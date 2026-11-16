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Auteur: Doudou DIOP

Les dérives d'un faux dentiste : Il usurpait l'identité de son ancien patron de 89 ans pour opérer chez lui

Ibrahima Diallo, ressortissant guinéen de 39 ans et fabricant de prothèses dentaires, sera jugé ce mercredi 18 novembre devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Il est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. Il a profité de la maladie et du départ à la retraite d’un chirurgien-dentiste pour poursuivre les activités de son ancien employeur, en utilisant notamment ses cachets et ses anciennes ordonnances. Une patiente, venue pour une simple extraction dentaire, s’est retrouvée avec une joue fortement enflée. Seneweb revient sur les détails de l’affaire.

​Selon l’enquête menée par le commissariat d’arrondissement de Pikine, Ibrahima Diallo, marié et père de trois enfants, travaillait depuis plus de dix ans aux côtés du docteur Charles Isaac Diallo, un chirurgien-dentiste sénégalais aujourd’hui à la retraite, âgé de 89 ans. Selon le rapport d’enquête, l’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée par Aïda Der, une jeune femme de 27 ans. Elle souffrait de douleurs dentaires depuis le mois d’octobre 2026. Après deux déplacements infructueux à l’hôpital Waré Sarr, où le médecin était absent, sa mère, Maimouna Touty Dione, lui a indiqué une autre adresse.

​Sur les conseils d’une connaissance, la jeune femme se rend, le 17 octobre 2026, chez Ibrahima Diallo, près du terrain ACEM de Pikine. À son arrivée, elle découvre un cabinet installé dans une maison à usage d’habitation. Aucun panneau ni signe extérieur ne permet d’identifier un établissement dentaire. Après un moment d’attente, le praticien présumé la reçoit et lui propose une extraction dentaire. Mais l’intervention vire au cauchemar. Dans sa déposition devant les enquêteurs, Aïda Der raconte avoir ressenti « une douleur immense », comme si l’anesthésie administrée n’avait produit aucun effet. À la fin de l’intervention, Ibrahima Diallo lui demande son numéro de téléphone et lui transmet une ordonnance par WhatsApp. La patiente se rend ensuite à la pharmacie Keur Souleymane, près de la mosquée Ndank Ndank, pour acheter les médicaments prescrits.

​Mais à peine rentrée chez elle, sa joue commence à enfler. Les douleurs, loin de s’atténuer, deviennent insupportables. Le lendemain, sa mère la conduit en urgence chez un autre chirurgien-dentiste, le docteur Sidiki, où elle subit des radiographies et bénéficie d’une prise en charge médicale. Ce dernier lui recommande d’arrêter les médicaments prescrits par Ibrahima Diallo.

​Une ordonnance de 2024 au nom d’une autre patiente

​C’est en examinant le document transmis par WhatsApp que Maimouna Touty Dione commence à nourrir de sérieux soupçons. Elle découvre que l’ordonnance porte le nom du docteur Charles Isaac Diallo, mais qu’elle avait été établie en 2024 au profit d’une autre patiente, identifiée comme Oumou Ba.

​Lors de son audition du 9 novembre 2026, la mère d’Aïda Der explique avoir mené ses propres investigations. Elle affirme avoir découvert qu’Ibrahima Diallo était un ancien assistant du docteur Charles Isaac Diallo et qu’il a poursuivi les activités du praticien après le départ à la retraite de celui-ci, en utilisant son identité professionnelle et son enseigne. Plus troublant encore, selon le témoignage de la mère, sa fille lui a confié que le mis en cause lui interdisait de crier lorsque la douleur l’envahissait pendant l’extraction.

​Interrogée sur les conditions dans lesquelles elle avait découvert le cabinet, Aïda Der précise qu’elle n’y avait trouvé aucun personnel médical. Seul un vieil homme était présent à son arrivée et lui avait demandé de patienter. Elle était, par ailleurs, l’unique patiente sur place.

​L’ancien dentiste dément toute délocalisation

​Les enquêteurs vont alors chercher à vérifier les déclarations du mis en cause. Le 9 novembre, à 18 h 30, le commissaire de police Alioune Fall entre en contact avec le docteur Charles Isaac Diallo. Ce chirurgien-dentiste est aujourd’hui à la retraite et domicilié à Petit Mbao. Dans sa déposition, le praticien confirme avoir employé Ibrahima Diallo pendant plusieurs années. Il le décrit comme son assistant, qu’il considérait « comme un fils », sans qu’ils aient de lien de parenté. Il précise toutefois que les fonctions de son ancien collaborateur se limitaient à l’assister dans son travail, notamment en préparant le matériel médical et en fabriquant des prothèses dentaires pour les clients. Le docteur Diallo affirme avoir cessé toute activité professionnelle depuis plus de quatre ans, en raison de son état de santé. Il dit être malade et alité. Surtout, il soutient n’avoir jamais changé l’adresse de son cabinet, qui se trouvait à Pikine, près du marché Chavanel. Une déclaration qui contredit frontalement les explications d’Ibrahima Diallo.

​Deux chambres transformées en cabinet clandestin

​Le 11 novembre 2026, les policiers passent à l’action. Les éléments de la brigade de recherches interpellent Ibrahima Diallo et le conduisent au commissariat de Pikine. Lors de son interrogatoire, il reconnaît travailler depuis plus de dix ans avec le docteur Charles Isaac Diallo. Il explique qu’il fabriquait des prothèses dentaires et que, lorsque des patients se plaignaient de douleurs, il faisait normalement appel au chirurgien-dentiste. Mais il finit par admettre avoir lui-même procédé à l’extraction de la dent d’Aïda Der. Plus grave, interrogé sur les faits d’exercice illégal de la médecine, il répond sans détour : « Oui, je le reconnais. »

​Concernant les ordonnances portant le cachet de son ancien employeur, il soutient qu’il lui arrivait de remettre aux patients des prescriptions déjà établies par le docteur Diallo, au motif que « les médicaments sont les mêmes pour le mal de dent ». Il affirme toutefois ne pas savoir si son ancien employeur était au courant de ses interventions.

​La perquisition effectuée le même jour à son domicile permet aux enquêteurs de découvrir ce qu’ils qualifient de cabinet clandestin. Installé dans un immeuble à usage d’habitation de deux étages, le local occupe deux chambres au rez-de-chaussée. La première est aménagée en salle de soins avec un fauteuil dentaire complet, un siège à revêtement bleu et crème, une tablette d’instruments, un crachoir, un scialytique monté sur un bras articulé, une pédale de commande au sol et cinq sièges destinés aux clients. La seconde chambre sert de bureau. Elle est équipée d’une table basse, d’un téléviseur et d’une armoire.

​Les policiers découvrent également plusieurs instruments médicaux, notamment des ciseaux, des pinces, du matériel de fabrication de prothèses dentaires ainsi que deux cachets portant le nom du docteur Charles Isaac Diallo. Le matériel est saisi et placé sous scellé pour les besoins de la procédure.

​Confronté aux déclarations de son ancien employeur, Ibrahima Diallo maintient que le cabinet lui appartient. Il affirme que le docteur Charles Isaac Diallo a lui-même transporté le matériel médical dans les nouveaux locaux.

​Lorsque les enquêteurs lui opposent le démenti formel du praticien concernant toute délocalisation, il déclare : « Peut-être qu’avec son âge avancé, il a oublié que c’est lui-même qui a délocalisé son cabinet », argue le mis en cause. Sur l’absence d’enseigne et d’indications permettant d’identifier le cabinet, il évoque un déménagement récent. Interrogé sur les cachets et les anciennes ordonnances retrouvés sur place, il affirme qu’ils s’y trouvaient effectivement, mais qu’il ne les utilisait jamais.

​Finalement, lors de son deuxième interrogatoire, le 12 novembre, il reconnaît avoir commis une erreur et sollicite la clémence de la justice : « Je reconnais avoir commis une erreur et je demande la clémence de la justice. »

​À l’issue de l’enquête et de sa garde à vue, le ressortissant guinéen a été conduit, le 13 novembre, devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Après un retour de parquet, Ibrahima Diallo a été écroué pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ibrahima Diallo, Guinéen de 39 ans et fabricant de prothèses dentaires, est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d'autrui et sera jugé le 18 novembre devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. - Il a poursuivi les activités de son ancien employeur, le docteur Charles Isaac Diallo, 89 ans et à la retraite, en utilisant ses cachets et ses anciennes ordonnances, dont une de 2024 établie au nom d'une autre patiente. - Une patiente de 27 ans, Aïda Der, a subi une extraction dentaire par Ibrahima Diallo le 17 octobre 2026 et s'est retrouvée avec une joue fortement enflée ; il a reconnu l'exercice illégal de la médecine.