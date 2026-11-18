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Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Insolite : Comment une « possession de djinns » a stoppé la garde à vue d'une jeune femme

​Le 11 novembre 2026, le poste de police de Nguinth, à Thiès, a reçu l'appel d'un individu qui a préféré garder l'anonymat. Selon lui, sa voisine, N. Leye, était enceinte et sa grossesse était avancée. Or, depuis un mois, il constatait qu'elle ne portait plus de grossesse, sans l'avoir jamais vue avec un bébé.

​Convoquée puis entendue, N. Leye, âgée de 26 ans, a déclaré être commerçante et domiciliée au quartier Kawsara Fall. Elle a soutenu avoir souffert d'un fibrome, qui aurait provoqué le gonflement de son ventre, et affirmé l'avoir fait soigner à l'hôpital. Elle n'a toutefois fourni aucune preuve à l'appui de ses dires.

​Ses déclarations ont été contredites par les examens gynécologiques, dont les résultats font état de « suites de couches simples » et de « la présence d'une montée laiteuse ».

​Vers 18 heures, N. Leye a été convoquée et interrogée de nouveau. Confrontée aux résultats des examens, elle a changé de version. Elle a expliqué qu'environ vingt jours plus tôt, elle avait constaté une augmentation du volume de son ventre et s'en était ouverte à son père. Celui-ci lui avait alors envoyé une phytothérapie, une décoction à base de feuilles de plantes médicinales.

​Après avoir consommé cette préparation, elle a ressenti des douleurs abdominales et des saignements vaginaux. Elle a précisé avoir expulsé une masse dans la cuvette des toilettes de son domicile et avoir tiré la chasse sans prendre la peine de vérifier de quoi il s'agissait.

​Informé de la situation, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Thiès a ordonné le placement de N. Leye en garde à vue pour avortement provoqué.

​Avant d'être placée en détention, la jeune femme a eu une crise d'hystérie. Elle a crié et perturbé l'ensemble du poste de police.

​Remise au père, qui évoque des djinns

​Sur instruction du même procureur, N. Leye a finalement été mise à la disposition de son père. Ce dernier a soutenu que sa fille avait été possédée par des djinns.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le 11 novembre 2026, un voisin anonyme signale au poste de police de Nguinth, à Thiès, que N. Leye, 26 ans, ne portait plus de grossesse avancée sans avoir été vue avec un bébé. - Les examens gynécologiques contredisent ses déclarations sur un fibrome et révèlent des « suites de couches simples » et « la présence d'une montée laiteuse » ; le procureur ordonne son placement en garde à vue pour avortement provoqué. - Sur instruction du même procureur, N. Leye est finalement remise à son père, qui soutient qu'elle a été possédée par des djinns.