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Auteur: Mor Mbaye CISSE

[EXCLUSIF] Affaire Rox la Chancelière : Elimane Lam convoqué ce mercredi à la DSC

Dans le cadre de l'exécution de la délégation judiciaire délivrée par le juge d'instruction du deuxième cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a notifié sa convocation à Elimane Lam.

Après son retour au bercail, le célèbre homme d'affaires est attendu devant les enquêteurs ce mercredi, à partir de 15 h 30, selon des informations exclusives de Seneweb. Il sera interrogé sur l'affaire Rox la Chancelière. Sa convocation intervient quelques jours après celle de l'animatrice Bijou, de la 2STV.