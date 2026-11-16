Garçon de 3 ans égorgé à Touba : sa mère passe aux aveux sur PV, les effroyables découvertes des enquêteurs
Du nouveau dans l'affaire du garçon de 3 ans égorgé à Touba. Selon des informations de Seneweb, la mère de l'enfant, mise en cause, est passée aux aveux sur procès-verbal. Devant les policiers, elle a détaillé le déroulement des faits et dévoilé le mobile de son geste. Le couteau utilisé pour commettre le meurtre a été placé sous scellé.
Ce lundi 16 novembre 2026, à 9 h 50, le commissariat spécial de Touba a été avisé par téléphone d'un meurtre survenu au quartier Mbal. Les policiers se sont aussitôt rendus sur les lieux, où ils ont trouvé une foule immense rassemblée dans un terrain nu, à moitié clôturé, qui sert de dépotoir sauvage d'ordures ménagères.
Près du mur bordant la rue, gisait le corps sans vie d'un enfant de sexe masculin, âgé d'environ 3 ans. Il portait un pantalon jean noir et un tee-shirt de la même couleur, et reposait à même le sol, sur les ordures.
Les premières constatations
Les enquêteurs ont relevé des traces de blessure à la gorge de la victime, dont le corps se trouvait dans une mare de sang. À côté, ils ont découvert un petit couteau taché de sang.
D'après les informations recueillies sur place, l'auteur des faits serait la mère de l'enfant. Celle-ci avait été enfermée dans une maison mitoyenne du lieu du crime. Une fois les constatations terminées, la suspecte a été exfiltrée puis conduite au siège de la police.
L'identité de la mise en cause et de la victime
Au commissariat, la suspecte a été identifiée. Il s'agit de A. Ndiaye, âgée de 30 ans, qui se dit femme de ménage et est domiciliée à Darou Marnane. L'enfant se nommait E. H. Dia et avait 3 ans.
Les aveux de la mère
Interpellée sur les faits, A. Ndiaye a reconnu avoir égorgé son propre fils. Elle a déclaré avoir utilisé un couteau acheté quelques minutes avant son acte criminel dans une boutique du quartier Mbal.
Sur le mobile, la mise en cause a affirmé qu'elle était fatiguée d'assurer seule la prise en charge de son enfant, abandonné par son père. Elle a précisé qu'elle est divorcée du père de la victime, domicilié à Alouky, dans la région de Diourbel.
Le Procureur Amary Faye chef du parquet de Diourbel a été informé et une enquête est ouverte.
Commentaires (13)
Les lions tuent et mangent parfois leurs petits et les poules consomment leurs oeufs.
Voila une des consequences
Comme des animaux, ils copulent et s'en foutent du reste comme l'éducation, la santé de l'enfant.
À 1ère vue le geste de cette pauvre femme est abominable et sa violence heurte nos âmes. Elle a été faible devant une situation invivable selon son entendement.
Mais la cause profonde , immédiate c'est la lâcheté du géniteur.
Gardez la mesure Madame ou peut-être Monsieur
Oui, elle doit avoir des depressions, , des problemes mentaux
Malheureusement le Senegal n, excelle pas dans le domaine PSYCHIATRIQUE
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