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Auteur: SenewebNews-RP

Insultes contre Mbaye Pekh : ce qui a sauvé le tailleur après sa vidéo sur WhatsApp

Le tailleur et animateur culturel C. Bèye, âgé de 47 ans, l’a échappé belle. Ce mercredi 25 novembre, le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour injures par le biais d’un système informatique visant le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh, rapporte L’Observateur.

Placé sous mandat de dépôt lundi, rembobine la même source, cet habitant de Thiaroye avait partagé sur son statut WhatsApp une vidéo TikTok contenant des insultes et des propos dégradants contre Mbaye Pekh, à la suite d’une sortie de ce dernier sur la marche du pays.

À la barre, il a d’abord nié les faits avant de passer aux aveux, confronté aux éléments de l’enquête de la cybercriminalité. Il a alors invoqué la naïveté pour justifier son geste, sans convaincre le tribunal.

Selon L’Observateur, le prévenu a évité la prison ferme grâce au pardon d’Abdoulaye Mbaye Pekh. Annoncé à l’audience par l’avocat de la victime, Me Senghor, ce geste de clémence fait suite à une médiation entre les notables des deux familles. Le tailleur était l’ami de l’un des fils du communicateur, avec qui il partageait notamment la passion des courses hippiques et du Magal de Touba.

Profitant de cette ouverture, son avocat, Me Aly Ndiaye, a contesté les charges connexes d’association de malfaiteurs, de menaces de mort et de collecte illicite de données personnelles, « réduisant le litige à une simple maladresse de communication ». Une stratégie qui, conjuguée au pardon de la victime, a permis au prévenu de bénéficier du sursis et de quitter librement le tribunal.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - C. Bèye, tailleur de 47 ans, a été condamné mercredi 25 novembre par le tribunal de Pikine-Guédiawaye à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour injures via un système informatique contre Abdoulaye Mbaye Pekh. - Il avait partagé sur son statut WhatsApp une vidéo TikTok contenant des insultes et propos dégradants contre Mbaye Pekh. - Il a évité la prison ferme grâce au pardon d'Abdoulaye Mbaye Pekh, annoncé à l'audience par son avocat Me Senghor après une médiation entre notables des deux familles.