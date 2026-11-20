LFR 2026 : Sidy Alpha Ndiaye démonte le décret de Diomaye Faye
La polémique autour du décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, portant mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026, prend une nouvelle tournure. Sidy Alpha Ndiaye, conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale et membre de PASTEF-Les Patriotes, conteste vigoureusement la démarche de l’exécutif. Dans une contribution intitulée « Le parfum d’une démocratie illibérale », il estime que le décret est contraire aux dispositions constitutionnelles et organiques encadrant l’adoption des lois de finances.
Pour l’universitaire, l’exécutif ne pouvait pas recourir à l’article 68 de la Constitution pour mettre en vigueur, par décret, une loi de finances rectificative rejetée par l’Assemblée nationale. Il considère que cette disposition concerne essentiellement la loi de finances de l’année et non les lois de finances rectificatives.
« Le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative pour l’année 2026 s’inscrit en marge des conditions prévues par l’article 68 de la Constitution », a-t-il soutenu.
Sidy Alpha Ndiaye s’appuie notamment sur les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), particulièrement ses articles 57 et 62. Selon son analyse, « aucun de ces textes ne vise expressément les lois de finances rectificatives, catégorie distincte des lois de finances de l’année ».
Il va plus loin en contestant le principe même d'une mise en vigueur par décret d'un texte ayant fait l'objet d'un rejet parlementaire. « Un décret ne peut mettre en vigueur un projet de loi de finances, quelle que puisse être sa nature, rejeté par l’Assemblée nationale par un vote sans équivoque », a-t-il indiqué.
Pour étayer son argumentaire, le conseiller spécial du président de l’Assemblée nationale établit une comparaison avec le dispositif français. Il rappelle que la possibilité pour l’exécutif de mettre en vigueur un projet de loi de finances en l’absence de vote parlementaire repose sur une carence du Parlement et non sur un rejet explicite du texte.
Dissolution de l'Assemblée nationale
« Le rejet du projet par le Parlement [n’équivaut pas] à une absence de décision autorisant l’exécutif à se substituer à lui », insiste-t-il.
Au-delà de la controverse juridique, Sidy Alpha Ndiaye livre une lecture politique particulièrement critique de la situation. Il accuse le régime de vouloir imposer une interprétation du droit favorable à l’exécutif, au détriment du pouvoir législatif.
« L’illibéralisme est consommé quand le rejet n’est plus une option démocratique », écrit-il, estimant que cette démarche traduit une conception autoritaire du rapport au droit.
Il a par ailleurs appelé à un arbitrage populaire sur les choix politiques de l’exécutif et plaide pour une dissolution de l’Assemblée nationale. « La dissolution n’est plus seulement souhaitée, voulue et espérée : elle se transmute en rempart contre la sédimentation progressive de ce parfum de démocratie illibérale », a-t-il affirmé.
Commentaires (17)
Si le décret pris par le président est illégal mais vous introduisez un recours auprès du conseil constitutionnel qui tranchera la question c est aussi simple que ça
Il faut arrêter de raconter des contre vérités dans la presse
Votre stratégie de communication a été compris par le peuple conscient et l opposition et qui consiste à raconter tout le temps des mensonges
Le texte semble viser les lois de finances sans opérer lui-même une telle distinction.
Or, en droit, il est admis qu'on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas.
À mon sens, le débat devrait plutôt porter sur une autre question : un mécanisme exceptionnel destiné à assurer la continuité de l'État peut-il être invoqué après un rejet explicite du texte par la représentation nationale ?
C'est probablement sur ce terrain que se situe le véritable enjeu constitutionnel.
Mon point de vue en tant qu'ingénieur spécialiste en droit normatif.
Le coup est parti et ne reviendra pas
Mieux vaut économiser les énergies et le telo
Ils ont dénoncé ce qui est à leurs yeux une irrégularité, un abus de droit, etc.
Là où le bat blesse, c'est qu'ils ont participé à installer le contournement de la loi, son piétinement et ceux sans complexe ni gêne.
Alors, si BDF à outrepasser ses droits et par décret valider la LFR 2026, que pense ce ramassis de Pastéfiens de l'élection de M. Sonko au perchoir?
Sénégal sacré pays depuis 2024
Une loi de finances n'est pas une fin en soi. Elle doit se traduire par une exécution maîtrisée (GOUVERNEMENT & ASSEMBLE), des ajustements transparents et des résultats concrets pour les populations.
Lorsqu'un ministre des Finances reconnaît devant la représentation nationale que le pays a frôlé le défaut de paiement, ce n'est pas une simple déclaration. C'est un signal d'alarme sur la qualité du pilotage des finances publiques.
Réveillez-vous ! Le Sénégal a déjà pris beaucoup TROP de retard. Le pays a besoin d'avancer, pas simplement de justifier ses difficultés.
Wasalam!
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