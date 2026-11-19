LFR 2026 : Amadou Ba conteste la légalité du décret de Diomaye Faye
La décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de mettre en vigueur par décret le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026, rejeté par l’Assemblée nationale, suscite une nouvelle réaction au sein de Pastef. Le député Amadou Ba, à l’origine de la question préalable ayant entraîné le rejet du texte, conteste fermement la démarche du chef de l’État.
Dans une déclaration, le parlementaire estime que le président de la République ne dispose d’aucune compétence pour mettre en vigueur un projet de loi de finances rectificative rejeté par les députés.
Pour étayer sa position, Amadou Ba invoque les dispositions de l’article 68 de la Constitution et de l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Selon lui, ces dispositions encadrent exclusivement la mise en vigueur de la loi de finances initiale et ne sauraient être étendues aux lois de finances rectificatives.
Le député rappelle également que la procédure prévue par ces textes est soumise à des conditions strictes, notamment la mise en jeu de la responsabilité du Premier ministre devant l’Assemblée nationale.
« Le Président de la République n’a aucune compétence pour mettre en vigueur un projet de loi de finances rectificative rejeté », soutient-il.
Plus loin, le parlementaire va jusqu’à contester l’existence juridique même de l’acte présidentiel. « Le décret n’est même pas illégal, mais inexistant », affirme-t-il.
Amadou Ba évoque également l’article 52 de la Constitution, qu’il estime inapplicable à la situation. Selon son interprétation, cette disposition permet uniquement l’adoption de mesures législatives dont les effets deviennent caducs lorsque l’Assemblée nationale les rejette dans le délai de quinze jours.
Pour le député de Pastef, le chef de l’État fait ainsi une lecture erronée des dispositions constitutionnelles en décidant de faire entrer en vigueur un texte budgétaire écarté par la représentation nationale.
Pour rappel, le projet de LFR 2026 avait été rejeté le 3 novembre dernier à la suite de l’adoption d’une question préalable introduite par Amadou Ba. Le vote s'était soldé par 109 voix pour, 20 contre et 3 abstentions.
Ce jeudi 19 novembre, Bassirou Diomaye Faye a décidé de mettre en vigueur le texte par le décret n° 2026-2416. L'annonce a été faite dans un communiqué signé par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.
Commentaires (86)
Pour les députés en parallèle, déposez un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif pour l'annulation du décret et un sursis à exécution en urgence.
Une belle motion de censure
Imparable !
Ce décret passe contrairement à tes projets de loi.
L'enjeu maintenant c'est de le gérer avec précaution de sorte à limiter les dégâts jusqu'en 2029. Attention, il a fait le serment de respecter la constitution, sa responsabilité pourrait être engagée à la fin de son mandat car à présent, il usurpe les prérogatives de l'assemblée nationale. Mais tout ceci est possible parce que le pouvoir judiciaire ne joue pas son rôle notamment le conseil constitutionnel et la cour suprême
Vive le Sénégal jusqu'à l'extinction du Soleil 🌟✨☀️🇸🇳.
Senghor, Abdou Diouf et Diomaye, c’est plus d’un demi-siècle de magistère. Pourtant, en matière de réalisations, leur bilan est nul . En 24 ans, Abdoulaye Wade et Macky Sall ont, à eux deux, réalisé davantage que tous ces dirigeants réunis. Et chaque fois qu’un dirigeant sérère arrive au pouvoir, le Sénégal connaît des crises institutionnelles et économiques. C’est un constat qui mérite d’être examiné à travers les faits et les bilans de chaque régime.Leur problème est qu’ils ont une mentalité d’indigène 😂😂😂
Si le PASTEF le souhaite, il peut toujours saisir la Cour Constitutionnelle......et tout le monde sera édifié sur la procédure suivie....
Pour faire comprendre cela, je rappelle la situation actuelle de Blaise Compaoré. D'ailleurs c'est en rectification à cette situation que le modèle de Macky Sall actuel a été envisagé par la France. N'oubliez pas que Macky est casé dans un Maroc qui avait pourtant refusé Compaoré. Mais l'accompagnement du modèle Macky continue de multiplier des échecs, ONU, Francophonie, etc. Parallèlement, la tentative de ramener Compaoré au Burkina finir ses vieux jours en demandant le pardon du peuple, comme David Daco l'avait réussi en Centrafrique, continue d'échouer. Les burkinabé refusent de pardonner. On le voit donc, le problème actuel de la France c'est comme assurer un après règne non dramatique pour les présidents africains qui avaient accepté de la servir contre les intérêts de leurs peuples. La France ne peut les protéger contre la justice française, donc on ne peut les caser en France (exemple : Bébé Doc). Et en Afrique même les médias ne peuvent plus assurer la couverture qui empêchait aux peuples de connaître leur nature contre les intérêts africains.
La situation actuelle des présidents pro français de l'Afrique est identique à la période qui précédé la vague du coming out des homosexuels. C'est une période où vivre sa nature cachée au milieu de gens qui ne doivent pas savoir devient comme vivre un enfer sur terre. Il faudra donc finir par assumer pour vivre une vie non cachée.
Des personnes qui ont vraiment le senegal humain au cœur.
Vas revoir la constitution du Sénégal
C'est honteux qu'un soit disant député ignore les dispositions que prévoit la constitution pour le président de la république
C'est la Constitution du Sénégal qui le dit
Maintenant il faut que le pastef arrête de prendre le peuple sénégalais pour des imbeciles
Trop c’est trop ces députés du pastef ne méritent même pas de siéger au parlement d ailleurs ils ne savent même pas ce que signifie LF I ou LFR
Dommage pour le Sénégal et dire que ce pays était bien parti
Yalla nagnou yalla ate ak wa pastef si dire bou gâtte
Or , ont le caractère de loi de finances: la loi de finances initiale(LFI), la loi de finances rectificative (LFR) et la loi de règlement (LR).
La loi de règlement en fait donc partie et le Président de la République a respecté le droit.
la seule différence l'une ( LFI ) est voté en le début de l'année et l'autre (LFR ) en cours d'année d'exécution .
Wassalam .
Bayilene thiakhane la constitution sénégalaise est bien écrite et confère au président des pouvoirs exceptionnels(pouvoir discrétionnaire par exemple),donc en aucun cas de figure l'assemblée nationale ne peut bloquer l'action du gouvernement surtout si ça engage les intérêts du peuple sénégalais.
Diomaye va vous monter l'heure exacte
Yaw moom il faut éviter de se prononcer sur les chose qui relève du droit. T’as montré tes limites. Amal Diom nakkk
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