Actualités

Auteur: Mor Mbaye CISSE

Garçon de 3 ans égorgé à Touba : sa mère passe aux aveux sur PV, les effroyables découvertes des enquêteurs

Du nouveau dans l'affaire du garçon de 3 ans égorgé à Touba. Selon des informations de Seneweb, la mère de l'enfant, mise en cause, est passée aux aveux sur procès-verbal. Devant les policiers, elle a détaillé le déroulement des faits et dévoilé le mobile de son geste. Le couteau utilisé pour commettre le meurtre a été placé sous scellé.

Ce lundi 16 novembre 2026, à 9 h 50, le commissariat spécial de Touba a été avisé par téléphone d'un meurtre survenu au quartier Mbal. Les policiers se sont aussitôt rendus sur les lieux, où ils ont trouvé une foule immense rassemblée dans un terrain nu, à moitié clôturé, qui sert de dépotoir sauvage d'ordures ménagères.

Près du mur bordant la rue, gisait le corps sans vie d'un enfant de sexe masculin, âgé d'environ 3 ans. Il portait un pantalon jean noir et un tee-shirt de la même couleur, et reposait à même le sol, sur les ordures.

Les premières constatations

Les enquêteurs ont relevé des traces de blessure à la gorge de la victime, dont le corps se trouvait dans une mare de sang. À côté, ils ont découvert un petit couteau taché de sang.

D'après les informations recueillies sur place, l'auteur des faits serait la mère de l'enfant. Celle-ci avait été enfermée dans une maison mitoyenne du lieu du crime. Une fois les constatations terminées, la suspecte a été exfiltrée puis conduite au siège de la police.

L'identité de la mise en cause et de la victime

Au commissariat, la suspecte a été identifiée. Il s'agit de A. Ndiaye, âgée de 30 ans, qui se dit femme de ménage et est domiciliée à Darou Marnane. L'enfant se nommait E. H. Dia et avait 3 ans.

Les aveux de la mère

Interpellée sur les faits, A. Ndiaye a reconnu avoir égorgé son propre fils. Elle a déclaré avoir utilisé un couteau acheté quelques minutes avant son acte criminel dans une boutique du quartier Mbal.

Sur le mobile, la mise en cause a affirmé qu'elle était fatiguée d'assurer seule la prise en charge de son enfant, abandonné par son père. Elle a précisé qu'elle est divorcée du père de la victime, domicilié à Alouky, dans la région de Diourbel.

Le Procureur Amary Faye chef du parquet de Diourbel a été informé et une enquête est ouverte.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La mère de l'enfant de 3 ans égorgé à Touba, A. Ndiaye, 30 ans, est passée aux aveux sur procès-verbal. - Elle a déclaré avoir acheté le couteau quelques minutes avant les faits et invoqué la fatigue d'assurer seule la prise en charge de son fils, abandonné par son père divorcé. - Le couteau taché de sang a été placé sous scellé et le procureur Amary Faye, chef du parquet de Diourbel, a été informé, une enquête étant ouverte.