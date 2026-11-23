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Auteur: Senewebnews

CBAO et la Fondation Attijariwafa bank inaugurent à Dakar « Africa Speaks », une nouvelle plateforme culturelle panafricaine

Consacrée à la figure du griot, cette première édition ouvre un cycle de rencontres culturelles appelé à se déployer dans les pays de présence du groupe Attijariwafa bank.

CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank ont inauguré, jeudi 19 novembre à la Résidence CBAO, Africa Speaks, une nouvelle plateforme culturelle consacrée au dialogue entre patrimoines et création contemporaine. Placée sous le thème « Le griot – Les voix d’un continent en dialogue », cette première édition a réuni, en présence de M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, ainsi que de représentants des autorités sénégalaises et du corps diplomatique, des personnalités du monde artistique et culturel, des clients et des partenaires du Groupe autour d’une figure emblématique des traditions orales ouest-africaines.

Au-delà des relations économiques et institutionnelles, cette rencontre a proposé un autre terrain d’échange : celui des récits, des mémoires et des expressions artistiques qui relient les générations. Le choix de Dakar, terre de traditions orales et de création contemporaine, a donné un ancrage singulier à cette première conversation.

Dépositaire de la mémoire collective, passeur de savoirs et médiateur, le griot incarne un héritage qui ne se limite pas à la conservation du passé. Son rôle évolue avec les sociétés et inspire de nouveaux langages. C’est cette rencontre entre transmission et réinvention qui a structuré une programmation en trois temps : un débat d’idées, une exposition artistique et une performance musicale.

Le débat, auquel ont notamment pris part Coumba Gawlo Seck et Ousseynou Wade, a interrogé la place de l’oralité dans les sociétés africaines contemporaines et la manière dont les artistes se réapproprient les récits hérités. En prolongement, l’exposition a donné une expression visuelle à ces questions, à travers des œuvres faisant dialoguer mémoire, identités et création. Une performance de Faada Freddy, fondée sur la voix et les percussions corporelles, a enfin offert une interprétation musicale de cette parole vivante.

Avec Africa Speaks, CBAO et la Fondation Attijariwafa bank réaffirment leur engagement en faveur de la valorisation des patrimoines culturels africains et du soutien à la création contemporaine. Cette initiative traduit une conviction commune : la culture constitue un puissant vecteur de dialogue, de transmission et de rapprochement entre les peuples. En faisant se rencontrer les disciplines, les générations et les sensibilités, Africa Speaks entend offrir un espace d'expression à la diversité des voix africaines, tout en mettant en lumière la vitalité d'un patrimoine qui continue de se réinventer.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - CBAO Groupe Attijariwafa bank et la Fondation Attijariwafa bank ont inauguré jeudi 19 novembre à la Résidence CBAO à Dakar « Africa Speaks », plateforme culturelle consacrée au dialogue entre patrimoines et création contemporaine. - La première édition, placée sous le thème « Le griot – Les voix d’un continent en dialogue », a réuni Mohamed El Kettani, des représentants des autorités sénégalaises et du corps diplomatique, des personnalités artistiques et culturelles, des clients et partenaires. - La programmation s’est structurée en trois temps : un débat avec notamment Coumba Gawlo Seck et Ousseynou Wade, une exposition artistique et une performance musicale de Faada Freddy.