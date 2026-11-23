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Auteur: Senewebnews

CBAO et la Fondation Attijariwafa bank inaugurent à Dakar « Africa Speaks », une nouvelle plateforme culturelle panafricaine

Consacrée à la figure du griot, cette première édition ouvre un cycle de rencontres culturelles appelé à se déployer dans les pays de présence du groupe Attijariwafa bank.

CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank ont inauguré, jeudi 19 novembre 2026 à la Résidence CBAO à Dakar, Africa Speaks, un carrefour culturel panafricain dédié au dialogue entre patrimoine africain et création contemporaine.

Placée sous le thème « Le griot – Les voix d’un continent en dialogue », cette première édition s’est tenue en présence de M. Mohamed El Kettani, Président-Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, de représentants des autorités sénégalaises et du corps diplomatique, ainsi que de personnalités du monde artistique et culturel, de clients et de partenaires du Groupe.

Au-delà des relations économiques et institutionnelles, cette rencontre a proposé un autre terrain d’échange : celui des récits, des mémoires et des expressions artistiques qui relient les générations. Le choix de Dakar, terre de traditions orales et de création contemporaine, a donné un ancrage singulier à cette première édition.

Dépositaire de la mémoire collective, passeur de savoirs et médiateur, le griot incarne un héritage qui ne se limite pas à la conservation du passé. Son rôle évolue avec les sociétés et inspire de nouveaux langages. C’est cette rencontre entre transmission et réinvention qui a structuré une programmation en trois temps : un débat d’idées, une exposition artistique et une performance musicale.

Le panel, réunissant Coumba Gawlo Seck, Ousseynou Wade, Bocar Niang et Oumou Sy , sous la modération d’Oumy Ndour, a interrogé la place de l’oralité dans les sociétés africaines contemporaines et la manière dont les artistes se réapproprient les récits hérités.

En prolongement, l’exposition a donné une expression visuelle à ces questions, à travers des œuvres faisant dialoguer mémoire, identités et création. Une performance musicale de Faada Freddy, fondée sur la voix et les percussions corporelles, a enfin offert une interprétation musicale de cette parole vivante.

Avec Africa Speaks, CBAO et la Fondation Attijariwafa bank réaffirment leur engagement en faveur de la valorisation des patrimoines culturels africains et du soutien à la création contemporaine. Cette initiative traduit une conviction commune : la culture constitue un puissant vecteur de dialogue, de transmission et de rapprochement entre les peuples.

En faisant se rencontrer les disciplines, les générations et les sensibilités, Africa Speaks ambitionne de s’affirmer comme un carrefour culturel panafricain, offrant un espace d’expression à la diversité des voix africaines, tout en mettant en lumière la vitalité d’un patrimoine qui continue de se réinventer.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank ont inauguré jeudi 19 novembre à la Résidence CBAO à Dakar « Africa Speaks », plateforme culturelle consacrée au dialogue entre patrimoines et création contemporaine. - La première édition, placée sous le thème « Le griot – Les voix d’un continent en dialogue », a réuni Mohamed El Kettani, des représentants des autorités sénégalaises et du corps diplomatique, des personnalités artistiques et culturelles, des clients et partenaires. - La programmation s’est structurée en trois temps : un débat avec notamment Coumba Gawlo Seck et Ousseynou Wade, une exposition artistique et une performance musicale de Faada Freddy.