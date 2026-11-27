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Auteur: Seynabou DIAGNE, Correspondante Kaolack

Gamou de Médina Niassène (9 janvier) : face à 34 cas de diphtérie à Nioro, le préfet renforce l’alerte sanitaire

La salle de conférence de la préfecture de Nioro a abrité, ce jeudi 26 novembre 2026, le traditionnel comité départemental de développement (CDD) en prélude au Gamou annuel de Médina Niassène (Keur Madiabel), prévu le 9 janvier 2027. Cette réunion de coordination a permis aux autorités administratives, aux chefs de services techniques et au comité d’organisation de passer en revue les dispositions nécessaires à la réussite de ce grand rassemblement religieux.

​Cette édition se prépare dans un contexte sanitaire particulier, marqué par l’apparition de cas de diphtérie dans le département. Face à cette situation, les autorités administratives et religieuses ont érigé la santé, la prévention épidémiologique, la sécurité et l’assainissement en priorités absolues.

​S’exprimant à l’issue des travaux, le préfet du département de Nioro, Ibrahima Fall, a dressé le bilan des engagements pris par l’État : « Nous venons de tenir la réunion préparatoire du comité départemental de développement consacrée au Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel. Comme à l’accoutumée, ce fut l’occasion de passer en revue tous les points liés à l’organisation. Il faut se féliciter de l’excellent travail réalisé lors de la dernière édition et, partant de là, projeter les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de l’événement. »

​L’autorité administrative a notamment insisté sur l’alerte sanitaire en cours : « Sur le plan de la sécurité, nous avons promis d’assurer une bonne couverture sécuritaire. Concernant la santé, nous sommes en alerte dans le cadre de la gestion de l’épidémie de diphtérie, car le département a enregistré 34 cas sur une période très courte. La maladie a évolué de manière exponentielle, raison pour laquelle le comité départemental de gestion des épidémies s’est réuni et a visité plusieurs postes de santé, dont ceux de Keur Madiabel, afin de renforcer l’alerte et le signalement des cas suspects. Toutes les dispositions sont prises pour endiguer l’épidémie », a assuré le représentant de l’État.

​Pour sa part, le président du comité d’organisation, Serigne Aliou Barkham Niass, a dévoilé le thème retenu pour cette édition : « La miséricorde, un fondement de l’islam ». « Nous avons choisi ce thème pour mettre en exergue l’importance que revêt la miséricorde dans la vie de chaque être humain. Nous lançons également un appel aux pèlerins afin qu’ils respectent scrupuleusement les consignes des forces de sécurité, car on ne peut vivre que dans une société organisée autour de règles bien établies », a-t-il exhorté.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le comité départemental de développement de Nioro s'est réuni le jeudi 26 novembre 2026 pour préparer le Gamou de Médina Niassène prévu le 9 janvier 2027. - Le département de Nioro a enregistré 34 cas de diphtérie sur une période très courte, une évolution exponentielle selon le préfet Ibrahima Fall. - Le comité départemental de gestion des épidémies a visité plusieurs postes de santé, dont celui de Keur Madiabel, pour renforcer l'alerte et le signalement des cas suspects.