de la cellule des marchés, au regard des dispositions du Code des marchés publics.

La RDIA, les aéroports régionaux et le patrimoine dans le viseur

L’Intersyndicale ne s’arrête pas aux questions sociales. Elle soulève une interrogation majeure sur la Redevance de développement des infrastructures aéroportuaires (RDIA). Rappelant que les textes encadrent son affectation au remboursement des engagements financiers liés aux infrastructures du hub aérien, elle réclame un état détaillé des montants collectés, des sommes reversées aux prêteurs et du solde restant dû. Les syndicalistes veulent surtout savoir sur quelle base légale cette ressource pourrait être utilisée à d’autres fins.

La situation des aéroports régionaux est également décrite comme préoccupante. Sur les treize plateformes évoquées, seules Ziguinchor, Cap Skirring et Kédougou accueilleraient un trafic régulier. Quatre chantiers, notamment Linguère, Kaolack et Ourossogui-Matam, seraient à l’arrêt depuis au moins trois ans. D’autres plateformes ne disposent d’aucun trafic.

À cela s’ajoute le cas de l’aéroport de Saint-Louis, ouvert à la circulation aérienne en décembre 2023, mais qui, selon l’Intersyndicale, attend toujours sa certification. Les travailleurs dénoncent l’absence de stratégie claire pour achever les infrastructures et assurer leur exploitation commerciale.

Le DG sommé de rendre des comptes

Dans leur communiqué, les syndicalistes contestent également la présentation de plusieurs projets stratégiques comme des réalisations nouvelles de l’actuelle direction générale. Centre de maintenance aéronautique, académie de formation, réhabilitation des aéroports et des projets solaires. Ils soutiennent que ces initiatives ont été lancées sous le régime précédent et reprochent à la direction actuelle de s’en attribuer la paternité en modifiant certains chiffres.

Ils dénoncent parallèlement les retards dans l’harmonisation de la concession aéroportuaire, les difficultés d’exécution du contrat d’assurance maladie et les retards de paiement des salaires.

Les syndicalistes soulèvent un autre dossier : celui du projet de zone de biosécurité à l’aéroport de Ziguinchor, qui prévoirait notamment la pulvérisation de désinfectant sur les passagers. L’Intersyndicale s’interroge sur la conformité sanitaire du dispositif, l’homologation des produits et les autorisations des autorités compétentes.

Diomaye Faye directement interpellé

Face à ce qu’elle considère comme une accumulation de dysfonctionnements, l’Intersyndicale interpelle directement le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Transports et les organes de contrôle. Elle exige l’organisation immédiate d'élections des délégués du personnel, le paiement et la régularisation des acquis sociaux, un calendrier d’harmonisation des statuts et des rémunérations, ainsi qu’un audit transparent des finances, des marchés publics, des recrutements et des départs de plus de 200 agents.

Mais la revendication la plus retentissante est adressée au chef de l’État : le lancement d’un appel à candidatures pour le poste de directeur général de l’AIBD.SA. Les syndicalistes disent vouloir en finir avec les profils qu’ils qualifient de « purement politiques » dans la gestion de l’aviation civile sénégalaise.

Ils réclament également une meilleure valorisation du patrimoine foncier, une clarification de la gestion de l’aéroport de Yoff et une autonomie financière permettant notamment à l'AIBD.SA de ne plus dépendre du Trésor pour le paiement des salaires.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L’Intersyndicale des travailleurs de l’AIBD SA accuse la direction générale de gestion opaque, de recrutements controversés et de remise en cause des acquis sociaux, et réclame au président Bassirou Diomaye Faye un appel à candidatures pour le poste de directeur général. - Elle dénonce le départ de plus de 200 agents prestataires et en CDD, tout en affirmant avoir constaté de nouvelles intégrations de personnes présentées comme proches politiques ou familiales du DG, et conteste ses déclarations sur l’absence de recrutements depuis sa nomination. - Elle met en doute les 700 millions F CFA d’économies annoncées, critique le plan de passation des marchés 2026 et le projet d’externalisation du gardiennage et du nettoyage, et réclame des éclaircissements sur la RDIA, les aéroports régionaux et les retards de salaires.