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Auteur: Seneweb-News

Avenir du journalisme en Afrique : Les jeunes reporters se donnent rendez-vous à Dakar

Dakar sera, les 23 et 24 novembre 2026, le point de rencontre de jeunes journalistes venus de plusieurs pays africains. La capitale sénégalaise accueille la Conférence des jeunes journalistes africains, qui portera cette année sur une question centrale : « Quel modèle économique pour un journalisme indépendant ? »

Organisée par la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, cette rencontre intervient dans un contexte difficile pour les entreprises de presse du continent. Entre les difficultés financières, la baisse des recettes publicitaires et les mutations liées au numérique, les médias sont de plus en plus confrontés à la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement.

Pendant deux jours, les participants vont échanger sur les moyens de bâtir des modèles économiques capables de garantir la survie des entreprises de presse, sans compromettre leur indépendance éditoriale. Car derrière la question du financement se pose aussi celle de la liberté de ton, de la crédibilité et de la capacité des médias à jouer pleinement leur rôle dans la société.

La rencontre sera également l’occasion pour les jeunes professionnels des médias de partager leurs expériences, de confronter leurs pratiques et de nouer des contacts à l’échelle du continent. L’objectif est aussi de faire émerger des initiatives et des pistes de coopération face aux défis auxquels le secteur est confronté.

À travers cette conférence, la CJRS entend participer à la réflexion sur l’avenir du journalisme africain et sur les conditions nécessaires à son développement. Il s’agit notamment de permettre à une nouvelle génération de journalistes de mieux faire face aux mutations du secteur et de contribuer à la construction de médias plus solides, pluralistes et indépendants.

Les 23 et 24 novembre, les discussions à Dakar tourneront ainsi autour d’un enjeu majeur : trouver les moyens de financer durablement le journalisme sans mettre en péril son indépendance.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Conférence des jeunes journalistes africains se tiendra à Dakar les 23 et 24 novembre 2026, sur le thème « Quel modèle économique pour un journalisme indépendant ? ». - Elle est organisée par la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. - Les participants échangeront sur des modèles économiques garantissant la survie des entreprises de presse sans compromettre leur indépendance éditoriale.