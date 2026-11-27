Actualités

Auteur: Le dauphiné

« Ils ont essayé de me trancher la carotide » : Fabrice Fiorèse raconte son kidnapping en Savoie commandité par un ancien joueur de l'OL

Invité du ''Riolo Club'', une émission de RMC animée par Daniel Riolo, le Savoyard Fabrice Fiorèse est revenu sur son kidnapping en Savoie, commandité par un ancien coéquipier à l'OL.

Dans la nouvelle émission de Daniel Riolo, ''Riolo Club'', sur RMC, l'ancien joueur de l'OM est revenu sur cet épisode. « Ils sont trois, avec des fusils à pompe, se souvient le Savoyard. C'est le côté survie, j'ai essayé de me défendre. J'ai surtout voulu protéger ma famille qui était à l'intérieur de la maison. Ils m'ont lynché par terre, j'avais l'impression d'être un animal. Ils m'ont tiré et éjecté de ma voiture. J'ai essayé de me débattre, de protéger ma famille. Après, ils m'ont embarqué. »

Avant de poursuivre : « Ils m'ont enlevé et m'ont fait partir en voiture. Ils m'ont mis à l'arrière de la voiture. Je me suis dit : ''C'est simple, ou tu arrives à sortir de la voiture, ou tu ne verras malheureusement plus ta famille et tu vas mourir''. » Chose que l'attaquant aux deux matches avec l'OL est parvenu à faire en cassant « la vitre avec [s]es chaussures. »

« J'ai eu un doigt coupé »

Une fois débarrassé de ses kidnappeurs, Fabrice Fiorèse prend la fuite, mais peine à trouver de l'aide pour se faire secourir. « J'avais eu quelques dégâts physiques, j'ai eu un doigt coupé, ils ont essayé de me trancher la carotide, confie-t-il dans ''Riolo Club''. J'avais un peu de sang de partout. Personne ne m'a aidé. Toutes les voitures passaient et personne ne s'arrêtait. J'ai dû me mettre au milieu de la route, devant un fourgon, pour qu'il m'emmène à l'hôpital et qu'après j'aille à la gendarmerie. »

Selon les conclusions de l'enquête, les trois agresseurs étaient au courant que le Savoyard venait de toucher une importante somme d'argent en liquide après une transaction immobilière. Quant au commanditaire de ce braquage, il s'agit de Ghislain Anselmini, son ancien coéquipier à Lyon et ami proche. « Cette personne-là continuait à rester en contact et continuait à m'appeler en me disant: ''J'ai appris ce qu'il s'est passé, j'espère que ça va''. Il y a quand même un degré de perversité énorme », lâche Fabrice Fiorèse.

Aujourd'hui entraîneur au SC Toulon en National 1, Ghislain Anselmini a été condamné à cinq ans de prison. Mohamed Goussairi et Mohamed Salhi ont eux écopé d'une peine de 10 ans de prison. Radouane El Maryouch, accusé d'être un intermédiaire, a été condamné à un an de prison avec sursis. De son côté, Riad Aznag, qui devait ramener le butin, a été acquitté.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fabrice Fiorèse raconte sur RMC son kidnapping en Savoie, où trois hommes armés de fusils à pompe l'ont lynché et enlevé en voiture. - Il s'est échappé en cassant la vitre avec ses chaussures, a eu un doigt coupé et affirme qu'ils ont essayé de lui trancher la carotide. - Le commanditaire est Ghislain Anselmini, son ancien coéquipier à l'OL, condamné à cinq ans de prison.