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Auteur: Senewebnews-RP

Élimane Lam : cinq choses à savoir sur l’ancien pompiste devenu homme d'affaires influent

PDG de JP Holding et dirigeant influent du football sénégalais, cet homme d’affaires, né le 3 octobre 1981 à Dakar, s’est forgé une place dans les milieux économiques et sportifs grâce à ses investissements et à son parcours entrepreneurial. Aujourd’hui, il est au cœur de l’actualité après son placement en garde à vue dans l’affaire Rox. De ses débuts comme pompiste à son ascension dans les cercles d’influence, L’Observateur retrace le parcours d’un homme aux multiples casquettes.

1. Des débuts modestes à l'étranger

Originaire de Liberté 6, Élimane Lam a poursuivi ses études au Sénégal, au Maroc et aux États-Unis. Formé en finance, puis titulaire d'un master en marketing et stratégie d'entreprise, il a également exercé plusieurs petits métiers à l'étranger, notamment comme pompiste et commerçant, avant de se lancer pleinement dans les affaires.

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2. Fondateur de JP Holding depuis 2008

De retour au Sénégal, il fonde JP Holding en 2008, un groupe présent dans plusieurs secteurs : agroalimentaire, hôtellerie, restauration, énergie, pétrole et gaz. Il investit également dans West African Oils, spécialisée dans la transformation de produits arachidiers. Selon L'Observateur, il aurait investi 20 millions de dollars, soit près de 12 milliards de francs CFA, pour acquérir 50 % de cette entreprise.

3. Un acteur influent du secteur privé sénégalais

Élimane Lam occupe plusieurs responsabilités de premier plan dans le monde économique. Il est notamment vice-président de l'Unacois, juge consulaire au Tribunal de commerce de Dakar et membre du Club des investisseurs sénégalais (CIS). Avec son associé Aziz Ndiaye, il participe également à des initiatives visant à garantir l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile.

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4. Du Real Valladolid à la Fédération sénégalaise de football

Passionné de football, il devient actionnaire du Real Valladolid, en Espagne, en 2017, aux côtés de l'ancien international brésilien Ronaldo, puis du Valenciennes FC, en France, en 2019. Ces deux participations ont depuis été cédées. Au Sénégal, il rejoint les instances de la Fédération sénégalaise de football en 2021 et en devient le cinquième vice-président le 1er août 2025. Il s'illustre également par des actions philanthropiques, notamment le financement d'un mini-stade moderne offert à son quartier de Liberté 6.

Sur le plan familial, Élimane Lam est polygame et marié à deux femmes, Maty et Salla.

5. L'affaire Rox, un tournant judiciaire

Comme annoncé en exclusivité par Seneweb, il est convoqué mercredi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). L’homme d’aff﻿aires a été placé en garde à vue puis confronté à la Tik Tokeuse Rokhaya Fall, dite « Rox la Chancelière ». Présenté au juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye ce vendredi, il a été inculpé et placé sous bracelet électronique, avec assignation à résidence. L'enquête porte sur des soupçons de financement d'insultes visant Awa Baldé, dans le contexte d'un ancien litige foncier impliquant l'influenceuse et les hommes d'affaires Élimane Lam et Aziz Ndiaye.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Né le 3 octobre 1981 à Dakar, Élimane Lam a exercé plusieurs petits métiers à l'étranger, notamment comme pompiste et commerçant, avant de fonder JP Holding en 2008. - Il est vice-président de l'Unacois, juge consulaire au Tribunal de commerce de Dakar et membre du Club des investisseurs sénégalais (CIS). - Il a été inculpé et placé sous bracelet électronique avec assignation à résidence dans l'affaire Rox, portant sur des soupçons de financement d'insultes visant Awa Baldé.