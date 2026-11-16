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Auteur: Laïka NZANGUILA BA

Francophonie : Diomaye Faye reçoit le Premier ministre canadien et évoque les perspectives de coopération

Le Sénégal et le Canada entendent consolider leurs relations bilatérales. En marge de la dernière journée du 20e Sommet de la Francophonie, ce lundi 16 novembre 2026, le président Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec le Premier ministre canadien Mark Carney. Les échanges ont notamment porté sur les perspectives de coopération économique, les investissements et l’agriculture.

Cette rencontre a également permis aux deux dirigeants de faire le point sur l’état des relations entre Dakar et Ottawa. Selon la communication de la présidence sénégalaise, ils ont salué la qualité de leur partenariat, entretenu aussi bien dans le cadre de la Francophonie que dans les instances multilatérales.

Au-delà du bilan des relations bilatérales, les discussions ont porté sur les possibilités de renforcer les échanges entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs de l’économie, de l’investissement et de l’agriculture.

La Francophonie a également occupé une place dans les échanges. Les deux responsables ont abordé les orientations de l’organisation à l’issue du sommet, ainsi que les perspectives du prochain rendez-vous prévu au Canada en 2028.

Cet entretien avec Mark Carney intervient après d’autres rencontres bilatérales du chef de l’État avec des dirigeants de l’espace francophone, notamment ceux du Vietnam, du Québec et de la Suisse.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec le Premier ministre canadien Mark Carney en marge du 20e Sommet de la Francophonie, le lundi 16 novembre 2026. - Les échanges ont porté sur la coopération économique, les investissements et l'agriculture, et les deux dirigeants ont salué la qualité de leur partenariat. - Ils ont abordé les orientations de la Francophonie à l'issue du sommet et les perspectives du prochain rendez-vous prévu au Canada en 2028.