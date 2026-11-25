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Auteur: Astou Sow

Drame de l’émigration : 44 jeunes Sénégalais périssent au large de Lompoul, le REMIDEV dénonce les politiques migratoires

Le Réseau Migration et Développement (REMIDEV) déplore la succession de drames liés à l’émigration irrégulière et appelle à une meilleure prise en compte des causes profondes du phénomène.

Le drame survenu le 6 novembre 2026 au large de Lompoul continue de susciter l’émotion. Selon le REMIDEV, 44 jeunes garçons et filles ont perdu la vie après le chavirement d’une pirogue partie de Saint-Louis en direction de l’Espagne. Environ 150 personnes se trouvaient à bord de l’embarcation.

D’après le communiqué publié ce 24 novembre,la présence d’une patrouille de la Marine nationale aurait provoqué un mouvement de panique parmi les passagers, dont certains se seraient jetés à l’eau pour tenter de rejoindre la côte. La forte houle, les avaries matérielles et la surcharge de la pirogue auraient également contribué au drame. Plus d’une centaine de personnes auraient péri.

Le REMIDEV rappelle que les tragédies en mer se poursuivent. Le 10 novembre, la Marine nationale a annoncé avoir secouru 759 migrants répartis dans quatre pirogues en direction des îles Canaries. Les 11 et 12 novembre, d’autres opérations ont permis de secourir respectivement 129 et 183 migrants.

Le réseau évoque également plusieurs incidents rapportés par la presse sénégalaise, notamment le chavirement d’une pirogue au large de Yenne, la disparition d’une embarcation partie de Yoff avec 175 jeunes à son bord, ainsi que des interceptions de candidats à l’émigration en Gambie et à Fimela.

Pour le REMIDEV, cette situation s’explique notamment par la morosité économique, le chômage des jeunes, la crise du secteur de la pêche, les difficultés d’accès aux visas et le manque de politiques efficaces d’emploi et d’insertion professionnelle.

L’organisation pointe également du doigt le manque d’harmonisation et de coordination des politiques migratoires, aussi bien au niveau national qu’entre les pays voisins, notamment la Gambie, la Mauritanie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Elle déplore par ailleurs une gouvernance migratoire qui, selon elle, répond davantage aux priorités des partenaires techniques et des pays de destination qu’aux réalités des populations concernées.

Face à cette situation, le REMIDEV estime que les jeunes sont poussés à risquer leur vie dans l’espoir de trouver de meilleures conditions d’existence en Occident. Le réseau rappelle toutefois que, quelle que soit la légitimité des aspirations migratoires, les droits humains fondamentaux doivent être respectés et que les migrants ne doivent pas être brutalisés ou humiliés, que ce soit sur le sol africain ou européen.

Pour le REMIDEV, la répression ne constitue pas une réponse suffisante à la migration irrégulière. Il appelle à une gouvernance migratoire mieux coordonnée, respectueuse des droits humains et davantage orientée vers les causes profondes du départ des jeunes.

« La répression n’est pas un moyen de gouvernance de la migration », rappelle le réseau dans son communiqué.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le REMIDEV rapporte que 44 jeunes Sénégalais ont péri au large de Lompoul après le chavirement d’une pirogue partie de Saint-Louis vers l’Espagne, avec environ 150 personnes à bord. - Selon le communiqué du 24 novembre, une patrouille de la Marine nationale aurait provoqué un mouvement de panique, et la forte houle, les avaries et la surcharge auraient contribué au drame. - Le REMIDEV dénonce le manque d’harmonisation des politiques migratoires et estime que la répression ne constitue pas une réponse suffisante à la migration irrégulière.