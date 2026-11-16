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Auteur: AFP

Le Togolais Gilbert Houngbo réélu à la tête de l'OIT

Le Togolais Gilbert Houngbo, seul candidat à sa succession après le retrait de dernière minute de la ministre espagnole du Travail, Yolanda Diaz Pérez, a été réélu lundi à la tête de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il a été reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du 1er octobre 2027 par 51 voix sur 56 suffrages exprimés, lors d'une conférence de l'organisation à Genève.

Le directeur général est élu à bulletin secret par les 56 membres du Conseil d'administration, l'organe exécutif de l'OIT, composé de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.

Il y a eu cinq abstentions, a précisé une porte-parole de l'OIT à l'AFP.

"Plus d'un siècle après sa création, notre organisation demeure investie d'une mission dont l'actualité est plus grande que jamais : promouvoir la justice sociale comme fondement d'une paix universelle et durable", a déclaré M. Houngbo, dans son discours suivant sa réélection.

"Face aux incertitudes du monde, nous avons le devoir de défendre la dignité humaine, de promouvoir la justice sociale et de faire vivre le dialogue entre les nations, les travailleurs et les employeurs", a-t-il ajouté.

Il a également souligné que "parmi les défis qui façonneront notre avenir, aucun n'est sans doute plus déterminant que l'intelligence artificielle", soulignant la nécessité que "le progrès technologique demeure au service de l'être humain".

Deux autres candidats étaient initialement en lice : la ministre espagnole du Travail et l'ancien ministre péruvien des Affaires étrangères, Javier Gonzalez-Olaechea, qui s'était désisté en cours de campagne.

Yolanda Diaz Pérez a annoncé avant le vote qu'elle renonçait à poursuivre sa candidature afin d'éviter des divisions au sein du mouvement syndical.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, elle a déploré que la direction actuelle ait plongé l'OIT "dans la crise financière la plus grave de son histoire".

Mais elle explique avoir décidé de se retirer de la course car "le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) et le porte-parole du groupe des Travailleurs" de l'OIT ont choisi d'apporter leur soutien à M. Houngbo "contre le sentiment d'une grande partie du syndicalisme mondial, auquel ils ont refusé la liberté de vote".

"Je ne vais pas diviser le mouvement syndical", a-t-elle indiqué.

L'OIT, qui oeuvre pour les droits des travailleurs et l'amélioration de leurs conditions de travail, traverse depuis plusieurs mois une période de turbulences, sur fond de baisse du financement international, en particulier américain, qui a poussé l'OIT à une réforme prévoyant des suppressions de postes.

AFP

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Togolais Gilbert Houngbo a été réélu lundi à la tête de l'OIT pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du 1er octobre 2027, par 51 voix sur 56 suffrages exprimés. - Il était le seul candidat après le retrait de dernière minute de la ministre espagnole du Travail, Yolanda Diaz Pérez, qui a dénoncé la crise financière la plus grave de l'histoire de l'OIT. - Dans son discours, Gilbert Houngbo a notamment souligné que l'intelligence artificielle est parmi les défis à venir et que le progrès technologique doit rester au service de l'être humain.