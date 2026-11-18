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Auteur: Ousmane Dicko

Crises environnementales : Les médias sénégalais face à l'urgence d'un traitement plus approfondi

Face à l’ampleur des crises environnementales et climatiques, le rôle des médias devient de plus en plus déterminant dans l’information et la sensibilisation des populations. Pourtant, au Sénégal, le traitement journalistique de ces questions reste confronté à plusieurs difficultés, notamment le manque de moyens, l’accès limité aux experts et la forte dépendance aux communications officielles.

C’est autour de ces préoccupations que l’association Teranga Lab a organisé, à Dakar, la deuxième édition de sa COP locale des médias. Cette initiative offre aux professionnels de l’information un espace d’échanges et de réflexion avec des experts et des acteurs de la société civile engagés dans les questions climatiques.

L’objectif est de renforcer les capacités des journalistes sénégalais afin de leur permettre de mieux couvrir les enjeux environnementaux, dans un contexte marqué par l’intensification des crises climatiques et les défis liés à l’exploitation des ressources naturelles.

La couverture médiatique de la fuite de gaz du projet GTA passée au crible

Au cœur des échanges figurait la présentation d’une étude consacrée au traitement médiatique de la fuite de gaz de BP sur le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) en 2025, notamment au niveau du puits A02. Cette analyse a porté sur la manière dont les médias sénégalais et étrangers ont couvert cet événement.

Pour Teranga Lab, cet épisode met en lumière certaines insuffisances dans le traitement médiatique des questions environnementales et la nécessité de renforcer les capacités d’investigation des rédactions.

«Nous avons essayé d’analyser la manière dont nos médias, mais aussi les médias étrangers, ont traité ce sujet. Et nous avons constaté que ce traitement médiatique était assez problématique», explique Mouhamadou Sissoko, secrétaire général de l’association Teranga Lab.

Selon lui, le recours fréquent à un journalisme de relais, reposant essentiellement sur la reprise des communiqués officiels, s’explique en partie par le manque de moyens dont disposent les rédactions. Une situation qui limite parfois les possibilités de vérification, de déplacement sur le terrain et de confrontation des différentes sources.

Pour améliorer la qualité de l’information environnementale, Mouhamadou Sissoko préconise une meilleure collaboration entre les professionnels des médias. Il plaide notamment pour le développement du journalisme en consortium, qui permettrait aux rédactions de mutualiser leurs ressources humaines, matérielles et financières.

Cette approche pourrait faciliter les déplacements vers des zones difficiles d’accès et permettre aux journalistes de mener des enquêtes plus approfondies, notamment sur les activités extractives et leurs conséquences environnementales et sociales.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Teranga Lab a organisé à Dakar la deuxième édition de sa COP locale des médias pour renforcer les capacités des journalistes sénégalais sur les enjeux environnementaux. - Une étude présentée lors de cet événement a analysé le traitement médiatique de la fuite de gaz de BP sur le projet GTA en 2025, jugé « assez problématique » par Teranga Lab. - Mouhamadou Sissoko, secrétaire général de Teranga Lab, plaide pour le développement du journalisme en consortium afin de mutualiser les ressources des rédactions.