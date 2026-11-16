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Auteur: Demba Talibé Mbaye

Après le drame de Lompoul, osons repenser la politique migratoire entre le Sénégal et l’Espagne

C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion que j’ai appris le tragique naufrage de la pirogue au large de Lompoul, qui a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes candidats à l’émigration.

Je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées, aux proches des victimes et à toute la nation sénégalaise. Je souhaite également un prompt rétablissement au rescapé de ce drame.

Derrière chaque victime se trouve une famille, des espoirs brisés et un avenir qui ne verra jamais le jour. Ces drames répétitifs doivent nous interpeller collectivement. Nous ne pouvons pas nous contenter de compter les morts après chaque naufrage. Nous devons surtout nous interroger sur les raisons qui poussent notre jeunesse à risquer sa vie dans l’océan Atlantique.

La jeunesse sénégalaise ne manque ni de courage ni d’ambition. Elle aspire simplement à une vie meilleure, à un emploi digne et à la possibilité de soutenir ses familles.

Face à cette réalité, il devient urgent de dépasser les approches exclusivement sécuritaires et d’explorer des solutions économiques et migratoires durables.

L’émigration circulaire, une réponse concrète

Je propose d’engager une réflexion sur la mise en place d’un programme d’émigration circulaire entre le Sénégal et le Royaume d’Espagne.

Ce dispositif permettrait à des jeunes Sénégalais d’accéder à des contrats de travail temporaires et légaux dans les secteurs qui connaissent des besoins de main-d’œuvre, notamment l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et d’autres activités saisonnières.

Le principe est simple : organiser le recrutement au Sénégal, préparer les candidats, faciliter leur mobilité légale vers l’Espagne et garantir leur retour à la fin des contrats, dans le cadre d’un dispositif transparent et encadré.

L’Espagne dispose d’une expérience dans le recrutement de travailleurs saisonniers étrangers. Le Sénégal pourrait s’inspirer de ces mécanismes pour construire un partenariat adapté à ses réalités et aux besoins de son économie.

Faire de la migration un instrument de développement

L’émigration circulaire ne doit pas être considérée uniquement comme une solution pour réduire les départs clandestins. Elle peut également devenir un véritable instrument de développement économique.

Les travailleurs qui retourneront au Sénégal pourront valoriser leur expérience professionnelle, développer des activités agricoles, investir dans de petites entreprises et participer à la création d’emplois dans leurs localités.

Cette approche permettrait de créer un lien entre mobilité internationale, transfert de compétences, investissement et développement local.

Un appel à la coopération entre Dakar et Madrid

J’invite les autorités sénégalaises et espagnoles à examiner la possibilité de mettre en place un cadre de coopération renforcé autour de l’émigration circulaire.

Le Bureau d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) pourrait notamment jouer un rôle dans l’information, l’orientation et l’accompagnement des candidats, en collaboration avec les institutions espagnoles et les entreprises partenaires.

Il serait également nécessaire de mettre en place un mécanisme de sélection transparent, une formation préalable, une protection des droits des travailleurs et un accompagnement au retour.

Notre jeunesse mérite une autre perspective

Le Sénégal ne peut pas se résigner à voir sa jeunesse disparaître dans les profondeurs de l’océan.

La lutte contre l’émigration clandestine ne peut produire des résultats durables sans perspectives économiques, sans emplois et sans possibilités de mobilité légale.

Il est temps de passer des discours aux initiatives concrètes.

Notre ambition doit être de transformer la migration en une opportunité de création de richesse, et non en une source de tragédies humaines.

Acquérir de la richesse par la création d’emplois doit devenir une ambition collective.

M. Demba Talibé Mbaye

Contrôleur de Gestion Murcia, Espagne

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'auteur réagit au naufrage d'une pirogue au large de Lompoul ayant causé la mort de plusieurs compatriotes candidats à l'émigration. - Il propose un programme d'émigration circulaire entre le Sénégal et l'Espagne, avec des contrats de travail temporaires et légaux dans l'agriculture et l'industrie agroalimentaire. - Il invite les autorités sénégalaises et espagnoles à mettre en place un cadre de coopération, avec sélection transparente, formation préalable et accompagnement au retour.